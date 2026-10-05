ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เปิดเส้นทางชีวิต อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ วัย 59 ปี จากนักธุรกิจก่อสร้าง ผู้เคยต่อสู้คดีของตัวเอง ก่อนก่อตั้งชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและเข้าไปมีบทบาทในคดีดังหลายคดี ล่าสุดถูกตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดี 4 ข้อหา เจ้าตัวยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ อายุ 59 ปี พื้นเพเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อปี 2531 เริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กระทั่งเผชิญปัญหาคู่สัญญาเบี้ยวเงินค่าจ้างประมาณ 2 ล้านบาท คู่กรณีแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์
อัจริยะ ต้องใช้เวลาต่อสู้คดีนาน 3 ถึง 4 ปีจนศาลยกฟ้อง การดำเนินคดีความส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง จึงหันมาศึกษาข้อกฎหมายด้วยตนเองอย่างจริงจัง เพื่อนำความรู้มาช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ปี 2552 ก่อตั้งชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ดำรงตำแหน่งประธานชมรม ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูล ประสานงานนำผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ มีเครือข่ายตำรวจ อดีตข้าราชการร่วมสนับสนุน ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการนำผู้เสียหายคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเข้าร้องเรียน
ต่อมามีบทบาทสำคัญในคดีครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร โดยออกมาเปิดโปงขบวนการรับจ้างสร้างพยานเท็จ สวนกระแสความเชื่อของสังคมในเวลานั้น รวมถึงคดีหวย 30 ล้านบาท นำคลิปเสียงหลักฐานมอบให้ตำรวจ จนกลายเป็นบุคคลแถวหน้าในหน้าข่าวคดีความผ่านการขับเคลื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์
วันที่ 3 ตุลาคม 2569 ตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าจับกุมพร้อมแจ้ง 4 ข้อหา ประกอบด้วย ฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวย
ก่อนนำตัวส่งศาลอาญาเพื่อขอฝากขังในวันที่ 5 ตุลาคม นายอัจฉริยะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมชี้แจงเส้นทางการเงินตามกระบวนการ ทั้งนี้ คดียังอยู่ในชั้นสอบสวน ยังไม่มีคำพิพากษาชี้ขาดว่ามีความผิดจริง
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