ภาพสยอง จับ “หมอผี” ติ๊กต็อกเกอร์ แอบฝังไวรัสส่องข้อมูลสาว คลิปประจานเหยื่อนับร้อย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 22:56 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 22:57 น.
ภาพสยอง จับ “หมอผี” ติ๊กต็อกเกอร์ แอบฝังไวรัสส่องข้อมูลสาว คลิปประจานเหยื่อนับร้อย

ตำรวจรวบ ติ๊กต็อกเกอร์หมอผี แอบฝังไวรัสส่องข้อมูลสาว โพสต์ขู่สะกดรอยจีพีเอส ทำคลิปประจานเหยื่อนับร้อย อึ้งภาพจับกุม สยองมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจเทศมณฑลเซนต์ลูซี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จับกุมตัว มาร์ก สตีเฟน เอเซีย วัย 36 ปี ครีเอเตอร์ติ๊กต็อก เจ้าของฉายาผู้เชี่ยวชาญด้านปีศาจวิทยาควบแฮกเกอร์หมวกเทา เข้าเรือนจำ ในข้อหาความผิดร้ายแรงฐานกระทำความผิดต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์

เขานำข้อมูลส่วนตัวของผู้หญิงไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งยังโอ้อวดว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านสัญญาณจีพีเอสของโทรศัพท์มือถือ โดยศาลกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ราว 1.2 ล้านบาท

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บันทึกคำให้การของตำรวจระบุว่า มีผู้เสียหาย 2 ราย รายแรกพบข้อมูลส่วนตัวปรากฏในคลิปวิดีโอบนติ๊กต็อกของเอเซีย มีการพูดถึงรหัสผ่าน รายการซื้อสินค้าออนไลน์ 10 ครั้งล่าสุด ทั้งที่รหัสผ่านนั้นเคยแชร์ไว้เฉพาะในกลุ่มแชตปิดของติ๊กต็อก ไม่เคยอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ภายนอก ทั้งยังไม่ทราบว่าคนร้ายได้หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์กับข้อมูลบัญชีธนาคารไปได้อย่างไร โดยเอเซียอัปโหลดคลิปพาดพิงผู้เสียหายมากกว่า 100 คลิป บางวันโพสต์มากถึง 6 คลิป ทั้งยังเปิดเว็บไซต์นำรูปภาพขณะเธอกำลังสักลายไปเผยแพร่

ส่วนผู้เสียหายอีกรายเคยขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค อนุญาตให้เอเซียควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เพื่อแก้ไขระบบแอปพลิเคชัน ก่อนจะพบในภายหลังว่าอีกฝ่ายแอบติดตั้งไวรัสลงในเครื่องระหว่างที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ำ เพื่อดักดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมามีภาพถ่ายส่วนตัวจากข้อความในแอปพลิเคชันเทเลแกรมไปโผล่ในคลิปติ๊กต็อก ทั้งยังมีคลิปที่คนร้ายพูดโอ้อวดเรื่องการแกะรอยตำแหน่งที่อยู่ผ่านระบบจีพีเอสในโทรศัพท์มือถือ

อัยการตัดสินใจรื้อฟื้นคดีกลับมาดำเนินคดีใหม่อีกครั้ง หลังจากตำรวจเคยจับกุมเอเซียข้อหาสะกดรอยตามกับความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเดือนเมษายน แต่อัยการสั่งไม่ฟ้องในเดือนพฤษภาคม ต่อมาช่วงปลายเดือนกันยายน อัยการยื่นฟ้องข้อหาลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลมีกำหนดนัดสอบคำให้การในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 22:56 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 22:57 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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