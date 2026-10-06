หนุ่ม 26 อ้างถูกขู่ฆ่า เขียนจดหมายลา ก่อนแย่งปืนตร.ปลิดชีพตัวเองหน้าสภ.เมืองระยอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
หนุ่ม 26 อ้างถูกขู่ฆ่า เขียนจดหมายลา ก่อนแย่งปืนตร.ปลิดชีพตัวเองหน้าสภ.เมืองระยอง

อดีตทหารเกณฑ์ วัย 26 ปี อ้างถูกขู่ฆ่า เขียนจดหมายลา ก่อนแย่งปืนตร.ปลิดชีพตัวเองหน้าสภ.เมืองระยอง

เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริเวณหน้าสถานีตำรวจสภ.เมืองระยอง เกิดเหตุชายวัย 26 ปี แย่งปืนพกขนาด9 มม. ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไป ก่อนจะใช้อาวุธปืนดังกล่าวปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าตำรวยจสายตรวจหลายนาย ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อน หน้า สภ.เมืองระยอง

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่นิติเวช เดินทางมาตรวจสอบและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พบร่างของ นายเอกรินทร์ (สงวนนามสกุล) อดีตทหารเกณฑ์วัย 26 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหน้าสภานีตำรวจ ที่มือขวามีอาวุธปืนขนาด 9 มม.ซึ่งป็นของ สิบตำรวจโทนันทพงษ์ ตกอยู่จึงนำไปเป็นหลักฐาน

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พันตำรวจเอกอาทิตย์ ยาแก้ว ผู้กำกับการ สภ.เมืองระยอง เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุนายจักรรินทร์ ผู้เสียชีวิตเข้ามาที่ สภ.เมืองระยอง จากนั้นทำทีมาขอชาร์จโทรศัพท์มือถือ หลังชาร์จโทรศัพท์แล้ว ก็เดินไปเดินมา จากนั้นได้เกิดอาการหลอนบอกว่ามีคนติดตามมา มีค่าหัว 58 ล้านบาท ก่อนจะเดินลงไปและก่อเหตุแย่งปืนตำรวจสายตรวจมาปลิดชีพตัวเอง

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบจดหมายลาตาย ซึ่งเขียนด้วยลายมือผู้เสียชีวิต โดยมีเนื้อความว่า “ผมมีชีวิตอย่างหวาดกลัวมาโดยตลอด ผมมีค่าหัว ผมไม่มีโอกาสรอดแล้ว ผมไม่อยากถูกตัดหัว ผมจึงได้เลือกมาที่นี่ หากผมทำสำเร็จอยากให้เผาทันที อย่าให้เขาเอาหัวของผมไป ผู้ร่วมมือและผู้มีส่วนเกี่ยวระวังเผลอหลุดปากนะ โดนเก็บนะ”

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อ้างอิงจาก : FB ข่าวสาร ตะวันออก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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