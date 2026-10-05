ยินดี! “แป้ง มิตรชัย” ลูกสาว “ไชยา มิตรชัย” ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นภาษาเกาหลี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 18:10 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 19:12 น.
แป้ง มิตรชัย สวมชุดขาวพร้อมผ้าคลุมหน้า ถือช่อดอกไม้และโชว์แหวน ยืนคู่กับ วิน บดินทร์ ริมคลองหลังถูกขอแต่งงาน

แป้ง มิตรชัย ลูกสาว ไชยา มิตรชัย ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง หลัง วิน บดินทร์ แฟนหนุ่มนอกวงการที่คบกันมากว่า 10 ปี คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนสนิท งัดภาษาเกาหลีมาใช้จนเจ้าตัวฟังไม่ออก แต่ซึ้งจนน้ำตาไหล

ข่าวดีของวงการบันเทิง เมื่อ แป้ง มิตรชัย นักแสดงสาวลูกสาวของ ไชยา มิตรชัย หรือ เอ ไชยา ศิลปินลูกทุ่งและพระเอกลิเกชื่อดัง เผยโมเมนต์ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานผ่านอินสตาแกรม @pang_ppcn เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

ฝ่ายชายคือ วิน บดินทร์ หนุ่มนอกวงการบันเทิง ซึ่งคบหาดูใจกับแป้งมานานกว่า 10 ปี โดยจัดเซอร์ไพรส์ขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น มีกลุ่มเพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยาน

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จุดที่ทำให้โมเมนต์นี้ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ วินเลือกพูดขอแต่งงานเป็นภาษาเกาหลี เพราะรู้ว่าแป้งชื่นชอบภาษานี้เป็นพิเศษ แต่ด้วยการออกเสียงที่ยังไม่ชัด ทำให้เพื่อน ๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับขำ ขณะที่ตัวแป้งเองก็ฟังไม่ออกว่าอีกฝ่ายพูดอะไร

แป้งเขียนเล่าในแคปชั่นว่า “วันที่เจ้าชายขอเจ้าหญิงแต่งงาน ซึ้งจนน้ำตาไหล เพราะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ”

เธอเล่าต่อว่า “เจ้าชายรู้ว่าเจ้าหญิงชอบภาษาเกาหลี เลยตั้งใจพูดเกาหลีเต็มที่ ถึงจะผิด ๆ ถูก ๆ ไปหมด แต่พอเจ้าหญิงเห็นแหวนเท่านั้นแหละ ตอบตกลงทันที”

พร้อมนิยามว่า “เป็นการขอแต่งงานที่ทั้งวุ่นวาย น่ารัก และมีความหมายที่สุดในโลกเลยค่ะ” และขอบคุณกลุ่มเพื่อนที่ไปเป็นสักขีพยานว่าฝ่ายชายพูดภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องจริง ๆ

ภาพชุดที่เผยแพร่ถ่ายริมคลองที่มีซากุระบานสองฝั่ง โดยแป้งสวมชุดขาวพร้อมผ้าคลุมหน้า ส่วนวินคุกเข่าถือช่อดอกไม้และแหวน ก่อนทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนที่มาเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ แป้งและวินยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดการจัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 แป้งเคยควงคู่ ไชยา มิตรชัย ผู้เป็นพ่อ ออกมาเปิดตัววินต่อสื่อเป็นครั้งแรก หลังคบหากันมานานโดยไม่เคยเปิดเผยตัวตน ซึ่งครั้งนั้นฝ่ายพ่อก็แสดงท่าทีสนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งคู่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 18:10 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 19:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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