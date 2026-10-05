แอปทางรัฐ เงินเยียวยาน้ำท่วมขึ้น “บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว” คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร
ปภ. ชี้ระบบเงินเยียวยาน้ำท่วมตรวจสิทธิจากรหัสประจำบ้าน หากบ้านเลขที่เดียวกันมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว คนอื่นในบ้านอาจไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ แนะติดต่อ อปท. หรือสำนักงานเขตเพื่อตรวจข้อเท็จจริง
ประชาชนที่ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐ อาจพบข้อความว่า บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว แม้ผู้ยื่นคำร้องจะเป็นคนละคนกัน ปัญหานี้เกิดจากระบบตรวจสิทธิด้วยข้อมูลของบ้าน ไม่ได้ดูเฉพาะชื่อผู้ลงทะเบียนแต่ละคน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. อธิบายว่า การลงทะเบียนเงินช่วยเหลือใช้ รหัสประจำบ้าน เป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ หากมีสมาชิกในบ้านคนหนึ่งยื่นคำร้องผ่านระบบไปแล้ว การลงทะเบียนซ้ำด้วยบ้านเดียวกันอาจถูกระบบแจ้งว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว
ดังนั้น หากอยู่บ้านเลขที่เดียวกันและมีสมาชิกในครอบครัวลงทะเบียนไปก่อน ไม่ควรรีบยื่นคำร้องซ้ำหลายครั้ง เพราะอาจทำให้ข้อมูลซ้ำและต้องใช้เวลาตรวจสอบเพิ่ม
กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ แต่ระบบแจ้งว่าบ้านมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว ทั้งที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ปภ. แนะนำให้ติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. หรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบ้านและรายชื่อผู้ยื่นคำร้อง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบว่า บ้านหลังนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้ยื่นคำร้อง และข้อมูลครัวเรือนตรงกับฐานทะเบียนบ้านหรือไม่ หากพบความคลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือพิจารณาสิทธิ
ระบบเงินเยียวยารอบนี้กำหนดให้การช่วยเหลืออิงกับครัวเรือนและพื้นที่ประสบภัย จึงไม่ใช่การจ่ายเงินแยกให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันจึงไม่ได้หมายความว่าจะลงทะเบียนรับเงินซ้ำได้ทุกคน
ประชาชนควรเตรียมข้อมูลสำคัญก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รหัสประจำบ้าน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประสบภัย เพื่อช่วยให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
หากลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสถานะคำร้องในระบบเป็นระยะ และหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนซ้ำโดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้ข้อมูลซ้อนกันและทำให้การพิจารณาสิทธิล่าช้า
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปทางรัฐ สามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาได้เช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข
- ขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. ชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท ใครได้สิทธิบ้าง
- น้ำท่วมรอบนี้ได้เงินเยียวยาไหม? เช็กเงื่อนไข 9,000 บาท ใครมีสิทธิ ลงทะเบียนที่ไหน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- รัฐบาลไทย: กรณีบ้านเลขที่เดียวกันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว และแนวทางตรวจสอบข้อมูล
- รัฐบาลไทย: หลักเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมและช่องทางลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือ อปท.
- รัฐบาลไทย: แนวทางลดขั้นตอนเอกสารและป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน