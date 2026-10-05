อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 14:15 น.
อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา

เอ้ก บุษกร โพสต์ภาพทริปทะเลสุดอบอุ่นพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกกับ กัปตัน ภูธเนศ หลังทั้งคู่ประกาศลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกเมื่อปลายเดือนกันยายน ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมมิตรภาพที่ยังเหนียวแน่น

หลังจากสร้างความเสียดายให้วงการบันเทิงเมื่อปลายเดือนกันยายน 2569 ที่ผ่านมา คู่รักดาราชื่อดัง กัปตัน ภูธเนศ หงษ์มานพ และ เอ้ก บุษกร หงษ์มานพ ประกาศลดสถานะความเป็นสามีภรรยาลงเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชาย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 เอ้ก บุษกร เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โพสต์ภาพบรรยากาศทริปพาครอบครัวไปพักผ่อนริมทะเล โดยปรากฏภาพของกัปตัน เอ้ก และลูกชายอยู่ร่วมเฟรมกันพร้อมรอยยิ้มสดใส เรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก

โฆษณา

ภาพชุดดังกล่าวย้ำให้เห็นมุมดีๆ ว่า แม้ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตจะสิ้นสุดลง แต่ความผูกพันในฐานะเพื่อนและพ่อแม่ของลูกยังคงเหนียวแน่น ซึ่งเป็นไปตามที่ทั้งคู่เคยให้สัญญาไว้ตั้งแต่วันประกาศข่าวว่าจะยังจับมือกันทำหน้าที่ดูแลลูกชายให้ดีที่สุด โดยหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจและน่ารักที่สุด

สำหรับการประกาศแยกทางของทั้งคู่ เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 โดยให้เหตุผลว่ามีทัศนคติและความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่อง ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารข้อตกลงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากที่จะบอกต่อสาธารณชน เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของวงการ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่าทศวรรษโดยไม่เคยมีสัญญาณความขัดแย้งให้เห็น ข่าวนี้จึงสร้างความตกใจให้ทั้งแฟนคลับและคนในวงการ

การแสดงออกของทั้งสองหลังจบความสัมพันธ์ถูกพูดถึงในวงกว้างว่าเป็นภาพสะท้อนของการเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ ที่แยกเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากหน้าที่เลี้ยงดูลูก เพื่อให้ลูกยังได้รับความรักและการดูแลอย่างเต็มที่จากทั้งสองฝ่าย

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 14:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ที่มาไวรัล &quot;ญี่ปุ่นมาแล้ว&quot; เสียงลูกเอื้อนทรงพลัง สุดฮิตใน TikTok คนแห่ทำคอนเทนต์เพียบ บันเทิง

ที่มาไวรัล “ญี่ปุ่นมาแล้ว” เสียงลูกเอื้อนสุดฮิตใน TikTok ชาวเน็ตแห่ทำคอนเทนต์เพียบ

6 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี ยุคไหนก็ตัวแม่ บันเทิง

ใครว่าตกยุค ส่องประวัติ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จากนางสาวไทย สู่ตัวแม่กู้ภัยช่วยคน 12 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘หลงจู๊สมชาย’ รอดคุก คดีฟอกเงิน-บ่อนพนัน สั่งคืนทรัพย์สินบางส่วน

30 นาที ที่แล้ว
กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา สุขภาพและการแพทย์

กาฬโรค อันตรายแค่ไหน รู้จักเชื้อร้าย หลังเจ้าหน้าที่แล็บไซบีเรีย เสียชีวิตปริศนา

39 นาที ที่แล้ว
น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ &#039;วิชิต ธรรมปรีดานันท์&#039; เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง บันเทิง

น้ำผึ้ง ณัฐริกา แจ้งข่าวร้าย เสียคุณพ่อ ‘วิชิต’ เปิดกำหนดพิธีวัดธาตุทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว ข่าว

วิจารณ์ยับ! กระบะซิ่ง ไม่แคร์เพื่อนร่วมทาง เหยียบน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ เปียกแฉะทั้งตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน? ข่าว

สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดข้อมูลแฉสามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน ข่าว

เพจดัง งัดข้อมูลอ้าง สามี สส.ไอเดียร์ โผล่ชื่อร่วมทุน เว็บพนันออนไลน์ จี้ DSI สอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์ ข่าว

เขื่อนวชิราลงกรณ น้ำแตะ 99.05% ยืนยันยังไม่เปิดสปิลเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร เศรษฐกิจ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มโอน 9 ต.ค. เงินไม่เข้า ทำอย่างไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง “เจ๋ง ดอกจิก” คดีรีดเงิน “แรมโบ้ อีสาน” 7 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอด เงินรางวัล &quot;บิว ภูริพล&quot; หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เปิดยอด เงินรางวัล “บิว ภูริพล” หลังคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ข่าว

ประวัติ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ จากวิศวกรโยธา สู่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปทางรัฐ เงินเยียวยา ขึ้น &quot;บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว&quot; คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

แอปทางรัฐ เงินเยียวยาน้ำท่วมขึ้น “บ้านนี้มีคนลงทะเบียนแล้ว” คนอื่นในบ้านต้องทำอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

อึ้ง! พิมรี่พาย โดนโกง 800 ล้าน ตอนนี้เล่ามากไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวร่างกฎหมายตัดเงิน Thai PBS ยกเลิกเงินบำรุงจากภาษีบาป ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า ร่างกฎหมาย “ตัดเงิน Thai PBS” ภาษีบาปหายไปไหน ใครได้-ใครเสีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน