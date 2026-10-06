หนังคนละม้วน นักร้องทีม อิลสลิก ชี้แจงโต้กลับ ช่างแต่งหน้า ยันไม่มีด่าหยาบคาย
หนังคนละม้วน นักร้องทีม อิลสลิก ชี้แจงโต้กลับ ช่างแต่งหน้า ยันไม่มีด่าหยาบคาย เป็นเพราะช่างทำผมเปิดคลิปเสียงดังรบกวนสมาธิ
จากกรณีที่ช่างแต่งหน้าโพสต์ข้อความพาดพิงถึงศิลปินชื่อดังรายหนึ่ง โดยอ้างว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งใช้คำพูดหยาบคายและดูถูกเหยียดหยามทีมงาน ขณะแสดงคอนเสิร์ตที่พัทยา จนนักร้องในทีมต้องยกมือขอโทษ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ต่อมา อิลสลิก (Illslick) หรือ ทิฆัมพร เวชไทยสงค์ (โต้ง) ศิลปินและแร็ปเปอร์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตนและทีมงานได้รวบรวมหลักฐานก่อนแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลบอดเบือกและสร้างความเกลียดชัง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
หลังจากนั้น นักร้องในทีมของอิลสลิกได้คอมเมนต์โพสต์ของช่างแต่งหน้า โดยระบุว่า “ผมเป็นนักร้องในทีมพี่อิลครับ ผมอยากเล่าในส่วนที่พี่ช่างไม่ได้เล่า คือเรื่องเริ่มจากที่ทีมช่างเข้ามา แล้วช่างทำผมก็ไม่เริ่มทำงาน แต่นั่งดูคลิปตลกในไอแพดเปิดคลิปเสียงดัง พี่อิลก็เลยให้พี่เค้าปิดเสียง เพราะพี่อิลแกต้องซ้อมเพลง เตรียมตัวขึ้นเวทีครับ แต่พี่เค้าก็ไม่ได้หยุดดูคลิปตลก พี่อิลเลยให้ช่างแต่งหน้ายุติการบริการ ทั้งที่แต่งหน้าไปได้แค่ 5 นาที
ส่วนช่างทำผมไม่ต้องทำ เดี๋ยวพี่อิลแกจะจัดการเอง ขอให้ทีมช่างกลับได้เลย ไม่มีคำไหนที่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ได้ด่าหยาบคายครับ แต่พูดตรง ๆ กับช่างว่าแกไม่ตลกเลยที่ช่างไม่มีมารยาทและรบกวนสมาธิ แกรับเงินค่าตัวครึ่งล้าน ผิดพลาดไม่ได้ ถ้าพี่จะดูคลิปตลกอะไรไปดูทีหลังได้ไหม ไม่ได้หลอนอะไรจริง ๆ
ตอนช่างมา 22:40 ออกไป 23:00 20 นาทีนี้รวมเข้ามาจัดของ รวมแต่งหน้า 5 นาทีและเก็บของกลับ ตอนจะกลับผมยกมือไหว้ตอนส่งช่างออกห้อง แต่ผมไม่ได้ไปขอโทษอะไรครับ และหลังจากนั้นพี่ช่างก็โทรหาคนประสานเล่าว่า ช่างผิดจริงที่ดูคลิปตลก แล้วก็มีการส่งเลขบัญชีให้ โอนเงินค่าแต่งหน้าเต็มจำนวน แยกย้ายเข้าใจกันด้วยดีแล้วครับ ตอนช่างมาถึงพี่อิลคุยเล่นทักทายกับช่างอย่างดี มามีปัญหาตรงเรื่องเปิดคลิปเท่านั้นเลยครับ”
ขณะที่ช่างแต่งหน้าได้คอมเมนต์ตอบกลับว่า “สวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าพี่ใช่พี่คนที่เข้ามาตอนหลังไหม แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะเข้ามามีการต่อว่า และเป็นคำหยาบ โดยการโทรศัพท์ไปพูดบ่นกับอีกฝ่ายและใช้คำพูดว่าช่างเป็นภาษาอังกฤษ และถ้าพี่เป็นคนเดียวกันพี่จะเห็นว่าเค้าเข้าไปโวยวายต่อในห้องน้ำ
ส่วนที่พี่บอกว่ายกมือไหว้ไม่ได้ขอโทษ อันนั้นช่างอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่รู้สึกผิดแทน และช่วงเวลาตอนนั้น มันทำให้เข้าใจยังงั้น เพราะมันอยู่ในช่วงที่ช่างยังตกใจกับพฤติกรรมดังกล่าว ถ้าไม่ได้ขอโทษก็ไม่ได้ถือสาว่าอะไรค่ะ ส่วนเรื่องที่บอกว่าช่างผมเปิดคลิปเสียงดัง ต้นเรื่องคือเรา ซึ่งเป็นช่างหน้า เป็นคนบอก ให้ช่างผมรอเรา
ระหว่างแต่งหน้าศิลปินคนนี้ให้เสร็จก่อนและค่อยทำผม และระหว่างรอช่างหน้ามีการเปิดคลิป TikTok เล่นซึ่งเปิดไม่ได้ดังเลยค่ะแต่ถามว่าเปิดจริงไหมเปิดจริงค่ะ แล้วอยู่อยู่ศิลปินท่านนี้พูดขึ้นมาว่าให้ปิดเพราะผมรำคาญเราเองก็ตกใจแล้ว
ช่างผมก็ได้มีการขอโทษตัวเราเองก็ได้มีการขอโทษแทนแต่ยิ่งขอโทษยิ่งบ่นยิ่งต่อว่ายิ่งอารมณ์เสียอันนี้คือถูกต้องมั้ยคะคือมันมีเหตุการณ์ก่อนที่พี่จะเข้ามาค่ะ พี่เข้ามาทีหลังตอนที่เราเก็บของจะเสร็จก่อนหน้านี้เราอยู่กับทีมเรา แล้วก็ศิลปินคนนี้”
“ถ้าพี่เป็นคนดังกล่าวที่เดินเข้ามาจริงๆ อยากให้พี่เห็น ใจช่างและคนที่เคยร่วมงานกับทางศิลปินคนนี้นะคะถ้าพี่วางใจเป็นกลาง จะมองออกว่าคนที่ได้รับความรู้สึกแบบนี้กับคนของพี่ที่เอาแต่ใจ มันควรจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ไหม ตอนก่อนเริ่มงานตอนแรกก็ปกติดี พอเริ่มมีปัญหาทางทีมเราก็ไม่ละเลยที่จะขอโทษ แต่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก ซึ่งคนเราสามารถพูดกันดีดีได้ค่ะ”
“เรื่องเลขบัญชีโอนเงินให้จริงค่ะเพราะเราได้ไปรอศิลปินคนนี้ตั้งแต่สามทุ่มครึ่ง เกือบจะสี่ทุ่มและได้ขึ้นไปหาจริงๆตอนเวลาเกือบจะห้าทุ่มซึ่งไม่ได้จำรายละเอียดตรงนี้มาก และเราคิดว่าเราไปทำหน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วเราควรจะได้เงินจากสิ่งนี้และก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติม หรือพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงิน
แต่ที่พูดคือการกระทำวาจาซึ่งมนุษย์คนเราต่อให้จะเป็นชนชั้นไหน มีรายได้หรืออาชีพอะไร ก็ไม่ควรที่จะมีการพูดแบบนี้ใส่กันค่ะอยากให้พี่เข้าใจในทีมช่างด้วยค่ะ”
“เหมือนช่างจะถามเราทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่าปกติศิลปินคนนี้มันเป็นแบบนี้หรอ พี่เองยังพยักหน้าด้วยความเอื้อมระอาถูกไหมคะ” นักร้องในทีมอิลสลิก ตอบกลับว่า “ผมไม่ได้พยักหน้านะครับ ผมเอามือปิดหน้าเพราะเครียดตามครับตอนนั้น กำลังจะขึ้นเวทีเเล้ว มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ปกติเวลาแต่งหน้าทำผมให้พี่อิล ทีมสไตล์ลิสหลาย ๆ ทีมก็จะตั้งใจทำเงียบ ๆ ไม่เปิดเพลง ไม่เปิด tiktok ก็ราบลื่นดีครับ”
ช่างแต่งหน้าคอมเมนต์ต่อว่า “พี่มีการพยักหน้าค่ะ ไม่แน่ใจว่าพี่ลืมจุดนี้ไหมหรือพี่ยังงงอยู่ เพราะเราเจอกันมันเป็นช่วงเหตุการณ์รวดเร็ว ซึ่งกำลังเก็บของกลับแล้ว ก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมคะ รู้หรือเปล่าว่าทางทีมเราขอโทษไปกี่ครั้ง กับเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้น? แล้วรู้หรือเปล่าว่าถูกต่อว่าอะไรบ้างก่อนที่จะเดินเข้ามา”
“อันนี้ถือว่าสอนคนของคุณแล้วกันนะคะ เพราะเราสองคนไม่ได้มีปัญหากัน คนเรามนุษย์เหมือนกันต่อให้จะสูงส่งเหนือฟ้าค่าตัวเท่าไหร่ ก็คือคนเหมือนกันค่ะ พี่ว่าการที่ไม่พูดดูถูกหรือพูดจาหยาบใส่ ต่อให้ช่างผมจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ไม่พอใจ
แต่มันคือเรื่องเล็กน้อยมากมันสามารถบอกกันดีดีได้เพราะคนที่เค้าดังแล้วเค้าดีกว่านี้เค้ามีการตักเตือนหรือการพูดจาที่ดีกว่านี้เยอะค่ะ และคนดังบางคนเค้าเป็นกันเองมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาเป็นประเด็นใหญ่จนทำให้มีปากเสียงกันอันนี้ฝากไว้ให้คิดด้วย อันนี้ปัญหามันมาจากอีโก้ และนิสัยเขาล้วนล้วน”
ต่อมา นักร้องในทีมอิลสลิก คอมเมนต์ว่า “ตอนนี้ผมแจ้งให้ทางทีมงานทราบเรื่องแล้วครับว่ามีการโพสแบบนี้ ทางทีมงานจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหา บิดเบือน และใช้ข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายผู้อื่นนะครับ รวมถึงผู้ใดก็ตามที่มีข้อความหมิ่นประมาท หรือพาดพิง สร้างให้เกิดความเกลียดชัง ทางทีมงานยืนยันดำเนินคดีในทุกกรณีครับ”
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