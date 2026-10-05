ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:36 น.
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ ลั่นไม่ใช่คนแต่เป็นองค์กร รอให้เงียบก่อน รังแกเขาไม่ได้

กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเมื่อ “พิมรี่พาย” หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้เปิดเผยกลางไลฟ์สด หลังจากก่อนหน้านี้พิมรี่พายได้เล่าถึงปัญหาจากการทำธุรกิจทั้งการขาดทุนและถูกฉ้อโกงจนเสียหายนับร้อยล้านบาท

พิมรี่พาย เล่าว่า “800 ล้าน ฉันว่าต้องมีเรื่องเล่า ฉันก็ต้องเล่า แต่ยังเล่าไม่ได้ตอนนี้เนื่องจากว่าคนที่โกงดิฉันไป ฉันคิดว่าตอนนี้ ฉันรังแกเขาไม่ได้ เพราะนางก็น่าจะได้… นางก็น่าจะลำบาก

โฆษณา

ถ้ากูเล่า กูรังแกเขาเนี่ย ฉันคิดว่ามันยังไม่แล้ว เดี๋ยวให้เรื่อง เดี๋ยวให้คลื่นเงียบ ๆ ก่อน ให้นางอยู่แบบไอ้นี่ก่อน มันเป็นองค์กรนะไม่ใช่คน เป็นเรื่องขององค์กรกับองค์กรก็เลยถึง 800 ล้าน”

ขณะที่แฟน ๆ รวมถึงชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก แม้ว่าพิมรี่พายจะยังไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวมากนัก อาทิ “ดูพิมหวาดระแวง เรามีความรู้สึกไม่กล้างัดข้อกับเค้า ห่วงเธอนะ” , “แฉมาเพื่อน อย่าเก็บไว้ในใจเยอะ” , “เป็นกำลังใจให้นะคะ”

@fashion_online111

800ล้าน ที่โดนโกง ยังเล่าตอนนี้ไม่ได้!! #พิมรี่พายขายทุกอย่าง #พิมรี่พาย #พิมรี่พายล่าสุด

♬ lost – my head is empty

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวร่างกฎหมายตัดเงิน Thai PBS ยกเลิกเงินบำรุงจากภาษีบาป ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า ร่างกฎหมาย “ตัดเงิน Thai PBS” ภาษีบาปหายไปไหน ใครได้-ใครเสีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ ข่าว

ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ “สส.ไอเดียร์” ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว รับ &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว รับ “เนเน่ นายแน่มาก” กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือน 51 จังหวัดและ กทม. ฝนหนักถึงหนักมาก 5-7 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองเชื้อแบคทีเรียกาฬโรค เยอร์ซิเนีย เพสติส ใต้กล้องจุลทรรศน์ ข่าวต่างประเทศ

ผวา จนท.แล็บรัสเซีย ดับหลังสัมผัสเชื้อปริศนา สั่งกักตัวเกือบ 200 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตที่พัทยา ข่าวดารา

ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินชายค่าตัวหลักล้าน ปรี๊ดแตกด่ากราดเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ จับตารัสเซีย นักวิจัยสาวดับ สงสัยติดกาฬโรคปอด ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียยันไม่พบกาฬโรค แต่กัก 197 คน สหรัฐฯ จี้เปิดข้อมูล หลังนักวิจัยสาวดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตัน ข่าวต่างประเทศ

ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป ข่าว

ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจำรัสมรณภาพปริศนาในกุฏิวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน 680” ข่าว

เงื่อนงำ พระมรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน” พร้อมตัวเลข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา ข่าวอาชญากรรม

สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; บันเทิง

เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง “เนเน่ นายแน่มาก” เพื่อนเปิดเพลงดังถึงโรงเรียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ข่าวดารา

สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 5 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 66,150 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบรรทุกในเคนยาแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด รถบรรทุกแซงไม่พ้น ชนรถตู้ผู้แสวงบุญ สังเวย 17 ศพ โศกนาฏกรรมเคนยา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายประกบยิง &#039;Mad Sandhu&#039; ครีเอเตอร์ LGBTQ+ อินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สังหารโหด อินฟลูฯ ดังถูกรัวยิงดับ คาดขัดแย้งกลุ่มเกลียดชังรักร่วมเพศ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี