น้ำท่วมบางกะปิ แสนแสบแตะขั้นวิกฤต เอ่อล้นแยกบางกะปิ-หน้า ม.รามฯ 10 ซม.
สำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 หลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำคลองแสนแสบเพิ่มขึ้นถึงระดับวิกฤต และเริ่มกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตบางกะปิ
เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่พบว่าสี่แยกบางกะปิมีน้ำท่วมขังประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร สำนักงานเขตจึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวัง
ต่อมาเวลา 07.22 น. สำนักงานเขตอัปเดตสถานการณ์บนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้า บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร รถขนาดเล็กยังผ่านได้ แต่ควรลดความเร็วขณะขับผ่านบริเวณที่มีน้ำขัง
เวลา 07.39 น. JS100 รายงานเพิ่มเติมว่า ถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีน้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ใน 2 ช่องทางซ้าย ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ผู้ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวัง
เวลา 07.46 น. สำนักงานเขตบางกะปิออกประกาศเตือนอีกครั้ง โดยระบุว่าฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤต และเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดระดับน้ำในคลองแสนแสบ
ระบบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กำหนดระดับวิกฤตของจุดวัดคลองแสนแสบ บริเวณสำนักงานเขตบางกะปิไว้ที่ 0.45 เมตร รทก. อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบตัวเลขระดับน้ำล่าสุดจากระบบของ กทม. อีกครั้งก่อนนำตัวเลขปัจจุบันไปเผยแพร่ เนื่องจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ล่าสุด เวลา 08.28 น. นายจีระศักดิ์ หงษ์แปด ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ลงพื้นที่หมู่บ้านพาทิโอ ศรีนครินทร์-พระราม 9 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน
สถานการณ์เช้าวันนี้เกิดขึ้นหลังบางกะปิเพิ่งเผชิญน้ำท่วมหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายน โดยเฉพาะย่านเคหะคลองจั่นและถนนนวมินทร์ ก่อนระดับน้ำจะทยอยลดลงในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ฝนที่ตกหนักเมื่อคืนจึงทำให้บางกะปิต้องกลับมาเฝ้าระวังอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เนื่องจากระดับน้ำในคลองที่สูงทำให้การระบายน้ำจากถนนทำได้ช้าลง
สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเช้า จุดที่มีรายงานน้ำท่วมชัดเจน ได้แก่ สี่แยกบางกะปิ และถนนรามคำแหงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร รถเล็กยังผ่านได้ แต่ควรลดความเร็วและติดตามสถานการณ์ก่อนออกเดินทาง
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