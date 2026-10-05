ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:07 น.
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก
ภาพจาก : The sunday guardian

เปิดประวัติ ดาริยา ชิปิโลวา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชาวรัสเซีย ผู้จบหลักสูตรด้านการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยเกียรตินิยม ก่อนชื่อกลายเป็นข่าวทั่วโลกจากกรณีสงสัยสัมผัสเชื้อกาฬโรคในสถาบันต่อต้านกาฬโรคอีร์คุตสค์

ชื่อของ Daria Shipilova หรือ ดาริยา ชิปิโลวา กลายเป็นที่สนใจทั่วโลกในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2569 หลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวัย 28 ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกล ประเทศรัสเซีย เสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบรุนแรง ท่ามกลางรายงานว่าเธออาจสัมผัสเชื้อ Yersinia pestis จากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ

แม้ชื่อของเธอถูกค้นหาจำนวนมากหลังเกิดเหตุ แต่ข้อมูลชีวิตส่วนตัวยังมีเผยแพร่ไม่มาก โดยรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

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ดาริยา อายุ 28 ปี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยห้องปฏิบัติการที่ Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia and Far East สถาบันวิจัยภายใต้ Rospotrebnadzor หน่วยงานกำกับด้านสาธารณสุขของรัสเซีย ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังและศึกษากาฬโรค รวมถึงโรคติดเชื้ออันตรายอื่นในพื้นที่ไซบีเรียและตะวันออกไกลของประเทศ

สื่อท้องถิ่นรัสเซีย Lyudi Baikala รายงานว่า ประมาณ 2 ปีก่อนเสียชีวิต ดาริยาสำเร็จหลักสูตร ординатура หรือการฝึกอบรมเฉพาะทางหลังจบแพทยศาสตร์ จาก Irkutsk State Medical University สาขา Clinical Laboratory Diagnostics หรือการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก โดยจบด้วยประกาศนียบัตรเกียรตินิยม หรือที่รัสเซียเรียกว่า “Red Diploma”

ข้อมูลนี้ทำให้เห็นว่า ดาริยาไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทั่วไปในห้องทดลอง แต่มีพื้นฐานการศึกษาตรงกับงานด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะที่ยืนยันว่าเธอจบปริญญาตรีหรือแพทยศาสตร์จากสถาบันใด รวมถึงยังไม่พบวันเดือนปีเกิด ประวัติครอบครัว หรือรายละเอียดชีวิตก่อนเข้าทำงานที่สถาบันต่อต้านกาฬโรค

ชื่อของเธอเริ่มปรากฏในข่าวหลังเหตุวันที่ 25 กันยายน 2569 เมื่อ Lyudi Baikala รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ดาริยาทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อก่อกาฬโรคแตกขณะทำงาน ก่อนเริ่มมีอาการผิดปกติในเวลาต่อมา

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วันที่ 29 กันยายน ดาริยาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองเชเลคอฟ หลังมีอาการปอดอักเสบรุนแรง อาการทรุดลงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ก่อนเสียชีวิตในช่วงคืนวันที่ 1 ต่อเนื่องวันที่ 2 ตุลาคม ขณะมีอายุ 28 ปี

หลังการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่นำผู้ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับเธอประมาณ 200 คนเข้าสู่การเฝ้าระวังทางการแพทย์ โรงพยาบาลหลายแห่งในภูมิภาคอีร์คุตสค์เพิ่มมาตรการกักกัน ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของรัสเซียเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตของดาริยายังเป็นประเด็นที่ข้อมูลจากแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน

สื่ออิสระรัสเซียรายงานว่าเธออาจสัมผัสเชื้อกาฬโรคจากเหตุหลอดทดลองแตก ขณะที่ Rospotrebnadzor ออกแถลงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า ผลตรวจของดาริยาไม่พบจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเธอ และระบุการวินิจฉัยว่าเป็น “ปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุ” พร้อมยืนยันว่าไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงานกับเชื้อก่อโรคภายในสถาบัน

ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่ควรระบุเป็นข้อเท็จจริงว่า Daria Shipilova เสียชีวิตจากกาฬโรคปอด แม้รายงานจากสื่อหลายแห่งจะเชื่อมโยงการเสียชีวิตของเธอกับเชื้อ Yersinia pestis ก็ตาม

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กรณีของดาริยากลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติ เพราะผู้เสียชีวิตทำงานในสถาบันที่มีหน้าที่ศึกษากาฬโรคโดยตรง ขณะที่ข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการและคำชี้แจงจากหน่วยงานรัฐยังขัดแย้งกัน จนรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานสาธารณสุขต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน สิ่งที่ยืนยันได้เกี่ยวกับประวัติของ Daria Shipilova คือ เธออายุ 28 ปี ทำงานด้านห้องปฏิบัติการที่สถาบันต่อต้านกาฬโรคอีร์คุตสค์ และสำเร็จการฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน Clinical Laboratory Diagnostics ด้วยเกียรตินิยมราว 2 ปีก่อนเสียชีวิต ส่วนรายละเอียดชีวิตส่วนตัวอื่นยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเปิดเผยต่อสาธารณะ

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ข้อมูลจาก : The Sunday Guardian

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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