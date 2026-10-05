น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง
น้ำผึ้ง ณัฐริกา โพสต์อาลัยคุณพ่อ วิชิต ธรรมปรีดานันท์ หลังจากไปอย่างสงบ พร้อมแจ้งกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลวันที่ 5 ถึง 10 ตุลาคม 2569 ที่วัดธาตุทอง ครอบครัวขอความร่วมมืองดพวงหรีด
น้ำผึ้งโพสต์ข้อความถึงคุณพ่อว่า “รักป๊าที่สุดของหัวใจ ลูกขอกราบขอบพระคุณที่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักอันยิ่งใหญ่มายาวนาน เดินทางให้มีความสุขนะคะป๊า จนกว่าจะได้พบกันอีก”
พร้อมกันนี้ นักแสดงสาวเผยการ์ดกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อวิชิต ณ ศาลา 28 วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 16.30 น. ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพ ก่อนสวดพระอภิธรรมเวลา 18.00 น.
ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 กำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. ทุกวัน
ส่วนวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 กำหนดจัดพิธีฌาปนกิจ โดยครอบครัวจะแจ้งเวลาให้ทราบภายหลัง
ครอบครัวยังแจ้งความประสงค์ งดรับพวงหรีด และจะนำเงินร่วมทำบุญทั้งหมดมอบให้ ชมรมครูสุนทร บุญทา โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและอุทิศเป็นกุศลแก่คุณพ่อวิชิต
สำนักข่าวแนวหน้ารายงานเพิ่มเติมว่า คุณพ่อวิชิตจากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา ขณะที่โพสต์ของน้ำผึ้งไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดด้านสุขภาพเพิ่มเติม
หลังน้ำผึ้งแจ้งข่าว มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผ่านช่องทางโซเชียลของเจ้าตัว
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