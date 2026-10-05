พบแล้ว นายทนง อุดยอด ผู้พลัดหลงรายสุดท้าย ดอยจ้อง ถ้ำหลวงฯ หลังค้นหาต่อเนื่อง
พบครบแล้ว 3 คน เจ้าหน้าที่เจอตัว นายทนง อุดยอด อายุ 39 ปี ผู้พลัดหลงคนสุดท้ายในป่าดอยจ้อง เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เมื่อเวลา 13.07 น. วันที่ 5 ตุลาคม
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เตรียมการ รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงพบตัว นายทนง อุดยอด อายุ 39 ปี แล้ว เมื่อเวลา 13.07 น. หลังเป็นผู้พลัดหลงรายสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหา
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาชายไทย 3 คนที่พลัดหลงบริเวณดอยจ้อง ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 4 ตุลาคม ชุดลาดตระเวนของอุทยานฯ ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย และมูลนิธิพรหมวิหารแม่สาย สามารถพา นายศรัญยู อุดยอด อายุ 32 ปี ออกจากป่าได้อย่างปลอดภัย มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงให้พักเพื่อดูอาการ
ขณะเดียวกัน นายบุญสืบ ไชยหัง อายุ 57 ปี ถูกพบตัวแล้ว เหลือเพียงนายทนงที่ยังไม่พบ ทำให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าค้นหาต่อเนื่องจนกระทั่งพบตัวในช่วงบ่ายวันนี้
การพบตัวนายทนงทำให้ผู้พลัดหลงทั้ง 3 คนถูกพบครบทั้งหมด ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกาย จุดที่พบ และขั้นตอนการนำตัวออกจากพื้นที่ ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
รายงานจากสื่อหลายสำนักในช่วงบ่ายวันที่ 5 ตุลาคมยืนยันตรงกันว่า เจ้าหน้าที่พบผู้พลัดหลงรายสุดท้ายแล้ว หลังปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ดอยจ้องต่อเนื่อง
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