พบแล้ว นายทนง อุดยอด ผู้พลัดหลงรายสุดท้าย ดอยจ้อง ถ้ำหลวงฯ หลังค้นหาต่อเนื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:43 น.
พบแล้ว นายทนง อุดยอด ผู้พลัดหลงรายสุดท้าย ดอยจ้อง ถ้ำหลวงฯ หลังค้นหาต่อเนื่อง

พบครบแล้ว 3 คน เจ้าหน้าที่เจอตัว นายทนง อุดยอด อายุ 39 ปี ผู้พลัดหลงคนสุดท้ายในป่าดอยจ้อง เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เมื่อเวลา 13.07 น. วันที่ 5 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เตรียมการ รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงพบตัว นายทนง อุดยอด อายุ 39 ปี แล้ว เมื่อเวลา 13.07 น. หลังเป็นผู้พลัดหลงรายสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหา

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาชายไทย 3 คนที่พลัดหลงบริเวณดอยจ้อง ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

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เจอตัวคนหลงป่า
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เตรียมการ

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 4 ตุลาคม ชุดลาดตระเวนของอุทยานฯ ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย และมูลนิธิพรหมวิหารแม่สาย สามารถพา นายศรัญยู อุดยอด อายุ 32 ปี ออกจากป่าได้อย่างปลอดภัย มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงให้พักเพื่อดูอาการ

ขณะเดียวกัน นายบุญสืบ ไชยหัง อายุ 57 ปี ถูกพบตัวแล้ว เหลือเพียงนายทนงที่ยังไม่พบ ทำให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าค้นหาต่อเนื่องจนกระทั่งพบตัวในช่วงบ่ายวันนี้

เจอตัวแล้วครับ
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เตรียมการ

การพบตัวนายทนงทำให้ผู้พลัดหลงทั้ง 3 คนถูกพบครบทั้งหมด ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกาย จุดที่พบ และขั้นตอนการนำตัวออกจากพื้นที่ ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

รายงานจากสื่อหลายสำนักในช่วงบ่ายวันที่ 5 ตุลาคมยืนยันตรงกันว่า เจ้าหน้าที่พบผู้พลัดหลงรายสุดท้ายแล้ว หลังปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ดอยจ้องต่อเนื่อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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