น้ำท่วมบางกะปิ แสนแสบแตะขั้นวิกฤต เอ่อล้นแยกบางกะปิ-หน้า ม.รามฯ 10 ซม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:23 น.
สำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569
ภาพจาก : FB/สำนักงานเขตบางกะปิ I Bangkapi District Office

สำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 หลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำคลองแสนแสบเพิ่มขึ้นถึงระดับวิกฤต และเริ่มกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตบางกะปิ

เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่พบว่าสี่แยกบางกะปิมีน้ำท่วมขังประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร สำนักงานเขตจึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวัง

ต่อมาเวลา 07.22 น. สำนักงานเขตอัปเดตสถานการณ์บนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้า บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร รถขนาดเล็กยังผ่านได้ แต่ควรลดความเร็วขณะขับผ่านบริเวณที่มีน้ำขัง

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เวลา 07.39 น. JS100 รายงานเพิ่มเติมว่า ถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีน้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ใน 2 ช่องทางซ้าย ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ผู้ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวัง

ระวังน้ำท่วมบางกะปิ
ภาพจาก : FB/สำนักงานเขตบางกะปิ I Bangkapi District Office

เวลา 07.46 น. สำนักงานเขตบางกะปิออกประกาศเตือนอีกครั้ง โดยระบุว่าฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤต และเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดระดับน้ำในคลองแสนแสบ

ระบบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กำหนดระดับวิกฤตของจุดวัดคลองแสนแสบ บริเวณสำนักงานเขตบางกะปิไว้ที่ 0.45 เมตร รทก. อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบตัวเลขระดับน้ำล่าสุดจากระบบของ กทม. อีกครั้งก่อนนำตัวเลขปัจจุบันไปเผยแพร่ เนื่องจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

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น้ำท่วมบางกะปิวิกฤติ
ภาพจาก : FB/สำนักงานเขตบางกะปิ I Bangkapi District Office

ล่าสุด เวลา 08.28 น. นายจีระศักดิ์ หงษ์แปด ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ลงพื้นที่หมู่บ้านพาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

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สถานการณ์เช้าวันนี้เกิดขึ้นหลังบางกะปิเพิ่งเผชิญน้ำท่วมหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายน โดยเฉพาะย่านเคหะคลองจั่นและถนนนวมินทร์ ก่อนระดับน้ำจะทยอยลดลงในช่วงต้นเดือนตุลาคม

น้ำท่วม กทม บางกะปิ 6 ตค 69
ภาพจาก : FB/สำนักงานเขตบางกะปิ I Bangkapi District Office

ฝนที่ตกหนักเมื่อคืนจึงทำให้บางกะปิต้องกลับมาเฝ้าระวังอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เนื่องจากระดับน้ำในคลองที่สูงทำให้การระบายน้ำจากถนนทำได้ช้าลง

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สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเช้า จุดที่มีรายงานน้ำท่วมชัดเจน ได้แก่ สี่แยกบางกะปิ และถนนรามคำแหงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร รถเล็กยังผ่านได้ แต่ควรลดความเร็วและติดตามสถานการณ์ก่อนออกเดินทาง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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