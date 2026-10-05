เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา
ศูนย์ JICC แจ้งเตือนพัทยาเสี่ยงฝนตกหนักช่วงบ่าย 5 ต.ค. อาจเกิดน้ำท่วมขัง ขณะที่บางคล้า ราชสาส์น และเมืองฉะเชิงเทรา ต้องติดตามน้ำบางปะกงใกล้ชิด ส่วนสัปดาห์หน้าจับตาเพชรบุรีถึงภาคใต้รับฝนเพิ่ม
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ JICC ว่า พื้นที่ที่ต้องติดตามในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากน้ำจากนครนายกและปราจีนบุรีกำลังไหลลงมารวมกันก่อนระบายผ่านแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเล
นอกจากฉะเชิงเทราแล้ว จังหวัดปทุมธานียังต้องติดตามสถานการณ์ เพราะมีบางพื้นที่รับน้ำที่เชื่อมโยงมาจากฝั่งนครนายก ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คำเตือนของ JICC สอดคล้องกับพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งระบุว่า ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว และระยอง
กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น JICC ระบุว่า ปริมาณน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่น้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงภาคกลางเริ่มลดลง
ช่วง 2 ถึง 3 วันที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำเหนือที่ลดลง ทำให้ระดับน้ำที่ไหลลงมาถึงนนทบุรีและกรุงเทพฯ อยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร ตามข้อมูลที่ JICC รายงาน
ฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ลดลงประมาณ 1 เมตร แม้บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาในการระบายออก
ก่อนหน้านี้ JICC รายงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า ปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยากับแม่กลองเริ่มลดลง
สำหรับสัปดาห์หน้า พื้นที่ภาคใต้ต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาระบุในประกาศล่าสุดว่า ช่วง 9 ถึง 13 ตุลาคม ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาอีกระลอก ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
JICC จึงขอให้เฝ้าระวังตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีต่อเนื่องลงไปยังภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก พร้อมระบุว่าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ และกองทัพภาคที่ 4 ได้รับคำสั่งให้เตรียมกำลังและอุปกรณ์รองรับสถานการณ์
นายกรัฐมนตรีกำชับเพิ่มเติมว่า หากพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้ว ให้หน่วยงานเริ่มกระบวนการสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือน 51 จังหวัดและ กทม. ฝนหนัก 5-7 ต.ค. 69
- อ.ศศิน เตือนอย่าเพิ่งแพนิกฝนหนัก 5-6 ต.ค. แบบจำลองยังเปลี่ยนได้
- กรมอุตุฯ เตือนฝนรอบใหม่ จับตา 5-10 ต.ค. 69
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- มติชน: JICC เตือนพัทยาระวังเรนบอมบ์ จับตา 3 อำเภอฉะเชิงเทรา
- กรมอุตุนิยมวิทยา: ประกาศอากาศแปรปรวน ฉบับที่ 8
- กรมอุตุนิยมวิทยา: พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569
- สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว