ดราม่าอินโดนีเซีย ใช้นักเตะยุโรปทั้งทีม จนคว้าแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ผิดกติกาหรือไม่?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
ดราม่าอินโดนีเซีย ใช้นักเตะยุโรปทั้งทีม จนคว้าแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ผิดกติกาหรือไม่?
(AP Photo/Tatan Syuflana)

แฟนบอลอาเซียนถกสนั่น ทีมชาติอินโดนีเซีย จัดผู้เล่นเกิดนอกประเทศลงสนามยกชุด ก่อนเอาชนะทีมชาติไทยและคว้าแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ขณะที่กุนซือยืนยันทุกคนคือชาวอินโดนีเซีย เปิดกติกาฟีฟ่าชัด

หนึ่งประเด็นร้อนหลังจบศึก ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 เมื่อทีมชาติอินโดนีเซีย เจ้าภาพการแข่งขัน เอาชนะทีมชาติไทยในการดวลจุดโทษ 4-2 หลังเสมอกันตลอด 120 นาที 2-2 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2569 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นชาติแรก

นอกจากผลการแข่งขันและฟอร์มอันโดดเด่นของทัพการูดาแล้ว สิ่งที่แฟนบอลอาเซียนพูดถึงอย่างมากคือองค์ประกอบของทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่งเต็มไปด้วยผู้เล่นที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์ รวมถึงนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกยุโรป

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จุดเริ่มต้นดราม่า 11 ตัวจริงไม่มีผู้เล่นเกิดในอินโดนีเซีย

ตั้งแต่นัดเปิดสนาม อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ 2-0 เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลัง จอห์น เฮิร์ดแมน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นที่เกิดนอกประเทศลงเป็นตัวจริงครบทั้ง 11 คน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอินโดนีเซีย

ตลอดการแข่งขัน ทีมเจ้าภาพใช้ผู้เล่นจากกลุ่มนักเตะเชื้อสายอินโดนีเซียและผู้ที่ผ่านกระบวนการขอสัญชาติเป็นกำลังหลัก กระทั่งคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศ ทำให้ข้อถกเถียงเรื่อง “ทีมชาติ” และโอกาสของนักฟุตบอลที่เกิดและพัฒนาฝีเท้าอยู่ในประเทศกลับมาอีกครั้ง

ข้อมูลจากสื่อต่างประเทศระบุว่า อินโดนีเซียมีผู้เล่นที่ผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติอยู่ในรายชื่อ 23 คนของการแข่งขันครั้งนี้ถึง 17 คน ขณะที่ฟิลิปปินส์มีผู้เล่นกลุ่มโอนสัญชาติหรือถือสองสัญชาติรวม 18 คน

(AP Photo/Tatan Syuflana)

ประเทศเกิดของผู้เล่นอินโดนีเซียทั้ง 17 คน

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– เนเธอร์แลนด์ 10 คน
– อินโดนีเซีย 4 คน
– ไทย 1 คน
– สหรัฐอเมริกา 1 คน
– ออสเตรเลีย 1 คน

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เสียงวิจารณ์บางส่วนมองว่านโยบายดังกล่าวช่วยยกระดับทีมชาติได้อย่างรวดเร็ว แต่ตั้งคำถามว่าอาจลดโอกาสของผู้เล่นท้องถิ่น รวมถึงทำให้ระบบพัฒนาเยาวชนภายในประเทศไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร

อีกฝ่ายเห็นว่า หากนักเตะมีสัญชาติอินโดนีเซีย มีเชื้อสายหรือความผูกพันกับประเทศ และผ่านเงื่อนไขของฟีฟ่าอย่างถูกต้อง ก็มีสิทธิเป็นตัวแทนทีมชาติไม่ต่างจากผู้เล่นที่เกิดในประเทศ

กุนซืออินโดนีเซียโต้ “ไม่มีนักเตะท้องถิ่นหรือพลัดถิ่น เราคืออินโดนีเซีย”

หลังถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดตัวผู้เล่น จอห์น เฮิร์ดแมน ตอบโต้แนวคิดที่แบ่งนักเตะออกเป็นกลุ่มท้องถิ่นกับกลุ่มพลัดถิ่น โดยยืนยันว่าผู้เล่นทุกคนเดินทางมาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ พร้อมต่อสู้และเล่นด้วยหัวใจเพื่อแฟนบอลอินโดนีเซีย

กุนซือชาวอังกฤษระบุว่า ในทีมไม่มีการแบ่งว่าใครเป็นผู้เล่นท้องถิ่นหรือผู้เล่นจากต่างแดน เพราะทุกคนเป็นชาวอินโดนีเซีย ยืนร้องเพลงชาติและลงเล่นภายใต้ธงผืนเดียวกัน

คำตอบดังกล่าวได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน ฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าควรตัดสินนักเตะจากความสามารถและความทุ่มเท ขณะที่ฝ่ายคัดค้านกังวลว่าเด็กอินโดนีเซียที่เติบโตจากระบบฟุตบอลในประเทศอาจมีโอกาสติดทีมชาติน้อยลง

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เรียกทุกคนว่า “นักเตะโอนสัญชาติ” ถูกต้องหรือไม่?

คำว่า นักเตะโอนสัญชาติ ถูกใช้ในโลกออนไลน์อาจไม่ครอบคลุมสถานะของผู้เล่นทุกคน เพราะนักฟุตบอลที่เกิดนอกอินโดนีเซียมีที่มาแตกต่างกัน เช่น

  • ผู้เล่นที่มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา หรือยายเป็นชาวอินโดนีเซีย
  • ผู้เล่นที่มีสิทธิถือสองสัญชาติตั้งแต่เกิด
  • ผู้เล่นที่ยื่นขอสัญชาติอินโดนีเซียภายหลัง
  • ผู้เล่นที่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติอื่นในระดับเยาวชน ก่อนยื่นเปลี่ยนสมาคมตามกฎฟีฟ่า

ตัวอย่างหนึ่งคือ ลุค วิคเคอรี นักเตะที่เติบโตในออสเตรเลียและได้รับสัญชาติอินโดนีเซียเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 โดยมีคุณยายเกิดในอินโดนีเซีย

AP Photo/Tatan Syuflana

ใช้นักเตะโอนสัญชาติผิดกติกาฟีฟ่าหรือไม่?

การส่งนักเตะโอนสัญชาติหรือผู้เล่นที่เกิดต่างประเทศลงแข่งขัน ไม่ถือว่าผิดกติกาโดยอัตโนมัติ ฟีฟ่าไม่ได้กำหนดโควตาว่าแต่ละทีมจะใช้ผู้เล่นกลุ่มนี้ได้ไม่เกินกี่คน

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เงื่อนไขสำคัญคือ นักเตะต้องถือสัญชาติของประเทศที่ต้องการลงเล่น ในกรณีที่กฎกำหนด จะต้องมี “ความเชื่อมโยงที่แท้จริง” กับประเทศนั้น ซึ่งอาจพิสูจน์ได้จากสถานที่เกิด เชื้อสายของครอบครัว หรือระยะเวลาพำนักตามเกณฑ์

ฟีฟ่าระบุไว้ในคำอธิบายกฎฉบับปรับปรุงว่า การถือสัญชาติเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอในบางกรณี ผู้เล่นต้องแสดงความเชื่อมโยงที่ตรวจสอบได้กับดินแดนของสมาคมฟุตบอล ผ่านการเกิด เชื้อสาย หรือการพำนัก

หากผู้เล่นทุกคนได้รับการรับรองคุณสมบัติจากฟีฟ่าอย่างถูกต้อง อินโดนีเซียย่อมสามารถส่งนักเตะเกิดต่างประเทศลงพร้อมกันทั้ง 11 คนได้ โดยไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้

ประเด็นนี้จึงแตกต่างจากกรณีใช้เอกสารเท็จ ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือส่งผู้เล่นที่ขาดคุณสมบัติลงสนาม ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับแพ้ การลงโทษสมาคม และการแบนตัวนักเตะได้

AP Photo/Tatan Syuflana

ความสำเร็จระยะสั้น กับคำถามเรื่องฟุตบอลท้องถิ่น

นโยบายดึงนักเตะเชื้อสายอินโดนีเซียจากต่างประเทศกลับมารับใช้ทีมชาติช่วยเพิ่มคุณภาพให้ทีมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งรูปร่าง ประสบการณ์ในลีกยุโรป ความเข้าใจแท็กติก และความแข็งแกร่งในการแข่งขันระดับนานาชาติ

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อย่างไรก็ตาม กระแสวิจารณ์ไม่ได้มุ่งอยู่ที่ความถูกต้องตามกติกาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงอนาคตของลีกภายในประเทศ ศูนย์ฝึกเยาวชน และเส้นทางของเด็กอินโดนีเซียที่ต้องการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติ

ฝ่ายสนับสนุนเชื่อว่านักเตะต่างแดนจะช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการแข่งขันภายในทีม ส่วนฝ่ายคัดค้านต้องการให้สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียสร้างสมดุลระหว่างการใช้ผู้เล่นจากต่างประเทศกับการลงทุนพัฒนานักเตะท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ท้ายที่สุด แชมป์ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของอินโดนีเซียเป็นผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้กติกาการแข่งขัน ส่วนคำถามว่าทีมชาติควรประกอบด้วยนักเตะที่เกิดในประเทศมากน้อยเพียงใด ยังคงเป็นการถกเถียงด้านอัตลักษณ์และนโยบายฟุตบอล มากกว่าจะเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการทำผิดกฎ

AP Photo/Tatan Syuflana

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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