คาดตายยกลำ 6 ศพ เครื่องบินจากเบอร์มิวดา ดิ่งทะเล หมื่นฟุตใน 3 นาที
เครื่องบินพยาบาลลำเลียงผู้ป่วยจากเบอร์มิวดา เกิดเหตุฉุกเฉิน ทิ้งดิ่งหมื่นฟุตใน 3 นาที พบชิ้นส่วนซากใกล้เกาะแนนทักเก็ต แคนาดาเร่งประสานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต คาดดับยกลำ 6 ศพ
เครื่องบินพยาบาลลำเลียงผู้ป่วย เที่ยวบิน ฮาร์ตบีต 104 ของบริษัท ละติจูด แอร์ แอมบูลานซ์ (Latitude Air Ambulance) ประสบอุบัติเหตุตกในมหาสมุทรแอตแลนติก นอกชายฝั่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้บุคคลบนเครื่องทั้ง 6 ราย คาดว่าเสียชีวิตทั้งหมด หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ประกาศยุติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตหลังตรวจพบเศษซากชิ้นส่วนเครื่องบินกระจายตัวในทะเลใกล้เกาะแนนทักเก็ต
เครื่องบินรุ่น กัลฟ์สตรีม จี100 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ แอล.เอฟ. เวด บนเกาะเบอร์มิวดา เมื่อเวลา 00.41 น. ของวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ บอสตัน โลแกน ก่อนขาดการติดต่อกับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA)
ข้อมูลจากเว็บไซต์ไฟลต์อะแวร์ ระบุว่า ตัวเครื่องลดระดับความสูงอย่างกะทันหัน จาก 23,500 ฟุต ลงมาเหลือ 11,000 ฟุต ภายในเวลาเพียง 3 นาที เมื่อเวลา 01.04 น. บันทึกเสียงการบินยืนยันว่านักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อหอบังคับการบินก่อนสัญญาณจะหายไป
ผู้โดยสารบนเครื่องบินลำดังกล่าวประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่การบิน 4 ราย, ผู้ป่วย 1 ราย รวมถึงผู้ติดตาม 1 ราย ทั้งหมดจำแนกเป็นชาวแคนาดา 4 ราย ชาวเบอร์มิวดา 2 ราย
ปีเตอร์ บิล ประธานบริษัท ละติจูด แอร์ แอมบูลานซ์ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ ยืนยันว่ากำลังเร่งประสานงานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลัง
ด้านนายสตีฟ แมคคินนอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแคนาดา โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ประสบเหตุ พร้อมยืนยันว่าทางการแคนาดากำลังร่วมมือกับหน่วยงานสหรัฐฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
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