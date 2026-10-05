เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน
ศาลอาญายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ เจ๋ง ดอกจิก คดีร่วมกรรโชกเงินแรมโบ้ อีสาน 7 แสนบาท หลังพยานโจทก์มีข้อพิรุธ ขณะที่ เอก ปากน้ำ ถูกจำคุก 1 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมคืนเงินและดอกเบี้ย
วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 10.45 น. ที่ห้องพิจารณา 707 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก อดีตแกนนำ นปช. และ **นายเอกลักษณ์ วารีชล หรือเอก ปากน้ำ** เป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันกรรโชกทรัพย์
ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนายยศวริศ เนื่องจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ยังไม่เพียงพอยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมข่มขู่เรียกเงินจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ อีสาน ประกอบกับคำเบิกความของพยานโจทก์มีข้อพิรุธหลายประการ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 1
ส่วนเอก ปากน้ำ จำเลยที่ 2 ศาลเห็นว่าพยานโจทก์หลายปากเบิกความสอดคล้องกัน และมีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ข่มขู่เรียกเงินจากนายเสกสกลจริง จึงพิพากษาจำคุก 2 ปี แต่คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม เหลือจำคุก 1 ปี 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งให้นายเอกลักษณ์ชำระเงิน 700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คืนแก่นายเสกสกลในฐานะโจทก์ร่วม
เปิดที่มาคดีรีดเงิน 7 แสนบาท
ตามคำฟ้องของอัยการ เหตุเกิดระหว่างวันที่ 5–7 เมษายน 2565 โดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจากนายเสกสกล เริ่มต้นจำนวน 800,000 บาท แลกกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมูลงานของกรุงเทพมหานคร
หากนายเสกสกลไม่ยอมจ่ายเงิน ผู้ถูกกล่าวหาจะจัดทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมถึงส่งเรื่องให้บุคคลอื่นและสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ก่อนมีการลดจำนวนเงินลง 100,000 บาท เหลือยอด 700,000 บาท
จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีมาโดยตลอด
ในส่วนของเจ๋ง ดอกจิก ศาลพิจารณาว่า นายยศวริศกับนายเสกสกลมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่ม นปช. แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า นายยศวริศมีส่วนร่วมข่มขู่หรือเรียกทรัพย์จากนายเสกสกล จึงพิพากษายกฟ้อง
อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาครั้งนี้เป็นการยกฟ้องเฉพาะคดีกรรโชกเงินนายเสกสกลเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่านายยศวริศจะได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากปัจจุบันถูกคุมขังตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี 2553 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 5 ปี 4 เดือน
นอกจากนี้ นายยศวริศยังมีอีกคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก 6 ปี ฐานเรียกรับเงิน 1.5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมการข้าวร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา โดยเป็นคนละคดีกับคำพิพากษาที่ศาลอ่านในวันนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต
- พีระพันธุ์ แก้เกม จ่อขับสุชาติ แรมโบ้อีสาน ลั่นทวง พรรค รทสช
- ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53