วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 16:24 น.
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว เปิดข้อกฎหมายโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Panrudee Ngamsom โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 17 วินาที ซึ่งถ่ายไว้ขณะนั่งอยู่ในรถ เป็นภาพรถกระบะคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านบริเวณที่มีน้ำขัง จนน้ำสาดใส่รถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ข้างๆ ใกล้เกาะกลางถนน ผู้ขับขี่เปียกทั้งตัว ก่อนที่รถกระบะจะขับต่อไปอย่างน่าหวาดเสียว

เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า “จะด่าเ…ย ก็สงสารเ…ย สงสารมอไซค์ ที่ทำงานอ่ะ แล้วคือเสียงมอไซค์ข้างหลังบีบแตรยาวเลย จะรีบแค่ไหน ความเป็นมนุษย์ก็ควรมี”

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คลิปวิดีโอเหตุการณ์คนขับกระบะเหยียบน้ำสาดกระเด็นใส่มอเตอร์ไซค์
FB/ Panrudee Ngamsom

จากคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า 9.3 ล้านครั้ง และมีคนกดแสดงความรู้สึกมากกว่า 1.3 แสนคน โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนขับกระบะเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้มีการแจ้งตำรวจเพื่อนำตัวคนขับมาดำเนินคดีต่อไป

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากคลิปวิดีโอดังกล่าว อาทิ “แม่…น่าเปิดกระจกด่าเนอะ” , “เมาอะไรซักอย่างทรงนี้” , “คิดในแง่บวก ในรถมันอาจจะมีคนใกล้ตายค่ะ ขับรถเปรตมาก” , “รู้ป่าวเหยียบน้ำใส่คนอื่นมีโทษนะผิดกฎหมายโทษหนักด้วยนะ”

ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่น มีดังนี้

  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 ประกอบมาตรา 158/1 ผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 หากมีทรัพย์สินเสียหายจากน้ำที่กระเด็นใส่ คนขับเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้ หากทรัพย์สินเสียหายจากเหตุดังกล่าว โดยค่าสินไหมทดแทนจะเป็นอย่างไรและเท่าใด ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด

ที่มา: กระทรวงยุติธรรม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 16:24 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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