เปิดวาร์ป “โฮชิโซระ เนรุ” นักศึกษาวัย 22 งานแรกหลังเรียนจบคือดาว AV
เปิดวาร์ป Neru Hoshizora หรือ Hoshizora Neru (星空ねる) ดาว AV ญี่ปุ่นหน้าใหม่วัย 22 ปีจากเกาะฮอกไกโด หนึ่งในนักแสดงที่น่าจับตาของค่าย S1 NO.1 STYLE ประจำปี 2026 หลังเลือกเข้าสู่วงการทันทีเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัย พร้อมจุดเด่นส่วนสูงถึง 170 เซนติเมตร หน้าอก G-Cup และเอว 55 เซนติเมตร
โฮชิโซระ เนรุ เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ S1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ด้วยวัย 22 ปี ค่ายใช้คอนเซปต์ “新卒新人” หรือพนักงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาในการแนะนำตัวเธอ โดยระบุชัดว่าการเป็นนักแสดง AV คือ งานแรกในชีวิตหลังเข้าสู่โลกการทำงาน
ก่อนเริ่มเส้นทางใหม่ เนรุเติบโตในฮอกไกโดและเรียนมหาวิทยาลัยด้านอักษรศาสตร์ จากบทสัมภาษณ์ที่ FANZA เผยแพร่หลังเดบิวต์ ระบุว่าเธอเพิ่งเรียนจบ ก่อนย้ายจากฮอกไกโดมายังกรุงโตเกียวเพื่อเริ่มทำงาน ขณะที่เจ้าตัวมองตัวเองว่าไม่ได้อยู่ใน “ปีแรกของการเป็นนักแสดง AV” เท่านั้น แต่กำลังอยู่ใน “ปีแรกของชีวิตการทำงาน” ด้วย
อีกด้านที่ทำให้โปรไฟล์ของเธอแตกต่างคือประวัติด้านกีฬา เจ้าตัวแนะนำผ่าน S1 ว่าเล่นได้ทั้งเบสบอล ซอฟต์เทนนิส และปิงปอง โดยเคยทำผลงาน รองชนะเลิศการแข่งขันระดับฮอกไกโดทั้งซอฟต์เทนนิสและปิงปอง พร้อมอธิบายตัวเองว่าเป็นคนมองโลกในแง่บวก กระตือรือร้น และให้ความสำคัญกับรอยยิ้ม
ด้านรูปร่าง เว็บไซต์ S1 ระบุส่วนสูง 170 เซนติเมตร หน้าอก G-Cup และเอว 55 เซนติเมตร ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นในการโปรโมตตั้งแต่ผลงานเปิดตัว โดยค่ายจัดเธออยู่ในกลุ่มนักแสดงรูปร่างสูงเพรียวและหน้าอกใหญ่
ก่อนผลงานแรกออกวางจำหน่าย Neru Hoshizora เริ่มสร้างฐานผู้ติดตามบน X อย่างรวดเร็ว แหล่งข้อมูลที่ติดตามวงการ AV ญี่ปุ่นระบุว่า ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม บัญชีของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 24,400 คน ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ก่อนวันเดบิวต์ ขณะที่บัญชีที่รวบรวมข้อมูล X ในเวลาต่อมาพบยอดติดตามเพิ่มขึ้นแตะหลัก 3 หมื่นคน
ผลงานเปิดตัวของเธอใช้รหัส SNOS-370 วางจำหน่ายวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 และถือเป็นผลงานในซีรีส์新人NO.1STYLE ของ S1 ซึ่งใช้สำหรับเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายโดยเฉพาะ
หลังจากนั้น S1 ยังออกผลงานของ Neru Hoshizora ต่อเนื่อง ขณะที่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวงการญี่ปุ่นระบุว่า ภายในเดือนกันยายนเธอมีผลงานออกมาแล้วอย่างน้อย 3 ชิ้น นับตั้งแต่เดบิวต์ปลายเดือนกรกฎาคม
นอกจากรูปร่างที่เป็นจุดขาย เส้นทางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในฮอกไกโดสู่การเริ่มงานแรกกับหนึ่งในค่าย AV รายใหญ่ของญี่ปุ่น รวมถึงพื้นฐานนักกีฬาของเธอ ทำให้ชื่อ Neru Hoshizora กลายเป็นอีกหนึ่งดาวหน้าใหม่ของปี 2026 ที่ถูกค้นหาและพูดถึงมากขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังเปิดตัว
สำหรับช่องทางติดตาม เจ้าตัวใช้บัญชี X ชื่อ @nerutan_desuyo โดยระบุในโปรไฟล์ว่าเป็นนักแสดงสังกัด S1 และเริ่มเดบิวต์วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
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