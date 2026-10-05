สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต
วงการแพทย์ไทยสูญเสียบุคลากร เพจเฟซบุ๊ก “ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ธรรมศาสตร์ CVT TUH” เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์นายแพทย์จงรัก แก้วบรรจง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569
ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์นายแพทย์จงรัก แก้วบรรจง พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญคุณความดี”
อาจารย์นายแพทย์จงรักเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่าท่านออกตรวจผู้ป่วยนอกทุกวันพุธ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น.
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกเป็นสาขาที่ดูแลการผ่าตัดหัวใจ ปอด หลอดเลือดใหญ่ และอวัยวะในช่องอก ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูงและมีแพทย์เฉพาะทางจำนวนจำกัดในประเทศไทย
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่มีการประกาศกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมหรือพิธีฌาปนกิจ
ภายหลังการโพสต์ มีลูกศิษย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยใต้โพสต์ดังกล่าว
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