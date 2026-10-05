สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:33 น.
สรุปดราม่า 'บุ๋ม ปนัดดา' ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม ปนัดดา เดือดหลังถูกโพสต์แซะ “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” ฝั่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชี้งานช่วยผู้ประสบภัยควรประสานกันเป็นระบบ ด้านบุ๋มสวน ไปช่วยมาหลายจังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องก่อน

ต้นเรื่องเกิดจากบัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางคล้า โพสต์ข้อความในทำนองว่า อยากรู้เหตุผลที่ “ดาราตกยุค” ผันตัวมาเป็นกู้ภัย และเพิ่งลงพื้นที่วันแรกก็ขอรับบริจาค แม้โพสต์ไม่ได้ระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา โดยตรง แต่เจ้าตัวนำข้อความมาแชร์ พร้อมถามว่า “คุณลุงหมายถึงใครคะ #กู้ภัยฉะเชิงเทรา”

หลังจากนั้นปรากฏอีกโพสต์จากฝั่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อธิบายว่าไม่ได้ปิดกั้นหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะเข้ามาช่วยผู้ประสบภัย แต่การทำงานกู้ภัยมีระบบ จึงควรแจ้งหรือประสานกันก่อน เพื่อให้ทีมในพื้นที่ทราบว่าหน่วยที่เข้ามามีกำลังคนและทรัพยากรอะไร สามารถช่วยภารกิจส่วนใดได้บ้าง

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บุ๋ม ปนัดดา เดือดหลังถูกโพสต์แซะ “ดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัย” ฝั่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชี้งานช่วยผู้ประสบภัยควรประสานกันเป็นระบบ
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

เจ้าของโพสต์ยกตัวอย่างว่า หากมีคนเข้าไปในบ้านโดยเจ้าของไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของบ้านย่อมรู้สึกไม่ดี พร้อมติดแฮชแท็ก #หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา และ #ฝากไว้ให้คิด

บุ๋มแชร์โพสต์นี้ต่อพร้อมตอบกลับว่า “ไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักที คนไทยมีบัตรประชาชน ไปได้ทุกจังหวัดค่ะ” ทำให้ข้อถกเถียงขยายจากเรื่องการประสานงานของทีมกู้ภัย ไปสู่คำถามว่าหน่วยช่วยเหลือจากต่างพื้นที่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนเข้าช่วยประชาชนหรือไม่

ต่อมา บุ๋มโพสต์ข้อความอีกครั้ง โดยตั้งคำถามถึงสิ่งที่เธอเรียกว่า “กู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทรา” พร้อมเล่าว่า เมื่อเห็นชาวบ้านเดือดร้อนจึงลงพื้นที่ช่วยเหลือ แต่กลับเจอโพสต์แซะว่าเป็นดาราตกยุค และตั้งคำถามว่าทำไมเข้าพื้นที่โดยไม่ขออนุญาต

กู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทรา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋มยังระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด แต่ไม่เคยเจอปัญหาในลักษณะนี้ พร้อมเขียนว่า “ไปช่วยมา 77 จังหวัด ที่นี่มีปัญหาที่แรก”

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ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสื่อสารจึงอยู่คนละมุม ฝั่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ได้เขียนว่าห้ามบุคคลภายนอกเดินทางเข้าจังหวัด แต่เน้นเรื่องการแจ้งและประสานงานระหว่างทีมกู้ภัย เพื่อจัดกำลังและทรัพยากรให้เป็นระบบ ขณะที่บุ๋มมองว่าการเข้าไปช่วยประชาชนไม่ควรถูกตั้งเงื่อนไขว่าต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน

ดราม่าเกิดขึ้นในช่วงที่ฉะเชิงเทรายังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรกู้ภัยในพื้นที่ และทีมอาสาจากภายนอกต่างระดมกำลังเข้าไปช่วยประชาชน

กู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทรา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ล่าสุดยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหรือยุติข้อขัดแย้งกันแล้ว ขณะที่โพสต์ของบุ๋มได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมาก และทำให้เกิดการถกเถียงต่อว่า การเข้าพื้นที่ภัยพิบัติของทีมอาสาจากต่างจังหวัดควรมีขั้นตอนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 17:33 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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