จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน
แฟนคลับจับตาสถานะหัวใจ แจ็คกี้ ชาเคอลีน และ ท็อป ทศพล หลังร่วมเฟรมงานวันเกิดน้ำตาล พิจักขณา ก่อนขุดโมเมนต์เก่า ภาพบนโซเชียลมาเชื่อมโยง แต่ขณะนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ยืนยันว่าคบหากัน
กลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองในวงการบันเทิง สำหรับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ และนักแสดงหนุ่ม ท็อป ทศพล หมายสุข หลังปรากฏภาพร่วมเฟรมในงานฉลองวันเกิดของ น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ จนแฟน ๆ พากันตั้งข้อสังเกตถึงความสนิทสนม และลุ้นให้ความสัมพันธ์พัฒนาเกินกว่าคำว่าเพื่อน
จุดเริ่มต้นของกระแสครั้งนี้มาจากภาพบรรยากาศภายในงานวันเกิดน้ำตาล ซึ่งมีเพื่อนในวงการร่วมงานหลายคน ทั้ง ไผ่ พาทิศ, สไปรท์ พัทธ์ธราดา และนนท์ อินทนนท์ รวมถึงแจ็คกี้และท็อปที่ปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
หลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเริ่มรวบรวมโมเมนต์ของทั้งคู่ ตั้งแต่การเคยร่วมงานในรายการ ร้องข้ามกำแพง การกดถูกใจโพสต์ของกันและกันบนอินสตาแกรม ตลอดจนการที่ฝ่ายหญิงเคยไปร่วมงานของท็อป ขณะที่ฝ่ายชายก็สนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนของแจ็คกี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าทั้งสองกำลังคบหากัน
กระแสยิ่งได้รับความสนใจ เมื่อแจ็คกี้โพสต์ภาพชุดใหม่ผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “ยิ้ม อันตราย เป็นแบบไหนน๊าาาาา” โดยหนึ่งในภาพเป็นชอตบนเครื่องบิน มีบุคคลนั่งอยู่ด้านข้างและมีกระเป๋าวางคู่กัน ทำให้แฟน ๆ สงสัยว่าชายปริศนาคนนั้นอาจเป็นท็อป
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงคนข้าง ๆ แจ็คกี้ได้ตอบว่า “ผู้จัดการฉ้านนนนน” เป็นการยืนยันว่าบุคคลในภาพคือผู้จัดการของเธอ ไม่ใช่นักแสดงหนุ่มตามที่หลายคนคาดเดา แต่ยังมีผู้พบเห็นอ้างว่าเคยเจอแจ็คกี้และท็อปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยมีผู้จัดการเดินทางไปด้วย จึงทำให้กระแสจับคู่ยังไม่จบลงง่าย ๆ
อีกประเด็นที่ถูกนำกลับมาพูดถึง คือคลิปสัมภาษณ์ของแจ็คกี้เมื่อประมาณ 9 เดือนก่อน ซึ่งเธอเล่าว่ามีชายที่รู้จักกันส่งข้อความเสียงมาร้องเพลงจีบ ก่อนจะส่งเพลงชาติให้ฟังทุกวันในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. จนสร้างความประทับใจให้เธอ
แจ็คกี้ไม่ได้เปิดเผยชื่อชายคนดังกล่าวต่อสาธารณะ แต่ชาวเน็ตบางส่วนเชื่อมโยงไปถึงท็อป และเข้าไปติดแท็กชื่อของเขา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าชายในเรื่องเล่าคือท็อปจริง
สำหรับสเปกความรักที่ทั้งสองเคยเปิดเผย ท็อปเคยระบุว่าชื่นชอบผู้หญิงลูกครึ่งหรือสาวต่างชาติ ส่วนแจ็คกี้เคยบอกว่าชอบผู้ชายผิวคล้ำจากแสงแดด ทำให้แฟนคลับมองว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีคุณสมบัติตรงกับความชอบของอีกคน
ถึงขณะนี้ แจ็คกี้ ชาเคอลีน และท็อป ทศพล ยังไม่ได้ประกาศหรือให้สัมภาษณ์ยืนยันสถานะความสัมพันธ์ กระแสที่เกิดขึ้นจึงยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตและการเชียร์ของแฟนคลับ ต้องรอฟังคำตอบจากทั้งสองฝ่ายโดยตรงต่อไป
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