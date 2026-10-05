ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:01 น.
ยินดี! "ฟีฟ่า เปรมอนันต์" พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ศรีพานิช พระเอกช่อง 7 ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดง หลังภรรยา มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ คลอดลูกชายคนแรก “น้องอรัชช์” เจ้าตัวโพสต์รายงานตัวผ่านอินสตาแกรม หลังแต่งงานและรอคอยมากว่า 2 ปี

ข่าวดีของวงการบันเทิง ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ศรีพานิช นักแสดงสังกัดช่อง 7 ประกาศข่าวการเป็นคุณพ่อครั้งแรก หลังภรรยาคลอดลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้ว

เจ้าตัวโพสต์ภาพลูกชายผ่านอินสตาแกรม @fifa_premanan พร้อมข้อความแนะนำตัวแทนลูกว่า “มาแล้วค้าบ ผม น้อย Arsh อรัชช์ รายงานตัวค้าบ Alhamdulillah”

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ฟีฟ่า เปรมอนันต์ อุ้มลูกชาย น้องอรัชช์ พร้อมครอบครัวที่มาเยี่ยมในห้องพักโรงพยาบาล
ภาพจาก : IG fifa_premanan

คำว่า Alhamdulillah เป็นคำกล่าวสรรเสริญพระเจ้าของชาวมุสลิม มีความหมายว่าขอบคุณพระเจ้า ซึ่งฟีฟ่าและครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม

สำหรับภรรยาของฟีฟ่าคือ มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ นักธุรกิจสาวชาวใต้ ทั้งคู่เข้าพิธีนิกะห์ตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนจะมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวในเวลาต่อมา รวมระยะเวลารอคอยกว่า 2 ปี

ฟีฟ่า เปรมอนันต์ และภรรยา ชูภาพอัลตราซาวด์ของลูกชายระหว่างฝากครรภ์
ภาพจาก : IG fifa_premanan

ก่อนหน้านี้ ฟีฟ่าเคยเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 จากการลงมือขายอาหารด้วยตัวเอง เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ซื้อไปละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

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ฟีฟ่า เปรมอนันต์ มองจอขณะภรรยาเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์
ภาพจาก : IG fifa_premanan

ส่วนสถานที่คลอด ฟีฟ่าระบุว่าเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขณะที่ยังไม่ได้เปิดเผยวันคลอดและน้ำหนักแรกเกิดของน้องอรัชช์

ฟีฟ่า เปรมอนันต์ และภรรยา ถ่ายภาพกับแพทย์ผู้ดูแลการคลอด น้องอรัชช์ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ภาพจาก : IG fifa_premanan

ภายหลังการโพสต์ มีทั้งญาติ เพื่อนในวงการ และแฟน ๆ เข้าไปแสดงความยินดีกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก

ครอบครัวสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกับ น้องอรัชช์ ลูกชายของ ฟีฟ่า เปรมอนันต์ และ มาร์ดี้ มาดิน๊ะ
ภาพจาก : IG fifa_premanan

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 13:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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