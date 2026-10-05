เพจดัง งัดข้อมูลอ้าง สามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน
เพจดัง งัดข้อมูล อ้าง สามี สส.ไอเดียร์ “ไท่หยาง ซาง” โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ คาสิโนคริปโต จี้ DSI-ป.ป.ช. สอบด่วน
เพจเฟซบุ๊ก Godd Dam โพสต์ข้อความเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ไท่หยาง ซาง” สามีของ “ไอเดียร์” สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย หลังพบว่ามีชื่ออยู่ในเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุว่า
“ผมขอเปิดเผยข้อมูลลับสุดยอด…เกี่ยวกับ Taiyang Zhang ว่าลงทุนในเว็บพนัน 100% รบกวน สำนักงาน ป.ป.ช. DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนด่วนที่สุด ผมว่าแล้ว สามีคุณต้องเอี่ยวมีเว็บพนันคริปโตไม่พ้น ผมได้คำตอบเพิ่มอีกอาชีพนึงแล้วนะ
เมื่อผมตามชื่อ Taiyang Zhang ไปสามีคุณไอเดียร์นอกจาก ทำโปรเจคมา 3 โปรเจคเหรียญแล้วทำอะไรต่อ แล้วผมก็ดันไปเจอชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ร่วมลงทุนเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com ด้วยการโอนผ่านตัดบัตร หรือซื้อจากกระดานเทรดแล้วโอนเข้าเว็บก็ได้ จากรูปที่ผมให้ทุกคนดูได้ครับ หลักฐานมีทั้ง
ข้อมูลมีทั้งใน Crunchbase และ CypherHunter และ Post ของทางเว็บพนันเองบน x ที่ผมใช้ยืนยันแล้วว่าสามีของคุณำอเดียร์เป็น 1 ใน ผู้ลง 22 คน รวมเป็น จำนวน 2,500,000 ดอลล่า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมีข้อมูลที่เปิดให้ตรวจสอบได้ มีชื่อ มีเว็บ มีแหล่งอ้างอิง ไม่ต้องถามว่าผมเอาข้อมูลจากไหนหลักฐานขนาดนี้หรอชัดเจนพอยังครับ?
Shuffle ทำอะไร? ถ้าตามเอกสารของเว็บเองระบุว่าเป็น คาสิโนคริปโตและแพลตฟอร์มพนันกีฬา ผมคงไม่ต้องพูดถึง สส.ไอเดียร์และสามีเพิ่มอีกต่อไปแล้วไหน ๆ ไม่ได้สะอาด บริสุทธิ์หรอกครับ คุณอย่ามั่นใจเยอะ แล้วเรื่องนี้ผมเก่งด้วยดิ เข้าทางว่ะ โทษที ในเอกสารของเว็บมีระบุบอกว่าชันเจนว่าเป็นรูปแบบ **คาสิโนคริปโตและแพลตฟอร์มพนันกีฬา**
ไม่ต้องบอกว่า เสียหายแค่ชื่อตามที่คุณชี้แจงมา ในเอกสาร ปปช. อ่ะ แค่มีเงินไปลงทุนเว็บพนันก็เข้าข่ายหลุด สส.แล้ว
1. ลงทุนเท่าไร ใช้เงินจากไหน จ่ายให้นิติบุคคลอะไร แล้วได้หุ้น โทเคน หรือสิทธิอะไรกลับมาซึ่งสามีคุณต้องได้อยู่?
2. สัญญากับหลักฐานการจ่ายเงินมาก็เปิดออกมาให้ตรวจสอบกันเลยครับ หวังว่าจะให้เอกสารนะครับ (หวังว่าคุณคงไม่ให้ code โบนัสสล็อตมาแทน)
ก็คงไม่ต้องบอกว่าสามีคุณบริสุทธิ์เนอะ บอกมาว่า Startup ก็นั่นล่ะครับ Startup เว็บพนันของแท้ พูดอะไรออกมาอ่ะ ถามสามีคุณก่อน หลายกระทงละนะ”
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