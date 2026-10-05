ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ
ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง โดย “ญี่ปุ่น เพชรอุทัย” ลิเกสาว เจ้าของเสียงสุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ
โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสไวรัลสุดฮิต เมื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์จำนวนมากพากันนำแผ่นเสียงท่อนร้อง “ญี่ปุ่นมาแล้ว” ไปตัดต่อประกอบคลิปวิดีโอ ทั้งการลิปซิงก์ ทำคลิปตลก และรีมิกซ์เป็นเพลงแดนซ์จังหวะสนุกสนาน กระแสดังกล่าวทำให้ผู้คนทั่วโซเชียลเกิดความสงสัยว่า เจ้าของเสียงลูกเอื้อนอันทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้คือใคร และมีจุดเริ่มต้นมาจากไหน
เจ้าของเสียงไวรัลสุดฮิตคือ ญี่ปุ่น เพชรอุทัย นางเอกลิเกชื่อดังและหมอทำขวัญนาควัย 30 ปี ศิลปินรุ่นใหม่ผู้มีความสามารถรอบด้านในศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ญี่ปุ่น เพชรอุทัย สั่งสมประสบการณ์ในวงการมานานกว่า 10 ปี โดยรับหน้าที่เป็นทั้งนางเอกลิเกประจำคณะญี่ปุ่น เพชรอุทัย รับงานหมอทำขวัญนาค และรับงานเทศน์มหาชาติ จนมีฉายาที่แฟนคลับจดจำได้ดีคือ “หมอญี่ปุ่นเข็มขัดแดง”
วลีฮิตติดหู “ญี่ปุ่นมาแล้ว” มีจุดเริ่มต้นมาจากการใช้เป็นท่อนร้องประจำตัวและเทคนิคการเอื้อนเปิดตัวของ ญี่ปุ่น เพชรอุทัย เวลาเดินทางไปทำพิธีทำขวัญนาคหรือขึ้นแสดงเวทีลิเก น้ำเสียงดังกล่าวเป็นสัญญาณแจ้งให้เจ้าภาพและผู้ชมทราบว่านางเอกลิเกหรือหมอทำขวัญนาคได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้ว
จุดเด่นที่ทำให้ท่อนร้องนี้กลายเป็นกระแสไวรัลชั่วข้ามคืน มาจากจริตการเอื้อนเสียงที่ทรงพลัง การใช้ลูกคอที่ชัดเจน และความมีเสน่ห์ดึงดูด เมื่อชาวเน็ตนำมาดัดแปลงเป็นคอนเทนต์ตลกขบขัน วลีนี้จึงกลายเป็นคำฮิตติดปากที่แบรนด์สินค้าต่างๆ ต้องรีบนำไปเกาะกระแสทำคอนเทนต์การตลาดเพื่อสร้างการจดจำอย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ญี่ปุ่น เพชรอุทัย ยังได้รับสมญานามว่าเป็น “นางเอกมหาบัณฑิต” หรือนางเอกปริญญาโท เนื่องจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทควบคู่ไปกับการทำงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาชนสามารถติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้นางเอกลิเกคนดังได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
ทั้งนี้ สามมารถติดตามผลงานรวมถึงติดต่องานได้ที่ Facebook: น้องญี่ปุ่น เพชรอุทัย Official , YouTube: พิมาย แชนแนล , TikTok: yeepun.km ร่วมกับคุณแม่ (ผู้จัดการส่วนตัว)
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