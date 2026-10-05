ชายวัย 71 เก็บของเก่าประทังชีวิต 21 ปี ไม่รู้มีเงินบำนาญค้างบัญชี 2 ล้านบาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 21:41 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 21:42 น.
ชายวัย 71 เก็บของเก่าประทังชีวิต 21 ปี ไม่รู้มีเงินบำนาญค้างบัญชี 2 ล้านบาท

อดีตลูกจ้างรัฐไร้โทรศัพท์ ขาดข้อมูลสิทธิประโยชน์ เก็บของเก่าขาย 21 ปี เข้าใจผิดคิดว่าต้องจ่ายสมทบเอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเงินตกเบิกย้อนหลัง 10 ปี ส่งมอบบัตรธนาคารช่วยพ้นจน

ชายชาวจีนวัย 71 ปี แซ่หรู ในเมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน ดำเนินชีวิตด้วยการเก็บขยะขายประทังชีวิตมานานถึง 21 ปี เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสังคมตรวจพบว่า มีเงินบำนาญสะสมอยู่ในบัญชีธนาคารมากกว่า 420,000 หยวน หรือราว 2 ล้านบาท โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรับรู้มาก่อน

ย้อนกลับไปในอดีต นายหรูเคยทำงานในร้านค้าของรัฐ ณ เมืองจูโจว เป็นเวลานานถึง 30 ปี หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิค ต่อมาหน่วยงานปรับลดพนักงานช่วงต้นทศวรรษ 2000 จึงต้องออกจากงานพร้อมเงินชดเชย ทว่าใช้จ่ายเงินจนหมด ทั้งยังมีปัญหาหนี้สิน เกิดความขัดแย้งกับญาติ จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองฉางเต๋อ ยึดอาชีพเก็บของเก่าหาเลี้ยงชีพนับตั้งแต่นั้น

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นายหรูยอมรับว่า สาเหตุที่ไม่เคยติดต่อขอรับเงิน เนื่องจากเข้าใจผิดว่าต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันบำนาญด้วยตนเองต่อเนื่องหลายปีจึงจะมีสิทธิ ด้วยฐานะยากจนจึงไม่มีเงินจ่ายสมทบ ประกอบกับไม่มีโทรศัพท์มือถือ ขาดการติดต่อกับภายนอก ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือระเบียบข้อบังคับด้านการเกษียณอายุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าช่วงปฏิบัติงานในร้านค้าของรัฐ ทางหน่วยงานได้หักเงินเดือนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างถูกต้อง ทำให้มีสิทธิรับเงินบำนาญตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2558 ในอัตราเดือนละประมาณ 3,700 หยวน หรือราว 18,000 บาท ยอดเงินจึงสะสมอยู่ในระบบต่อเนื่องนาน 10 ปี

ช่วงปลายเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่นำบัตรธนาคารที่ผูกกับบัญชีเงินบำนาญมามอบให้ ตรวจสอบพบยอดเงินสะสมรวม 424,204 หยวน ทำให้นายหรูหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิด ทางเจ้าหน้าที่กำชับให้เก็บรักษาบัตรธนาคารไว้ในที่ปลอดภัย วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ พร้อมเตือนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวง

ชายชาวจีนวัย 71 ปี ถือสิ่งของและเงินสด คู่กับหน้าจอโทรศัพท์แจ้งยอดเงินเข้าบัญชี 424,204.48 หยวน จากกองทุนบำนาญ

ที่มา scmp

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 21:41 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 21:42 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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