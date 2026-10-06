ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้ (6 ต.ค. 69) ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
สภาพอากาศวันนี้ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง โดยกลุ่มฝนมีแนวโน้มกระจายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องไปถึงช่วงค่ำ
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนจากแบบจำลอง ECMWF ระบุว่า ตั้งแต่ประมาณ 14.00 น. เป็นต้นไป ฝนจะกระจายบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ช่วงเวลา 14.00 ถึง 18.00 น. พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่าง
หลัง 18.00 น. เป็นต้นไป แนวโน้มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนกลางฝั่งตะวันออก
ขอเตือนประชาชนระวังลมกระโชกแรงและฝนสะสม พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ต้องเดินทางช่วงบ่ายและเย็นเผื่อเวลา เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงสั้นอาจกระทบการจราจรและทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
ทางเพจระบุว่าจะติดตามภาพเรดาร์อีกครั้งหลังเวลา 14.00 น. เพื่อประเมินตำแหน่งของกลุ่มฝนจากข้อมูลจริง
ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ
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