ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน
ชี้พยานหลักฐานไร้น้ำหนัก หลงจู๊สมชาย หลุดข้อหาเป็นคดีที่ 3 ปิดฉากคดีบ่อนระยองยุคโควิด สั่งคุกพี่ภรรยา 1 ปี ทนายยื่นประกันตัวลุยสู้ต่อชั้นฎีกา เจ้าตัวเปิดใจโล่งอก หวังฟื้นชีวิตทำมาหากิน
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีฟอกเงินและลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ที่นายสมชาย จุติกิติเดชา หรือ “หลงจู๊สมชาย” พร้อมครอบครัวและพวกรวม 7 คน ตกเป็นจำเลย
ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนายสมชายและจำเลยส่วนใหญ่ เนื่องจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินบางส่วนแก่จำเลย
คดีนี้นับเป็นคดีที่ 3 ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง ส่งผลให้คดีที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันและการฟอกเงินของนายสมชายที่ผ่านมาถูกยกฟ้องทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพี่ภรรยาของนายสมชาย ศาลอุทธรณ์แก้คำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 1 ปี จากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 5 ปี โดยจำเลยเคยถูกคุมขังมาแล้ว 6 เดือน จึงเหลือโทษจำคุกจริงประมาณ 4 เดือน ซึ่งทีมทนายความได้ดำเนินการยื่นขอประกันตัวชั่วคราวเพื่อเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาต่อไป
ภายหลังรับฟังคำตัดสิน นายสมชายเปิดเผยว่า รู้สึกสบายใจและโล่งอกที่ได้รับความเป็นธรรมจากศาล ยืนยันว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมขอความเห็นใจต่อสังคมเนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการถูกยึดทรัพย์สินและอายัดบัญชีธนาคารจนประกอบอาชีพไม่ได้
หลังจากนี้ยังคงมีความหวังว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินตามปกติ ส่วนในชั้นฎีกาต้องรอติดตามความเห็นของฝ่ายอัยการต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดล้างช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองร่วมกับตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ก่อนจะขยายผลออกหมายจับนายสมชายในข้อหาเปิดบ่อนและฟอกเงินจนกลายเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งนายสมชายและครอบครัวได้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนยกฟ้องในที่สุด
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