เปิดยอด เงินรางวัล “บิว ภูริพล” หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026
เยอะมาก! เปิดยอด เงินรางวัล “บิว ภูริพล” นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ทุกรายการ หลังคว้า 2 ทอง 1 เงิน และรางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินาโกยา (Nagoya Port Messe Hall 3) ประเทศญี่ปุ่น มีการแถลงข่าวประกาศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) เอเชียนเกมส์ (ไอจิ-นาโกยา 2026) โดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เข้าร่วมพิธี
ก่อนประกาศผล มีการฉายวิดีโอแนะนำกระบวนการเสนอชื่อนักกีฬา พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลโดยนายทายยับ อิกราม ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของหยู จื่อตี๋ นักว่ายน้ำทีมชาติจีน วัย 13 ปี ที่คว้า 3 เหรียญทองเอเชียนเกมส์และทำลายสถิติเอเชีย
ส่วนรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมเป็นของ “บิว” ส.ต.ต.ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย จากผลงานในศึกครั้งนี้ที่คว้า 2 เหรียญทองจากการวิ่ง 100 เมตรและ 200 เมตร ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง 2 รายการ และยังได้อีก 1 เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร
จากนั้นนายวิโนด กุมาร์ ติวารี รองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้ภูริพล ภายในงานมีการฉายวิดีโอประมวลผลงานของภูริพลในการแข่งขัน พร้อมสอบถามความรู้สึกและความคิดเห็นหลังรับรางวัล
สรุปเงินรางวัลที่ “บิว ภูริพล” ได้รับหลังจากการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026
- 2,000,000 บาท (เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร)
- 2,000,000 บาท (เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร)
- 1,000,000 บาท (เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร)
- 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 842,000 บาท (รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม หรือ MVP)
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