รีวิว Lanterns ซีรีส์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 21:56 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 21:56 น.
รีวิว Lanterns

รีวิว Lanterns ซีรีส์ Green Lantern จาก HBO ที่ไม่ได้มีดีแค่พลังแหวน แต่โดดเด่นด้วยบทสืบสวนสุดเข้มข้น ตัวละครที่มีมิติ และปมจากอดีต พร้อมสรุปข้อดี-ข้อเสียแบบไม่สปอยล์

ช่วงนี้ถ้าใครกำลังหาซีรีส์ดูอยู่ และอยากได้อะไรที่บทค่อนข้างเข้ม มีอะไรให้คิดตามตลอด Lanterns เป็นอีกเรื่องที่ผมอยากแนะนำ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า เรื่องนี้อาจไม่ได้เป็น Green Lantern ในแบบที่หลายคนคาดหวัง

ใครที่อยากเห็นฉากต่อสู้แบบจัดเต็ม พลังแหวนปล่อยกันตูมตาม หรือฮีโร่ใส่ชุดมาแอ็กเท่กันทุกตอน อาจต้องลดความคาดหวังลงสักหน่อย เพราะสิ่งที่ Lanterns ให้ความสำคัญมากกว่าคือ ตัวละคร การสืบสวน และเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา

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เรื่องราวจำดำเนินผ่าน ฮาล จอร์แดน (Hal Jordan) ซึ่งรับบทโดย Kyle Chandler และ จอห์น สจ๊วต (John Stewart) ซึ่งรับบทโดย Aaron Pierre ที่ต้องมาทำงานร่วมกันเพื่อสืบสวนคดีลึกลับบนโลก โดยตัวเรื่องเลือกใช้บรรยากาศของซีรีส์สืบสวนและอาชญากรรม มากกว่าจะรีบพาคนดูออกไปลุยจักรวาล DC ตั้งแต่ต้น และตรงนี้แหละครับที่ทำให้ Lanterns ต่างจากซีรีส์ฮีโร่เรื่องอื่นๆ

ไม่ได้ขายแค่พลังของ Green Lantern แต่ขาย “คน” ที่อยู่ใต้แหวน

สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องคือการที่ซีรีส์ใช้เวลาไปกับการทำความรู้จักตัวละคร ฮาล จอร์แดน ที่ไม่ได้ถูกวางให้เป็นฮีโร่ที่เก่งไปทุกอย่างหรือมีคำตอบให้กับทุกปัญหา เขาเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มามาก มีทั้งความมั่นใจ ความเหนื่อยล้า และเรื่องราวบางอย่างจากอดีตที่ยังติดอยู่กับตัวเขา

ส่วน จอห์น สจ๊วต ก็ไม่ได้เข้ามาในฐานะตัวละครหน้าใหม่ที่มีหน้าที่แค่ตาม ฮาล และเรียนรู้จากเขาเท่านั้น จอห์น มีบุคลิก ความคิด และปัญหาของตัวเอง และเรื่องก็ค่อย ๆ พาเราไปทำความเข้าใจว่าอะไรหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนแบบนี้

ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่แรก บางครั้งเห็นตรงกัน บางครั้งก็ไม่เห็นด้วย และยังมีความต่างระหว่างคนที่ผ่านสนามมามากกับคนที่ยังต้องค้นหาตัวเองอยู่ แต่ผมว่าตรงนี้แหละที่ทำให้คู่หูคู่นี้น่าติดตามมากๆ

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Cr. greenlantern

บรรยากาศของเรื่องคือ “สืบสวน” มากกว่า “ซูเปอร์ฮีโร่”

ถ้าจะให้ผมอธิบาย Lanterns แบบง่าย ๆ ผมคงบอกว่า นี่คือซีรีส์สืบสวนที่มี Green Lantern เป็นตัวละครหลัก ตัวเรื่องไม่รีบเอาพลังแหวนมาใช้ทุกครั้งที่มีปัญหา แต่เลือกให้ Hal และ John ค่อย ๆ ตามหาคำตอบ เก็บข้อมูล และต่อจิ๊กซอว์ของคดีไปทีละส่วน มันเลยทำให้เรามีอะไรให้คิดตามอยู่ตลอด ใครกำลังพูดความจริง? เรื่องที่เราเห็นตอนแรกอาจมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า? แล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

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ผมชอบตรงนี้ เพราะมันทำให้เราดูไปพร้อมกับตัวละคร ไม่ใช่แค่รอว่าฉากต่อไปจะมีใครปล่อยพลังอะไรออกมาในบางช่วงบรรยากาศของเรื่องให้ความรู้สึกใกล้เคียงซีรีส์อาชญากรรมมากกว่าซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ด้วยซ้ำ ซึ่งนั่นทำให้ Lanterns มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอสมควร

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ตัวละครไม่ได้มืดหรือสว่างไปทั้งหมด

อีกเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งคือ ซีรีส์ไม่ได้พยายามแบ่งคนเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายเลวแบบง่าย ๆ ตัวละครแต่ละคนมีเหตุผล มีข้อผิดพลาด และมีเรื่องที่ตัวเองต้องแบกรับอยู่ บางครั้งเราก็อาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทำ แต่พอดูไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจแบบนั้น ตรงนี้ทำให้เรื่องมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

เพราะในชีวิตจริง คนเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียว ทุกคนเคยทำผิด ทุกคนมีเรื่องที่เสียใจ และบางเรื่องจากอดีตก็ไม่ได้หายไปแค่เพราะเวลาผ่านไป Lanterns เอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครได้ค่อนข้างดี มันเลยไม่ได้มีแค่คำถามว่า “ใครเป็นคนร้าย?” แต่ยังมีคำถามว่า “คนเราจะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้ได้อย่างไร?” ซึ่งผมว่าคำถามหลังนี่น่าสนใจกว่าเสียอีก

จุดที่อาจไม่ถูกใจทุกคน

แน่นอนว่า Lanterns ก็มีข้อเสีย ข้อแรกคือ จังหวะของเรื่อง บางช่วงค่อนข้างช้า โดยเฉพาะตอนที่กำลังปูตัวละครหรือค่อย ๆ เปิดรายละเอียดของคดี

สำหรับคนที่ชอบอะไรเร็ว ๆ มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นตลอดเวลา อาจรู้สึกว่าเรื่องใช้เวลามากเกินไปกว่าจะไปถึงบางจุด อีกเรื่องคือฉากแอ็กชัน มีให้ดู แต่ไม่ได้เป็นหัวใจหลักของเรื่อง และไม่ได้มีการโชว์พลังแบบจัดเต็มตลอดเวลา

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เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเปิดเรื่องนี้มาเพราะอยากดู Green Lantern ใช้แหวนสร้างอะไรใหญ่ ๆ ต่อสู้กันทุกตอน อาจรู้สึกว่ายังไม่จุใจแต่สำหรับผม นี่เป็นเรื่องของความคาดหวังมากกว่า เพราะ Lanterns ดูเหมือนจะรู้ตัวดีว่าตัวเองอยากเล่าอะไร และไม่ได้พยายามเป็นซีรีส์ที่มีแต่ฉากแอ็กชันเพื่อเอาใจทุกคน

Cr. greenlantern

นักแสดงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เรื่องดูต่อได้

Kyle Chandler กับ Aaron Pierre ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ช่วงที่เรื่องเดินช้าดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป Chandler ทำให้ ฮาล มีความรู้สึกเหมือนคนที่ผ่านอะไรมาเยอะจริง ๆ ไม่ได้ดูเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา

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ส่วน Pierre ทำให้ จอห์น ดูนิ่งและมีระยะห่างจากคนอื่นพอสมควร และมีรายละเอียดเล็ก ๆ ในการแสดงที่ทำให้เราอยากรู้ว่าจริง ๆ แล้วตัวละครกำลังคิดอะไรอยู่ ที่สำคัญคือเคมีของทั้งคู่ค่อนข้างดี ไม่ได้เป็นคู่หูที่เข้าขากันแบบสำเร็จรูป แต่เป็นสองคนที่ต้องค่อย ๆ เรียนรู้กัน และตรงนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของตัวละครดูเป็นธรรมชาติขึ้น

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ไม่ใช่แฟน Green Lantern ก็ยังดูได้

ผมคิดว่านี่เป็นข้อดีอีกอย่างของเรื่อง ต่อให้คุณไม่ได้รู้เรื่อง Green Lantern มาก่อน ก็ยังสามารถดู Lanterns ได้ เพราะแกนหลักของเรื่องยังอยู่ที่การสืบสวนและตัวละคร

คนที่เป็นแฟน DC หรืออ่านคอมิกส์มาก่อนอาจสนุกกับรายละเอียดบางอย่างมากกว่า แต่คนดูทั่วไปก็ไม่ได้ถูกโยนข้อมูลจักรวาลจำนวนมหาศาลใส่ตั้งแต่ต้น ดังนั้น ถ้าใครไม่เคยดู Green Lantern มาก่อน ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะตามเรื่องไม่ทัน

Cr. greenlantern

สรุป

หลังจากดูแล้ว สิ่งที่ผมชอบที่สุดใน Lanterns คือมันไม่ได้พยายามทำให้ทุกอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเวลา มันไม่ได้ต้องมีฉากต่อสู้ทุกตอน ไม่จำเป็นต้องมีพลังระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพื่อทำให้เราสนใจ

บางครั้งแค่ตัวละครสองคนคุยกัน แล้วเรารู้สึกว่า “เดี๋ยวนะ แล้วเรื่องนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่า?” ก็เพียงพอที่จะทำให้เราอยากดูต่อแล้ว ข้อดีของเรื่องคือการแสดง บรรยากาศสืบสวน การเขียนตัวละคร และปริศนาที่ทำให้เราคอยคิดตาม

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ส่วนข้อเสียคือจังหวะบางช่วงค่อนข้างช้า และแฟน Green Lantern ที่อยากเห็นฉากแอ็กชันหรือการใช้พลังแบบจัดเต็มอาจรู้สึกว่ายังไม่มากพอ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ทำให้เราได้คิด และชอบเห็นตัวละครที่มีทั้งด้านดี ด้านแย่ ความผิดพลาด และเรื่องที่ยังฝังใจอยู่ ผมว่าเรื่องนี้มีอะไรให้คุณมากกว่าที่เห็นจากตัวอย่างหรือชื่อ Green Lantern เสียอีก

เพราะท้ายที่สุดแล้ว คำถามที่น่าสนใจอาจไม่ใช่ว่า ใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนร้าย แต่คือ เมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้ว เราจะอยู่กับอดีตนั้นต่อไป หรือเลือกที่จะปล่อยมันลงได้จริง ๆ และนั่นคือส่วนที่ทำให้ Lanterns เป็นมากกว่าซีรีส์ฮีโร่เรื่องหนึ่ง

พร้อมทั้งส่วนตัวผมชอบตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้มาก ปมปริศนาต่างๆที่ถูกวางหมากมาตั้งแต่ตอนแรกก็ถูกคลีคลายอย่างยอดเยี่ยและลงตัวจริงๆ

คะแนนรวม 9/10

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Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 21:56 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 21:56 น.
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sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

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