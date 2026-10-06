ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:50 น.
ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้ (6 ต.ค. 69) ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

สภาพอากาศวันนี้ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง โดยกลุ่มฝนมีแนวโน้มกระจายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องไปถึงช่วงค่ำ

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนจากแบบจำลอง ECMWF ระบุว่า ตั้งแต่ประมาณ 14.00 น. เป็นต้นไป ฝนจะกระจายบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

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ช่วงเวลา 14.00 ถึง 18.00 น. พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่าง

หลัง 18.00 น. เป็นต้นไป แนวโน้มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนกลางฝั่งตะวันออก

ขอเตือนประชาชนระวังลมกระโชกแรงและฝนสะสม พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ต้องเดินทางช่วงบ่ายและเย็นเผื่อเวลา เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงสั้นอาจกระทบการจราจรและทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง

ทางเพจระบุว่าจะติดตามภาพเรดาร์อีกครั้งหลังเวลา 14.00 น. เพื่อประเมินตำแหน่งของกลุ่มฝนจากข้อมูลจริง

เพจ ที ลมฟ้าอากาศเตือนฝนตกหนัก 6 ต.ค. 69ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ วิเคราะห์พื้นที่ฝนตก 6 ต.ค. 69
ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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