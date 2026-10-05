ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ ลั่นไม่ใช่คนแต่เป็นองค์กร รอให้เงียบก่อน รังแกเขาไม่ได้
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเมื่อ “พิมรี่พาย” หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้เปิดเผยกลางไลฟ์สด หลังจากก่อนหน้านี้พิมรี่พายได้เล่าถึงปัญหาจากการทำธุรกิจทั้งการขาดทุนและถูกฉ้อโกงจนเสียหายนับร้อยล้านบาท
พิมรี่พาย เล่าว่า “800 ล้าน ฉันว่าต้องมีเรื่องเล่า ฉันก็ต้องเล่า แต่ยังเล่าไม่ได้ตอนนี้เนื่องจากว่าคนที่โกงดิฉันไป ฉันคิดว่าตอนนี้ ฉันรังแกเขาไม่ได้ เพราะนางก็น่าจะได้… นางก็น่าจะลำบาก
ถ้ากูเล่า กูรังแกเขาเนี่ย ฉันคิดว่ามันยังไม่แล้ว เดี๋ยวให้เรื่อง เดี๋ยวให้คลื่นเงียบ ๆ ก่อน ให้นางอยู่แบบไอ้นี่ก่อน มันเป็นองค์กรนะไม่ใช่คน เป็นเรื่องขององค์กรกับองค์กรก็เลยถึง 800 ล้าน”
ขณะที่แฟน ๆ รวมถึงชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก แม้ว่าพิมรี่พายจะยังไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวมากนัก อาทิ “ดูพิมหวาดระแวง เรามีความรู้สึกไม่กล้างัดข้อกับเค้า ห่วงเธอนะ” , “แฉมาเพื่อน อย่าเก็บไว้ในใจเยอะ” , “เป็นกำลังใจให้นะคะ”
@fashion_online111
800ล้าน ที่โดนโกง ยังเล่าตอนนี้ไม่ได้!! #พิมรี่พายขายทุกอย่าง #พิมรี่พาย #พิมรี่พายล่าสุด
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