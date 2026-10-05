อบอุ่นหัวใจ “เอ้ก บุษกร” เที่ยวทะเลพร้อมหน้า “กัปตัน ภูธเนศ” และลูกชาย แม้จบสถานะสามีภรรยา
เอ้ก บุษกร โพสต์ภาพทริปทะเลสุดอบอุ่นพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกกับ กัปตัน ภูธเนศ หลังทั้งคู่ประกาศลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกเมื่อปลายเดือนกันยายน ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมมิตรภาพที่ยังเหนียวแน่น
หลังจากสร้างความเสียดายให้วงการบันเทิงเมื่อปลายเดือนกันยายน 2569 ที่ผ่านมา คู่รักดาราชื่อดัง กัปตัน ภูธเนศ หงษ์มานพ และ เอ้ก บุษกร หงษ์มานพ ประกาศลดสถานะความเป็นสามีภรรยาลงเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชาย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 เอ้ก บุษกร เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โพสต์ภาพบรรยากาศทริปพาครอบครัวไปพักผ่อนริมทะเล โดยปรากฏภาพของกัปตัน เอ้ก และลูกชายอยู่ร่วมเฟรมกันพร้อมรอยยิ้มสดใส เรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก
ภาพชุดดังกล่าวย้ำให้เห็นมุมดีๆ ว่า แม้ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตจะสิ้นสุดลง แต่ความผูกพันในฐานะเพื่อนและพ่อแม่ของลูกยังคงเหนียวแน่น ซึ่งเป็นไปตามที่ทั้งคู่เคยให้สัญญาไว้ตั้งแต่วันประกาศข่าวว่าจะยังจับมือกันทำหน้าที่ดูแลลูกชายให้ดีที่สุด โดยหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจและน่ารักที่สุด
สำหรับการประกาศแยกทางของทั้งคู่ เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 โดยให้เหตุผลว่ามีทัศนคติและความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่อง ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารข้อตกลงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากที่จะบอกต่อสาธารณชน เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของวงการ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่าทศวรรษโดยไม่เคยมีสัญญาณความขัดแย้งให้เห็น ข่าวนี้จึงสร้างความตกใจให้ทั้งแฟนคลับและคนในวงการ
การแสดงออกของทั้งสองหลังจบความสัมพันธ์ถูกพูดถึงในวงกว้างว่าเป็นภาพสะท้อนของการเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ ที่แยกเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากหน้าที่เลี้ยงดูลูก เพื่อให้ลูกยังได้รับความรักและการดูแลอย่างเต็มที่จากทั้งสองฝ่าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อกวงการ! สาเหตุ กัปตัน-เอ้ก ประกาศลดสถานะ ยันยังทำหน้าที่พ่อแม่ต่อเพื่อลูก
- ย้อนเส้นทางรัก กัปตัน-เอ้ก จากคู่รักต่างวัยแสนโรแมนติก สู่วันประกาศลดสถานะ
- น้ำตาซึม! พี่ตี๋น้องบี๋ อินฟลูฯสายฮา เลิกกันแล้ว จบรัก 10 ปี ยืนยันจากกันด้วยดี