เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 12:21 น.
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

ศูนย์ JICC แจ้งเตือนพัทยาเสี่ยงฝนตกหนักช่วงบ่าย 5 ต.ค. อาจเกิดน้ำท่วมขัง ขณะที่บางคล้า ราชสาส์น และเมืองฉะเชิงเทรา ต้องติดตามน้ำบางปะกงใกล้ชิด ส่วนสัปดาห์หน้าจับตาเพชรบุรีถึงภาคใต้รับฝนเพิ่ม

นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ JICC ว่า พื้นที่ที่ต้องติดตามในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากน้ำจากนครนายกและปราจีนบุรีกำลังไหลลงมารวมกันก่อนระบายผ่านแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเล

นอกจากฉะเชิงเทราแล้ว จังหวัดปทุมธานียังต้องติดตามสถานการณ์ เพราะมีบางพื้นที่รับน้ำที่เชื่อมโยงมาจากฝั่งนครนายก ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา

คำเตือนของ JICC สอดคล้องกับพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งระบุว่า ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว และระยอง

กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น JICC ระบุว่า ปริมาณน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่น้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงภาคกลางเริ่มลดลง

ช่วง 2 ถึง 3 วันที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำเหนือที่ลดลง ทำให้ระดับน้ำที่ไหลลงมาถึงนนทบุรีและกรุงเทพฯ อยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร ตามข้อมูลที่ JICC รายงาน

ฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ลดลงประมาณ 1 เมตร แม้บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาในการระบายออก

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ JICC รายงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า ปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยากับแม่กลองเริ่มลดลง

สำหรับสัปดาห์หน้า พื้นที่ภาคใต้ต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาระบุในประกาศล่าสุดว่า ช่วง 9 ถึง 13 ตุลาคม ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาอีกระลอก ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน

JICC จึงขอให้เฝ้าระวังตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีต่อเนื่องลงไปยังภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก พร้อมระบุว่าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ และกองทัพภาคที่ 4 ได้รับคำสั่งให้เตรียมกำลังและอุปกรณ์รองรับสถานการณ์

นายกรัฐมนตรีกำชับเพิ่มเติมว่า หากพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้ว ให้หน่วยงานเริ่มกระบวนการสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 12:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตาสัมพันธ์ &#8220;แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล&#8221; หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
จับตาสัมพันธ์ &#8220;แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล&#8221; หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน ข่าวดารา

จับตาสัมพันธ์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน–ท็อป ทศพล” หลังชาวเน็ตโยงกำลังคบกัน

2 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

21 นาที ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

51 นาที ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

57 นาที ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ ข่าว

ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ “สส.ไอเดียร์” ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว รับ &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว รับ “เนเน่ นายแน่มาก” กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือน 51 จังหวัดและ กทม. ฝนหนักถึงหนักมาก 5-7 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองเชื้อแบคทีเรียกาฬโรค เยอร์ซิเนีย เพสติส ใต้กล้องจุลทรรศน์ ข่าวต่างประเทศ

ผวา จนท.แล็บรัสเซีย ดับหลังสัมผัสเชื้อปริศนา สั่งกักตัวเกือบ 200 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตที่พัทยา ข่าวดารา

ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินชายค่าตัวหลักล้าน ปรี๊ดแตกด่ากราดเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ จับตารัสเซีย นักวิจัยสาวดับ สงสัยติดกาฬโรคปอด ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียยันไม่พบกาฬโรค แต่กัก 197 คน สหรัฐฯ จี้เปิดข้อมูล หลังนักวิจัยสาวดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตัน ข่าวต่างประเทศ

ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป ข่าว

ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจำรัสมรณภาพปริศนาในกุฏิวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน 680” ข่าว

เงื่อนงำ พระมรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน” พร้อมตัวเลข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา ข่าวอาชญากรรม

สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; บันเทิง

เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง “เนเน่ นายแน่มาก” เพื่อนเปิดเพลงดังถึงโรงเรียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ข่าวดารา

สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 5 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 66,150 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบรรทุกในเคนยาแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด รถบรรทุกแซงไม่พ้น ชนรถตู้ผู้แสวงบุญ สังเวย 17 ศพ โศกนาฏกรรมเคนยา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายประกบยิง &#039;Mad Sandhu&#039; ครีเอเตอร์ LGBTQ+ อินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สังหารโหด อินฟลูฯ ดังถูกรัวยิงดับ คาดขัดแย้งกลุ่มเกลียดชังรักร่วมเพศ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสรุปดราม่า ร่างกฎหมาย “ตัดเงิน Thai PBS” ภาษีบาปหายไปไหน ใครได้-ใครเสีย