แอปทางรัฐ เงินเยียวยาน้ำท่วมขึ้น “บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว” คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 14:33 น.
แอปทางรัฐ เงินเยียวยา ขึ้น "บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว" คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร

ปภ. ชี้ระบบเงินเยียวยาน้ำท่วมตรวจสิทธิจากรหัสประจำบ้าน หากบ้านเลขที่เดียวกันมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว คนอื่นในบ้านอาจไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ แนะติดต่อ อปท. หรือสำนักงานเขตเพื่อตรวจข้อเท็จจริง

ประชาชนที่ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐ อาจพบข้อความว่า บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว แม้ผู้ยื่นคำร้องจะเป็นคนละคนกัน ปัญหานี้เกิดจากระบบตรวจสิทธิด้วยข้อมูลของบ้าน ไม่ได้ดูเฉพาะชื่อผู้ลงทะเบียนแต่ละคน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. อธิบายว่า การลงทะเบียนเงินช่วยเหลือใช้ รหัสประจำบ้าน เป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ หากมีสมาชิกในบ้านคนหนึ่งยื่นคำร้องผ่านระบบไปแล้ว การลงทะเบียนซ้ำด้วยบ้านเดียวกันอาจถูกระบบแจ้งว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว

โฆษณา

ดังนั้น หากอยู่บ้านเลขที่เดียวกันและมีสมาชิกในครอบครัวลงทะเบียนไปก่อน ไม่ควรรีบยื่นคำร้องซ้ำหลายครั้ง เพราะอาจทำให้ข้อมูลซ้ำและต้องใช้เวลาตรวจสอบเพิ่ม

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ แต่ระบบแจ้งว่าบ้านมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว ทั้งที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ปภ. แนะนำให้ติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. หรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบ้านและรายชื่อผู้ยื่นคำร้อง

บ้านมีคนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำทำไง

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบว่า บ้านหลังนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้ยื่นคำร้อง และข้อมูลครัวเรือนตรงกับฐานทะเบียนบ้านหรือไม่ หากพบความคลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือพิจารณาสิทธิ

ระบบเงินเยียวยารอบนี้กำหนดให้การช่วยเหลืออิงกับครัวเรือนและพื้นที่ประสบภัย จึงไม่ใช่การจ่ายเงินแยกให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันจึงไม่ได้หมายความว่าจะลงทะเบียนรับเงินซ้ำได้ทุกคน

โฆษณา

ประชาชนควรเตรียมข้อมูลสำคัญก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รหัสประจำบ้าน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ประสบภัย เพื่อช่วยให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น

หากลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสถานะคำร้องในระบบเป็นระยะ และหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนซ้ำโดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้ข้อมูลซ้อนกันและทำให้การพิจารณาสิทธิล่าช้า

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปทางรัฐ สามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาได้เช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 14:33 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มาไวรัล &quot;ญี่ปุ่นมาแล้ว&quot; เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ประวัติ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่

ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ที่มาไวรัล &quot;ญี่ปุ่นมาแล้ว&quot; เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ บันเทิง

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

4 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่ บันเทิง

ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

28 นาที ที่แล้ว
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา สุขภาพและการแพทย์

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

37 นาที ที่แล้ว
น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ &#039;วิชิต ธรรมปรีดานันท์&#039; เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง บันเทิง

น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว ข่าว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน? ข่าว

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดข้อมูลแฉสามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน ข่าว

เพจดัง งัดข้อมูลอ้าง สามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม &quot;หน่อย เชิญยิ้ม&quot; อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม “หน่อย เชิญยิ้ม” อัปเดตอาการดีขึ้น หลังแอดมิตเลือดซีด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์ ข่าว

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด เงินรางวัล &quot;บิว ภูริพล&quot; หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอด เงินรางวัล “บิว ภูริพล” หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &#8220;เอ้ก บุษกร&#8221; เที่ยวทะเลพร้อมหน้า &#8220;กัปตัน ภูธเนศ&#8221; และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา ข่าวดารา

อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง ข่าวการเมือง

สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมู่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ท็อป ทศพล และเพื่อนในวงการ ในงานวันเกิด น้ำตาล พิจักขณา ข่าวดารา

จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

อึ้ง! พิมรี่พาย โดนโกง 800 ล้าน ตอนนี้เล่ามากไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 5 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 66,150 บาท