ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:30 น.
ที่มาไวรัล "ญี่ปุ่นมาแล้ว" เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง โดย “ญี่ปุ่น เพชรอุทัย” ลิเกสาว เจ้าของเสียงสุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสไวรัลสุดฮิต เมื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์จำนวนมากพากันนำแผ่นเสียงท่อนร้อง “ญี่ปุ่นมาแล้ว” ไปตัดต่อประกอบคลิปวิดีโอ ทั้งการลิปซิงก์ ทำคลิปตลก และรีมิกซ์เป็นเพลงแดนซ์จังหวะสนุกสนาน กระแสดังกล่าวทำให้ผู้คนทั่วโซเชียลเกิดความสงสัยว่า เจ้าของเสียงลูกเอื้อนอันทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้คือใคร และมีจุดเริ่มต้นมาจากไหน

เจ้าของเสียงไวรัลสุดฮิตคือ ญี่ปุ่น เพชรอุทัย นางเอกลิเกชื่อดังและหมอทำขวัญนาควัย 30 ปี ศิลปินรุ่นใหม่ผู้มีความสามารถรอบด้านในศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ญี่ปุ่น เพชรอุทัย สั่งสมประสบการณ์ในวงการมานานกว่า 10 ปี โดยรับหน้าที่เป็นทั้งนางเอกลิเกประจำคณะญี่ปุ่น เพชรอุทัย รับงานหมอทำขวัญนาค และรับงานเทศน์มหาชาติ จนมีฉายาที่แฟนคลับจดจำได้ดีคือ “หมอญี่ปุ่นเข็มขัดแดง”

โฆษณา
ญี่ปุ่น เพชรอุทัย นางเอกลิเกเจ้าของเสียงไวรัลญี่ปุ่นมาแล้ว
FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official

วลีฮิตติดหู “ญี่ปุ่นมาแล้ว” มีจุดเริ่มต้นมาจากการใช้เป็นท่อนร้องประจำตัวและเทคนิคการเอื้อนเปิดตัวของ ญี่ปุ่น เพชรอุทัย เวลาเดินทางไปทำพิธีทำขวัญนาคหรือขึ้นแสดงเวทีลิเก น้ำเสียงดังกล่าวเป็นสัญญาณแจ้งให้เจ้าภาพและผู้ชมทราบว่านางเอกลิเกหรือหมอทำขวัญนาคได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้ว

จุดเด่นที่ทำให้ท่อนร้องนี้กลายเป็นกระแสไวรัลชั่วข้ามคืน มาจากจริตการเอื้อนเสียงที่ทรงพลัง การใช้ลูกคอที่ชัดเจน และความมีเสน่ห์ดึงดูด เมื่อชาวเน็ตนำมาดัดแปลงเป็นคอนเทนต์ตลกขบขัน วลีนี้จึงกลายเป็นคำฮิตติดปากที่แบรนด์สินค้าต่างๆ ต้องรีบนำไปเกาะกระแสทำคอนเทนต์การตลาดเพื่อสร้างการจดจำอย่างรวดเร็ว

FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official

นอกเหนือจากความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ญี่ปุ่น เพชรอุทัย ยังได้รับสมญานามว่าเป็น “นางเอกมหาบัณฑิต” หรือนางเอกปริญญาโท เนื่องจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทควบคู่ไปกับการทำงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาชนสามารถติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้นางเอกลิเกคนดังได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

โฆษณา

ทั้งนี้ สามมารถติดตามผลงานรวมถึงติดต่องานได้ที่ Facebook: น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official , YouTube: พิมาย แชนแนล , TikTok: yeepun.km ร่วมกับคุณแม่ (ผู้จัดการส่วนตัว)

FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official
FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official
FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official
FB/ น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

32 นาที ที่แล้ว
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา สุขภาพและการแพทย์

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

41 นาที ที่แล้ว
น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ &#039;วิชิต ธรรมปรีดานันท์&#039; เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง บันเทิง

น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว ข่าว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน? ข่าว

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดข้อมูลแฉสามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน ข่าว

เพจดัง งัดข้อมูลอ้าง สามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม &quot;หน่อย เชิญยิ้ม&quot; อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม “หน่อย เชิญยิ้ม” อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์ ข่าว

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร เศรษฐกิจ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด เงินรางวัล &quot;บิว ภูริพล&quot; หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอด เงินรางวัล “บิว ภูริพล” หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ข่าว

ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปทางรัฐ เงินเยียวยา ขึ้น &quot;บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว&quot; คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

แอปทางรัฐ เงินเยียวยาน้ำท่วมขึ้น “บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว” คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่มีข้อแก้ตัว! จนท.เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนไม่เป็น ข่าว

ไม่มีข้อแก้ตัว! จนท.เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนไม่เป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &#8220;เอ้ก บุษกร&#8221; เที่ยวทะเลพร้อมหน้า &#8220;กัปตัน ภูธเนศ&#8221; และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา ข่าวดารา

อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง ข่าวการเมือง

สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมู่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ท็อป ทศพล และเพื่อนในวงการ ในงานวันเกิด น้ำตาล พิจักขณา ข่าวดารา

จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

อึ้ง! พิมรี่พาย โดนโกง 800 ล้าน ตอนนี้เล่ามากไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี