ช็อกซ้ำ! ทหารหนุ่มบีบคอแมว เรื่องยังเงียบ จับโป๊ะยังไม่ได้เข้ามอบตัว ซ้ำส่งข้อความขู่
ช็อกซ้ำ! ญาติเจ้าของแมวบุก สน.หัวหมาก ลุยแจ้งความ ทหารหนุ่มบีบคอแมว หลังทราบเรื่องยังเงียบ จับโป๊ะยังไม่ได้เข้ามอบตัว ซ้ำส่งข้อความขู่
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอ เป็นภาพชายหนุ่มใช้มือบีบบริเวณลำคอและยกร่างแมวอย่างเต็มแรง จนแมวดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมาน สร้างความสะเทือนใจให้คนรักสัตว์เลี้ยง และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ต่อมาเพจ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT อัปเดตเหตุการณ์ว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารเข้ามอบตัวที่ สน.หัวหมากแล้ว โดยยอมรับการกระทำและให้เหตุผลว่ามีความขัดแย้งกับแฟน และถูกแฟนพร้อมกลุ่มบุคคลอื่นรุมทำร้ายร่างกาย นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าแมวตัวดังกล่าวปลอดภัยดีแล้ว
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม เพื่อนรักสัตว์โลก ระบุว่า “เคสแมวน้องสาว ตอนแรกโล่งใจที่มีมูลนิธิเข้าให้ความช่วยเหลือและบอกว่ามันไปมอบตัวแล้ว แต่ผ่านไป 2 วัน ข่าวเงียบไร้การอัพเดท เลยให้น้องทักไปหยั่งเชิงดู ซื่งมันบอกว่ามูลนิธิคุยกับร้อยเวรยังไม่รู้เรื่อง ทางนี้เลยเข้าไปแจ้งความเอง
และได้ตรวจสอบกับร้อยเวร และพบว่ามันยังไม่เคยเข้ามามอบตัว และข่มขู่กับน้องสาวว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งเดี๋ยวรู้ ทางพี่ๆๆ ท่านใดมีคำแนะนำมั้ยคะว่าควรทำยังไงดี และทางนี้ได้รอทางตำรวจนัดมาสอบปากคำอีกทีค่ะ”
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