ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี
ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ศรีพานิช พระเอกช่อง 7 ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดง หลังภรรยา มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ คลอดลูกชายคนแรก “น้องอรัชช์” เจ้าตัวโพสต์รายงานตัวผ่านอินสตาแกรม หลังแต่งงานและรอคอยมากว่า 2 ปี
ข่าวดีของวงการบันเทิง ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ศรีพานิช นักแสดงสังกัดช่อง 7 ประกาศข่าวการเป็นคุณพ่อครั้งแรก หลังภรรยาคลอดลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวโพสต์ภาพลูกชายผ่านอินสตาแกรม @fifa_premanan พร้อมข้อความแนะนำตัวแทนลูกว่า “มาแล้วค้าบ ผม น้อย Arsh อรัชช์ รายงานตัวค้าบ Alhamdulillah”
คำว่า Alhamdulillah เป็นคำกล่าวสรรเสริญพระเจ้าของชาวมุสลิม มีความหมายว่าขอบคุณพระเจ้า ซึ่งฟีฟ่าและครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม
สำหรับภรรยาของฟีฟ่าคือ มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ นักธุรกิจสาวชาวใต้ ทั้งคู่เข้าพิธีนิกะห์ตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนจะมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวในเวลาต่อมา รวมระยะเวลารอคอยกว่า 2 ปี
ก่อนหน้านี้ ฟีฟ่าเคยเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 จากการลงมือขายอาหารด้วยตัวเอง เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ซื้อไปละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน
ส่วนสถานที่คลอด ฟีฟ่าระบุว่าเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขณะที่ยังไม่ได้เปิดเผยวันคลอดและน้ำหนักแรกเกิดของน้องอรัชช์
ภายหลังการโพสต์ มีทั้งญาติ เพื่อนในวงการ และแฟน ๆ เข้าไปแสดงความยินดีกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก
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