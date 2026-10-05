หมอปลาย ควงสามีเปิดใจวิวาห์สายฟ้าแลบ เฉลยที่มาสินสอดเ 50 ล้าน ลุยจัดงานแค่ 2 สัปดาห์
พัณวาเล่าเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ ยอมนั่งรอ 4 ชั่วโมง ผ่านบททดสอบบวชอินเดีย เผยท่ายมทักจัดพิธีตามประเพณี ทุ่มเงินทองหวังครองคู่อยู่จนแก่เฒ่า พ่วงเตือนเหตุบ้านเมืองท้ายปี
หมอปลาย พรายกระซิบ ควงคู่สามี พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ออกรายการคุยแซ่บ Show ทางช่องวัน 31 เปิดเผยเส้นทางความรักหลังเข้าพิธีมงคลสมรสอย่างกะทันหัน พร้อมแจงที่มาของสินสอดเซอร์ไพรส์มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท รวมถึงเผยคำทำนายสถานการณ์บ้านเมืองช่วงส่งท้ายปี
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มจากการพบกันที่ประเทศกัมพูชา ต่อมาได้พบกันอีกครั้งในงานสัมมนาที่ประเทศลาว หมอปลายติดต่อพัณวาให้มาร่วมงานไลฟ์สดขายสินค้า นัดคุยงานแต่หมอปลายมาสายถึง 4 ชั่วโมง ฝ่ายชายนั่งรอโดยไม่บ่น ทั้งสองฝ่ายเริ่มติดต่อพูดคุยกันต่อเนื่อง คุยโทรศัพท์ข้ามทวีปนานสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อรับฟัง ปรับทุกข์ ให้กำลังใจซึ่งกัน
หมอปลายเล่าถึงบททดสอบความอดทน ชวนพัณวาเดินทางไปบวชทดแทนคุณแม่ที่ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความยากลำบาก ต้องอดนอนตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อฝ่ายชายผ่านพ้นมาได้โดยไม่เจ็บป่วย จึงมองเห็นถึงความมุ่งมั่น ประกอบกับเสียงกระซิบเตือนให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมโบราณ พราหมณ์กำหนดฤกษ์จัดงานวันที่ 18 กันยายน ทั้งคู่จึงมีเวลาเตรียมงานเพียง 2 สัปดาห์
สำหรับสินสอดมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด แหวน และทองคำ หมอปลายยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องล่วงหน้ามาก่อน พัณวาเป็นผู้จัดเตรียมเพื่อสร้างความประหลาดใจ ตั้งใจมอบให้เป็นหลักประกันว่าจะครองคู่อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า โดยมอบให้แม่ของหมอปลายเก็บรักษา ช่วงท้ายรายการ หมอปลายเตือนสถานการณ์บ้านเมืองช่วง 3 เดือนสุดท้าย ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับบุคคลระดับผู้ใหญ่ ปัญหาการจัดงานเฉลิมฉลอง ตลอดจนเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากชาวต่างชาติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดมูลค่าสินสอด งานแต่ง หมอปลาย-พัณวา ถือฤกษ์มงคลเข้าประตูวิวาห์
- ย้อนเส้นทางรัก หมอปลาย พรายกระซิบ-พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ก่อนประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบ
- หมอปลาย ทำนาย 3 เดือนท้ายปี 69 ใบ้อักษรย่อระวังน้ำท่วม รับมือโรคระบาดดขึ้น