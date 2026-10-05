หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม “หน่อย เชิญยิ้ม” อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:32 น.
หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม "หน่อย เชิญยิ้ม" อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม หน่อย เชิญยิ้ม ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ หลังตลกรุ่นใหญ่มีอาการอ่อนแรง ตรวจพบเลือดซีด เจ้าตัวยังอยู่ระหว่างพักรักษาและสังเกตอาการ

ก่อนหน้านี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า หน่อย เชิญยิ้ม เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังมีอาการไม่มีแรง แพทย์เอกซเรย์ปอดแล้วไม่พบความผิดปกติ แต่ตรวจพบภาวะเลือดซีด จึงให้นอนพักรักษาและสังเกตอาการ

หลังทราบข่าว หม่ำเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจถึงโรงพยาบาล พร้อมพูดคุยหยอกล้อกับหน่อยตามปกติ โดยเรียกเพื่อนตลกว่า “หน่อยหงอก” ก่อนพูดมุกคาถาประจำตัวของหน่อยว่า “อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา”

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หม่ำบอกในคลิปว่า อาการของหน่อยดีขึ้นแล้ว เริ่มยิ้มได้ พร้อมกล่าวถึงเรื่องร่างกายขาดวิตามิน และคาดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลจากแพทย์ที่ระบุสาเหตุของภาวะเลือดซีดหรือกำหนดวันกลับบ้านอย่างเป็นทางการ

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม หน่อย เชิญยิ้ม ที่โรงพยาบาลบางใหญ่
ภาพจาก : IG/motjokmok

ขณะนี้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เปิดเผยมีเพียงว่า หน่อยมีอาการอ่อนแรง ตรวจปอดไม่พบความผิดปกติ และพบภาวะเลือดซีด ส่วนสาเหตุของอาการยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติม

หน่อย เชิญยิ้ม อยู่ในวงการตลกไทยมานาน และเป็นที่จดจำจากมุกคาถา “อะนันตะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา” ซึ่งเจ้าตัวใช้ประกอบคาแรกเตอร์หมอผีในการแสดงมาหลายปี ก่อนถูกนำกลับมาใช้ในเพลง “คุณไสย” ของ เอก อนุภาพ Feat. หน่อย เชิญยิ้ม เมื่อปี 2565

หลังข่าวการเข้ารักษาตัวเผยแพร่ออกไป แฟนคลับและคนในวงการร่วมส่งกำลังใจให้หน่อยหายป่วยและกลับมาทำงานได้ตามปกติ

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ภาพจาก : IG/motjokmok

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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