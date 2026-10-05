สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 12:32 น.
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

วงการแพทย์ไทยสูญเสียบุคลากร เพจเฟซบุ๊ก “ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ธรรมศาสตร์ CVT TUH” เผยแพร่ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์นายแพทย์จงรัก แก้วบรรจง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์นายแพทย์จงรัก แก้วบรรจง พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญคุณความดี”

อาจารย์นายแพทย์จงรักเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

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ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่าท่านออกตรวจผู้ป่วยนอกทุกวันพุธ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น.

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกเป็นสาขาที่ดูแลการผ่าตัดหัวใจ ปอด หลอดเลือดใหญ่ และอวัยวะในช่องอก ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูงและมีแพทย์เฉพาะทางจำนวนจำกัดในประเทศไทย

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่มีการประกาศกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมหรือพิธีฌาปนกิจ

ภายหลังการโพสต์ มีลูกศิษย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยใต้โพสต์ดังกล่าว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 12:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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