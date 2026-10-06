ปุ๋ย ภรทิพย์ แจ้งข่าวดี แจ็คเกอลีน ลูกสาว ควงแฟนหนุ่ม ไมเคิล เข้าพิธีแต่งงานแล้ว
ร่วมยินดี! ปุ๋ย ภรทิพย์ ประกาศข่าวดี แจ็คเกอลีน ลูกสาวคนโต (ลูกบุญธรรม) ควงแฟนหนุ่ม ไมเคิล เข้าพิธีแต่งงานแล้ว
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะ เมื่อ ปุ๋ย ภรทิพย์ นางงามจักรวาลคนที่ 2 ของไทย และนางงามจักรวาลคนที่ 37 ของโลก โพสต์ภาพแห่งความสุขในวันแต่งงานของ แจ็คเกอลีน ลูกสาวบุญธรรมที่เธอรักมาก ๆ เหมือนลูกสาวแท้ ๆ ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้วกับแฟนหนุ่ม ไมเคิล หลังจากฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานริมชายหาดไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวและแขกที่ร่วมงาน โดย ปุ๋ย ภรทิพย์ ได้ระบุแคปชั่นแห่งความยินดีของครอบครัวเอาไว้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว bui.simon ว่า
“It’s official! Jacklyn and Michael have begun their forever after!
Seeing Jacklyn so happy and Michael overcome with genuine emotion was deeply moving that there was not a dry eye in the room.
The most beautiful moment was seeing Michael’s face as Jacklyn walked down the aisle. I knew he was ready to hold his bride with all his heart, but the tears on his face said more than words ever could.
Hearing the heartfelt words from guests the next day made my heart even fuller. “Their vows to one another made us all believe in true love.” “It was a moment I’ll carry in my heart forever.” Even formidable men admitted to me that they have never cried at a wedding before.
The love they share is so pure that no caption nor love story could ever capture it. I Love love love them.
เป็นทางการแล้ว! แจ็คเกอลีน (Jacklyn) และ ไมเคิล (Michael) ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ชั่วนิรันดร์ของพวกเขากันแล้ว!
การได้เห็นแจ็คเกอลีนมีความสุขมากและเห็นไมเคิลเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงนั้นซาบซึ้งใจเสียจนไม่มีใครในห้องที่กลั้นน้ำตาไว้ได้เลย
ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือการได้เห็นสีหน้าของไมเคิลตอนที่แจคลินเดินเข้ามาตามทางเดินพิธี ฉันรู้ว่าเขาพร้อมที่จะโอบกอดเจ้าสาวของเขาด้วยสุดหัวใจ แต่หยาดน้ำตาบนใบหน้าของเขากลับสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดใดๆ
การได้ยินคำพูดจากใจจริงของแขกในวันถัดมายิ่งทำให้หัวใจของฉันพองโต “คำมั่นสัญญาที่พวกเขามอบให้กันและกันทำให้พวกเราทุกคนเชื่อในรักแท้” “มันเป็นช่วงเวลาที่ฉันจะเก็บไว้ในใจตลอดไป” แม้แต่ผู้ชายที่ดูแข็งกระด้างก็ยังสารภาพกับฉันว่าพวกเขาไม่เคยร้องไห้ในงานแต่งงานมาก่อนเลย
ความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นบริสุทธิ์เสียจนไม่มีคำบรรยายหรือเรื่องราวความรักใด ๆ จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้หมด ฉันรัก รัก รัก พวกเขาเหลือเกิน”
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อ้างอิงจาก : IG bui.simon