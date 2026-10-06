วันหยุดตุลาคม 2569 ได้หยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน เช็กวันหยุดราชการ-ธนาคาร กทม.
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2569 มีวันหยุดทั่วประเทศ 2 วัน พร้อมวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพฯ วันที่ 16 ตุลาคม รองรับการประชุม IMF–World Bank เช็กข้าราชการ ธนาคาร และเอกชน กลุ่มใดได้หยุดบ้าง
วันหยุดเดือนตุลาคม 2569 มีวันไหนบ้าง
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 วันนวมินทรมหาราช
วันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสถาบันการเงินทั่วประเทศ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้ที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากต้องการหยุดยาว สามารถใช้วันลาพักร้อนเพิ่มในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม จะได้หยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 วันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพฯ
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การจราจร และการรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุม IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง และผู้แทนจากประเทศสมาชิกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมาก
ผู้ที่ได้หยุดในวันที่ 16 ตุลาคม ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ส่วนข้าราชการในจังหวัดอื่นยังทำงานตามปกติ เว้นแต่หน่วยงานจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมเป็นวันหยุดทำการกรณีพิเศษสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นกัน แต่สาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดให้บริการตามวันและเวลาของแต่ละธนาคาร ประชาชนควรตรวจสอบกับสาขาอีกครั้งก่อนเดินทาง
เมื่อรวมกับวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ข้าราชการและพนักงานธนาคารที่เข้าเกณฑ์จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราชเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ปีนี้วันปิยมหาราชตรงกับวันศุกร์ เมื่อรวมกับวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม จึงเป็นวันหยุดยาว 3 วันสำหรับผู้ที่หยุดงานเสาร์–อาทิตย์
สรุปวันหยุดยาวตุลาคม 2569
เดือนตุลาคมมีช่วงวันหยุดยาวที่ยืนยันแล้วดังนี้
- วันที่ 16–18 ตุลาคม 2569 รวม 3 วัน เฉพาะข้าราชการและพนักงานสถาบันการเงินที่เข้าเกณฑ์ในกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23–25 ตุลาคม 2569 รวม 3 วัน สำหรับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินทั่วประเทศ
- วันที่ 10–13 ตุลาคม 2569 รวม 4 วัน หากใช้วันลาเพิ่มในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
สำหรับวันที่ 13 ตุลาคมซึ่งตรงกับวันอังคาร หากไม่ใช้วันลาในวันที่ 12 ตุลาคม จะเป็นวันหยุดหนึ่งวันแยกจากช่วงสุดสัปดาห์
วันที่ 16 ตุลาคม เอกชนได้หยุดหรือไม่
ลูกจ้างบริษัทเอกชนไม่ได้หยุดวันที่ 16 ตุลาคมโดยอัตโนมัติ เพราะมติวันหยุดพิเศษครั้งนี้กำหนดสำหรับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก
บริษัทเอกชนสามารถพิจารณาประกาศหยุด ให้พนักงานทำงานจากบ้าน หรือเปิดทำงานตามปกติได้ตามนโยบายขององค์กร ลูกจ้างควรตรวจสอบประกาศจากฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างโดยตรง ไม่ควรเหมารวมว่าทุกบริษัทในกรุงเทพฯ ต้องหยุด
ส่วนวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม บริษัทเอกชนจะหยุดหรือไม่ ต้องพิจารณาจากปฏิทินวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างประกาศไว้ประจำปี เนื่องจากวันหยุดราชการไม่เท่ากับวันหยุดของเอกชนทุกแห่งโดยอัตโนมัติ
รัฐขอความร่วมมือ WFH ช่วงประชุมใหญ่
นอกจากวันหยุดพิเศษวันที่ 16 ตุลาคมแล้ว รัฐบาลยังขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครพิจารณาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home ในวันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคม เพื่อช่วยลดปริมาณการเดินทางและการจราจรระหว่างการประชุม
มาตรการ WFH ไม่ได้หมายความว่าวันดังกล่าวเป็นวันหยุด เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตยังต้องปฏิบัติงานตามระบบของหน่วยงาน ส่วนภาคเอกชนสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
ทำธุรกรรมธนาคารช่วงวันหยุดอย่างไร
ประชาชนสามารถใช้โมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ตู้เอทีเอ็ม และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติได้ตามปกติ แต่อาจมีธุรกรรมบางประเภทที่ดำเนินการในวันทำการถัดไป เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ การเคลียร์เช็ก หรือบริการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ผู้ที่ต้องทำธุรกรรมสำคัญควรดำเนินการล่วงหน้า และตรวจสอบประกาศเปิด–ปิดของแต่ละธนาคาร โดยเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ครอบคลุมสาขาทั่วประเทศทั้งหมด
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