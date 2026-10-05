เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:47 น.
เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน

ศาลอาญายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ เจ๋ง ดอกจิก คดีร่วมกรรโชกเงินแรมโบ้ อีสาน 7 แสนบาท หลังพยานโจทก์มีข้อพิรุธ ขณะที่ เอก ปากน้ำ ถูกจำคุก 1 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมคืนเงินและดอกเบี้ย

วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 10.45 น. ที่ห้องพิจารณา 707 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก อดีตแกนนำ นปช. และ **นายเอกลักษณ์ วารีชล หรือเอก ปากน้ำ** เป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันกรรโชกทรัพย์

ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนายยศวริศ เนื่องจากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ยังไม่เพียงพอยืนยันว่าเป็นผู้ร่วมข่มขู่เรียกเงินจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้ อีสาน ประกอบกับคำเบิกความของพยานโจทก์มีข้อพิรุธหลายประการ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 1

โฆษณา

ส่วนเอก ปากน้ำ จำเลยที่ 2 ศาลเห็นว่าพยานโจทก์หลายปากเบิกความสอดคล้องกัน และมีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ข่มขู่เรียกเงินจากนายเสกสกลจริง จึงพิพากษาจำคุก 2 ปี แต่คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม เหลือจำคุก 1 ปี 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งให้นายเอกลักษณ์ชำระเงิน 700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คืนแก่นายเสกสกลในฐานะโจทก์ร่วม

เปิดที่มาคดีรีดเงิน 7 แสนบาท

ตามคำฟ้องของอัยการ เหตุเกิดระหว่างวันที่ 5–7 เมษายน 2565 โดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจากนายเสกสกล เริ่มต้นจำนวน 800,000 บาท แลกกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมูลงานของกรุงเทพมหานคร

หากนายเสกสกลไม่ยอมจ่ายเงิน ผู้ถูกกล่าวหาจะจัดทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมถึงส่งเรื่องให้บุคคลอื่นและสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ก่อนมีการลดจำนวนเงินลง 100,000 บาท เหลือยอด 700,000 บาท

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีมาโดยตลอด

ในส่วนของเจ๋ง ดอกจิก ศาลพิจารณาว่า นายยศวริศกับนายเสกสกลมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่ม นปช. แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า นายยศวริศมีส่วนร่วมข่มขู่หรือเรียกทรัพย์จากนายเสกสกล จึงพิพากษายกฟ้อง

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาครั้งนี้เป็นการยกฟ้องเฉพาะคดีกรรโชกเงินนายเสกสกลเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่านายยศวริศจะได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากปัจจุบันถูกคุมขังตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี 2553 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 5 ปี 4 เดือน

นอกจากนี้ นายยศวริศยังมีอีกคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก 6 ปี ฐานเรียกรับเงิน 1.5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมการข้าวร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา โดยเป็นคนละคดีกับคำพิพากษาที่ศาลอ่านในวันนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:47 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มาไวรัล &quot;ญี่ปุ่นมาแล้ว&quot; เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ประวัติ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่

ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ &#039;วิชิต ธรรมปรีดานันท์&#039; เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ที่มาไวรัล &quot;ญี่ปุ่นมาแล้ว&quot; เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ บันเทิง

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

4 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่ บันเทิง

ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

10 นาที ที่แล้ว
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา สุขภาพและการแพทย์

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

37 นาที ที่แล้ว
น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ &#039;วิชิต ธรรมปรีดานันท์&#039; เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง บันเทิง

น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว ข่าว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน? ข่าว

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดข้อมูลแฉสามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน ข่าว

เพจดัง งัดข้อมูลอ้าง สามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม &quot;หน่อย เชิญยิ้ม&quot; อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม “หน่อย เชิญยิ้ม” อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์ ข่าว

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ข่าว

ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปทางรัฐ เงินเยียวยา ขึ้น &quot;บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว&quot; คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

แอปทางรัฐ เงินเยียวยาน้ำท่วมขึ้น “บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว” คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่มีข้อแก้ตัว! จนท.เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนไม่เป็น ข่าว

ไม่มีข้อแก้ตัว! จนท.เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนไม่เป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &#8220;เอ้ก บุษกร&#8221; เที่ยวทะเลพร้อมหน้า &#8220;กัปตัน ภูธเนศ&#8221; และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา ข่าวดารา

อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมู่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ท็อป ทศพล และเพื่อนในวงการ ในงานวันเกิด น้ำตาล พิจักขณา ข่าวดารา

จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

อึ้ง! พิมรี่พาย โดนโกง 800 ล้าน ตอนนี้เล่ามากไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวร่างกฎหมายตัดเงิน Thai PBS ยกเลิกเงินบำรุงจากภาษีบาป ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า ร่างกฎหมาย “ตัดเงิน Thai PBS” ภาษีบาปหายไปไหน ใครได้-ใครเสีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง