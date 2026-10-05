เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:20 น.
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร

ผู้มีสิทธิรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เตรียมตรวจบัญชีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 หลังภาครัฐกำหนดโอนเงินช่วยเหลืองวดเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นงวดแรกของปีงบประมาณ 2570 ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

สำหรับคนที่ต้องการเช็กก่อนวันเงินเข้า สามารถตรวจสอบสิทธิและข้อมูลการจ่ายผ่าน แอปพลิเคชันทางรัฐ ได้ หากถึงวันโอนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชี ไม่จำเป็นต้องรอดูอย่างเดียว แต่สามารถตรวจสถานะและติดต่อหน่วยงานที่ดูแลสิทธิแต่ละประเภทได้โดยตรง

เงินที่จะโอนวันที่ 9 ตุลาคม แบ่งตามสิทธิดังนี้

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายเดือนละ 600 บาทต่อเด็ก 1 คน สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีที่ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการ

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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 60 ถึง 69 ปี รับ 600 บาท อายุ 70 ถึง 79 ปี รับ 700 บาท อายุ 80 ถึง 89 ปี รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยความพิการ คนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเดือนละ 1,000 บาท ส่วนอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 800 บาท

เช็กเงินผ่านแอปทางรัฐอย่างไร

ผู้มีสิทธิสามารถเปิดแอปทางรัฐ เข้าเมนูบริการหรือช่องค้นหา แล้วเลือกบริการตามสิทธิของตัวเอง ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยความพิการ

สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ระบบสามารถแสดงข้อมูลสิทธิ จำนวนเงิน วันจ่าย และข้อมูลการรับเบี้ย ส่วนผู้ปกครองสามารถใช้แอปทางรัฐตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้เช่นกัน

หากไม่สะดวกใช้แอปทางรัฐ ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดยังสามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและเด็กในการค้นหาข้อมูล

9 ต.ค. เงินไม่เข้า ต้องทำอย่างไร

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9 ต.ค. เงินไม่เข้า ต้องทำอย่างไร

สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบคือ สถานะสิทธิ ว่ายังมีชื่อได้รับเงินในรอบปีงบประมาณ 2570 หรือไม่ จากนั้นตรวจข้อมูลการจ่ายและบัญชีรับเงินที่แจ้งไว้กับหน่วยงาน

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หากเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และระบบแสดงว่ามีสิทธิแต่เงินไม่เข้าบัญชี กรมกิจการผู้สูงอายุแนะนำให้ติดต่อหน่วยงานที่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยไว้ ผู้ที่อยู่กรุงเทพมหานครติดต่อสำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดติดต่อเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้มีสิทธิที่หน่วยงานท้องถิ่นส่งเข้าสู่ระบบ จึงควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนยื่นเรื่องใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง

หากเป็น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถตรวจข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบสิทธิของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากสถานะการจ่ายไม่ตรงกับข้อมูลที่ควรได้รับ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ลงทะเบียน ส่วนกรุงเทพมหานครติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สำหรับ เบี้ยความพิการ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสถานะผ่านแอปทางรัฐ ซึ่งแสดงทั้งสิทธิ ประวัติการรับเบี้ย และข้อมูลบัญชี หากพบข้อมูลผิดหรือเงินไม่เข้า ควรติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนสิทธิ หรือหน่วยงานด้านคนพิการในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบ

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ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบภาพรวมสิทธิสวัสดิการของตัวเอง ยังสามารถใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางควบคู่กับแอปทางรัฐได้

ดังนั้น ก่อนถึงวันที่ 9 ตุลาคม ผู้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่มควรตรวจสถานะไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มรับสิทธิในปีงบประมาณ 2570 หากถึงวันโอนแล้วเงินไม่เข้า การรู้ว่าสิทธิอยู่ภายใต้หน่วยงานใดจะช่วยให้ตรวจสอบปัญหาได้ตรงจุดกว่าการลงทะเบียนใหม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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