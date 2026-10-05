สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:47 น.
สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง

ศาลอาญาไต่สวนมูลฟ้องคดี สนธิ ฟ้องทนายตั้ม ข้อหาหมิ่นประมาท 3 กรรม ปมอ้างรับเงินเจ๊อ้อยกับวิ่งงาน AOT

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา รวม 3 กรรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2569

จากกรณีการโพสต์ข้อความ ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องเงินของนางจตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย รวมถึงการกล่าวอ้างเรื่องการช่วยเหลือวิ่งเต้นงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โดยนายษิทราเดินทางมาศาลเพื่อทำหน้าที่ซักค้านพยานด้วยตนเอง

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นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เดินทางมาพร้อมทีมทนายความฝ่ายโจทก์ ชี้แจงว่านายษิทรากล่าวอ้างว่าบ้านพระอาทิตย์พยายามเรียกรับเงิน หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากนางจตุพร ตลอดจนกล่าวหาเรื่องการวิ่งเต้นงาน ทอท.

ถ้อยคำดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดว่านายสนธิเข้ามาช่วยเหลือเพราะหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งที่ความเป็นจริงฝ่ายนางจตุพรเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือเอง ทั้งไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใด จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์

ด้านนายษิทราเปิดเผยก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี เตรียมทำหน้าที่ซักค้านพยานฝ่ายโจทก์ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งทนายความ ชี้แจงว่าการออกมาพูดก่อนหน้านี้เป็นการตอบโต้หลังจากสื่อในเครือของอีกฝ่ายนำเสนอข้อมูลพาดพิงตนมานานหลายปี

ทนายตั้มยืนยันว่าคดีหมิ่นประมาท 3 กรรมนี้เป็นคนละคดีกับกรณีคำท้าเรื่องดื่มปัสสาวะ

ทั้งนี้ การไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นของศาลว่าจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีหรือไม่ ยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิด โดยต้องรอฟังคำสั่งศาลในขั้นตอนต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 15:47 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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