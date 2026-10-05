สนธิ ฟ้อง ทนายตั้ม หมิ่นประมาท ปมอ้างเรียกเงินเจ๊อ้อย-วิ่งงาน AOT ลุ้นศาลรับฟ้อง
ศาลอาญาไต่สวนมูลฟ้องคดี สนธิ ฟ้องทนายตั้ม ข้อหาหมิ่นประมาท 3 กรรม ปมอ้างรับเงินเจ๊อ้อยกับวิ่งงาน AOT
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ยื่นฟ้อง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา รวม 3 กรรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2569
จากกรณีการโพสต์ข้อความ ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องเงินของนางจตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย รวมถึงการกล่าวอ้างเรื่องการช่วยเหลือวิ่งเต้นงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โดยนายษิทราเดินทางมาศาลเพื่อทำหน้าที่ซักค้านพยานด้วยตนเอง
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เดินทางมาพร้อมทีมทนายความฝ่ายโจทก์ ชี้แจงว่านายษิทรากล่าวอ้างว่าบ้านพระอาทิตย์พยายามเรียกรับเงิน หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากนางจตุพร ตลอดจนกล่าวหาเรื่องการวิ่งเต้นงาน ทอท.
ถ้อยคำดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดว่านายสนธิเข้ามาช่วยเหลือเพราะหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งที่ความเป็นจริงฝ่ายนางจตุพรเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือเอง ทั้งไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใด จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์
ด้านนายษิทราเปิดเผยก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี เตรียมทำหน้าที่ซักค้านพยานฝ่ายโจทก์ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งทนายความ ชี้แจงว่าการออกมาพูดก่อนหน้านี้เป็นการตอบโต้หลังจากสื่อในเครือของอีกฝ่ายนำเสนอข้อมูลพาดพิงตนมานานหลายปี
ทนายตั้มยืนยันว่าคดีหมิ่นประมาท 3 กรรมนี้เป็นคนละคดีกับกรณีคำท้าเรื่องดื่มปัสสาวะ
ทั้งนี้ การไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นของศาลว่าจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีหรือไม่ ยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิด โดยต้องรอฟังคำสั่งศาลในขั้นตอนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายตั้ม ตอบแล้วดื่มฉี่ 71 แก้วหรือยัง สวนคนทวงสัญญา ไม่รู้กฎหมายไทย
- ทนายตั้ม โพสต์ข้อความ เผย DSI เตรียมเรียกพิธีกร 2 ช่องดัง ปมเงินบริจาคมูลนิธิ
- “ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว