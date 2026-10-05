ไม่มีข้อแก้ตัว! จนท.เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนไม่เป็น
ไม่มีข้อแก้ตัว! เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง โพสต์ขอโทษคุณลุง ปมตำหนิลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่เป็น เผยตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้ว
จากกรณีที่คุณลุง 66 ปีเผยกับสื่อว่า ถูกเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังรายหนึ่งมีพฤติกรรมและใช้น้ำเสียงไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่เข้าใจการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบออนไลน์ กระทั่งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งน.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. ต้องออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังรายดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า “ผมเองเจ้าหน้าที่คนนั้น ไม่มีขอแก้ตัว กราบขออภัยคุณลุงท่านนั้นด้วย เมื่อวานเป็นวันแรกที่ กรมป้องกัน ปภ. เปิดให้ยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยา ทั้งแอปทางรัฐ และการยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงานเขต
ซึ่งเช้าวันนี้ที่สำนักงานเขตน้ำก็ยังท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานที่ศูนย์พักพิงอยู่ มีพี่คนนึงอยู่บริการประชาชน 1 คน เท่านั้น สาย ๆ ก็มีประชาชนเริ่มทยอยเข้ามายื่นเรื่องและสอบถามเรื่องเงินเยียวยาจำนวนมาก และเราก็เจอกับทางกลุ่มของคุณลุง
ผมที่นั่งข้างหลังห้องได้เข้ามาช่วยพี่ที่บริการประชาชนอยู่เพราะทนดูไม่ได้ประชาชนรอ จึงได้สอบถามทางกลุ่มคุณลุงว่า มีแอป.ทางรัฐกันไหมครับ เห็นเขาส่งไลน์กันน่าจะรู้จัก แอป.นี้นะ เราได้อธิบายเพิ่มต่อว่า ถ้าลงในนี้ได้นะครับ สะดวกไม่เสียเวลามาเขตด้วย แค่นี้ เท่านั้น
เราพยายามจะสมัครแอปให้ แต่ด้วยที่ลุงไม่มีอีเมลล์ การสมัครออนไลน์จึงเป็นอันจบไป เราจึงให้ลุงเขียนคำร้อง ซึ่งการเขียนคำร้อง จะต้องมีเอกสารประกอบสำเนาบัตร ปชช ทะเบียนบ้านต่าง ๆ เราก็สำเนาให้ได้ แต่สมุดบัญชีกับภาพถ่ายความเสียหาย คุณลุงไม่ได้เตรียมมา ซึ่งการยื่นด้วยตนเองต้องมีเอกสารนี้ประกอบ เราจึงแนะนำให้คุณลุงกลับไปเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยมาหลังน้ำลดก็ได้ ไม่ต้องรีบ
ลุงหายไปสัก 30 นาที ตอนนี้กลับมามีเอกสารครบเราก็รับลงเรื่องเสร็จเรียบร้อยครับ ก่อนกลับเราเลยถามกลุ่มประชาชนที่มาว่า ทราบได้อย่างไรว่าให้มาวันนี้ กลุ่มของลุงได้เอา tiktok ให้ดู เป็นอินฟูลท่านนึง ได้เชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุประชาชนที่ไม่ได้สะดวกลงออนไลน์ ให้มาที่สำนักงานเขต บอกอีกว่า เจ้าหน้าที่จะจัดการให้หมด มาเลย ๆ
ส่วนตัวผมอยากจะบอกว่า การประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือคนเป็นเรื่องดีครับ แต่คุณต้องมีรายละเอียดด้วย ให้เขาเตรียมเอกสารมาให้ครบด้วย การที่ให้เขามาแบบนี้มันเสียเวลาเขาต้องลุยน้ำมาลำบากมาก ๆ ผมกราบขออภัยอย่างสูงครับ”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เขตรายดังกล่าวระบุเพิ่มเติมด้วยว่า “เมื่อวานหัวหน้าผมกับคุณลุงได้คุยกันอีกครั้ง ตัวคุณลุงเองยังตกใจข่าวที่ออกมาเลยครับ ต่างคนต่างขอโทษกันไปครับก็ปรับความเข้าใจกันดีแล้ว”
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