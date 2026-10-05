เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์
กฟผ. รายงานเขื่อนวชิราลงกรณมีน้ำกักเก็บ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำวันละ 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ยืนยันตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติ พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันที่ 5 ตุลาคม 2569 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำ ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำกักเก็บ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 99.05% ของความจุอ่าง
เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 0.95% ของความจุ ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 41.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีการระบายน้ำออก 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
แม้ระดับน้ำกักเก็บจะอยู่ในระดับสูง แต่ กฟผ. ยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น หรือสปิลเวย์ (Spillway) อีกทั้งตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นยังอยู่ในสภาพปกติ
สำหรับการบริหารจัดการน้ำวันที่ 4 ตุลาคม 2569 เขื่อนวชิราลงกรณระบายน้ำรวม 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 467.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
การระบายน้ำเป็นไปตามมติคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อบริหารปริมาณน้ำในอ่างให้เหมาะสมกับน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝน
ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณในช่วงวันที่ 29 กันยายน–4 ตุลาคม 2569 โดยทยอยเพิ่มอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
ด้าน สทนช. กรมชลประทาน และ กฟผ. เคยร่วมกันตรวจสอบสถานการณ์และยืนยันว่า การระบายน้ำในระดับประมาณ 400–500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในกรอบบริหารจัดการ พร้อมระบุในขณะนั้นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้น
ระดับน้ำแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มลดลง
กฟผ. คาดว่า ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ส่วนบริเวณอำเภอไทรโยคและอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เขื่อนวชิราลงกรณจะติดตามทั้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ปริมาณการระบายน้ำ และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนและข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ควรติดตามประกาศจาก กฟผ. สทนช. จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงของแพ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ริมแม่น้ำ ทั้งนี้ คำแนะนำก่อนหน้าของหน่วยงานรัฐระบุให้ผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในช่วงเพิ่มการระบาย
อ้างอิงจาก
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี – รายงานเขื่อนวชิราลงกรณ
- กรมประชาสัมพันธ์ – แผนปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
- กรมประชาสัมพันธ์ – การติดตามสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ
- Thai PBS – เตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยติดตามระดับน้ำ