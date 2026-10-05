เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:26 น.
เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์
ภาพจาก: เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

กฟผ. รายงานเขื่อนวชิราลงกรณมีน้ำกักเก็บ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำวันละ 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ยืนยันตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติ พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 ตุลาคม 2569 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำ ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำกักเก็บ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 99.05% ของความจุอ่าง

เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 0.95% ของความจุ ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 41.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีการระบายน้ำออก 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

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แม้ระดับน้ำกักเก็บจะอยู่ในระดับสูง แต่ กฟผ. ยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น หรือสปิลเวย์ (Spillway) อีกทั้งตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นยังอยู่ในสภาพปกติ

สำหรับการบริหารจัดการน้ำวันที่ 4 ตุลาคม 2569 เขื่อนวชิราลงกรณระบายน้ำรวม 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 467.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

การระบายน้ำเป็นไปตามมติคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อบริหารปริมาณน้ำในอ่างให้เหมาะสมกับน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝน

ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณในช่วงวันที่ 29 กันยายน–4 ตุลาคม 2569 โดยทยอยเพิ่มอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

ด้าน สทนช. กรมชลประทาน และ กฟผ. เคยร่วมกันตรวจสอบสถานการณ์และยืนยันว่า การระบายน้ำในระดับประมาณ 400–500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในกรอบบริหารจัดการ พร้อมระบุในขณะนั้นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้น

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

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ระดับน้ำแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มลดลง

กฟผ. คาดว่า ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ส่วนบริเวณอำเภอไทรโยคและอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เขื่อนวชิราลงกรณจะติดตามทั้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ปริมาณการระบายน้ำ และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนและข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ควรติดตามประกาศจาก กฟผ. สทนช. จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงของแพ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ริมแม่น้ำ ทั้งนี้ คำแนะนำก่อนหน้าของหน่วยงานรัฐระบุให้ผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในช่วงเพิ่มการระบาย

อ้างอิงจาก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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