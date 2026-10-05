ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:54 น.
ทัวร์ลงยับ "ชเว อู-จิน" แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

ชเว อู-จิน กองหลังวัย 22 ปี เจ้าของเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 โพสต์ขอโทษกลางอินสตาแกรม หลังคลิปฉลองที่เขาเดินกะเผลกก่อนถอดรองเท้าเทเหรียญทองออกมา ถูกชาวเน็ตเกาหลีโยงกับเหตุทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในเขต DMZ ลั่นไม่มีเจตนาลบหลู่ ยอมรับคิดไม่รอบคอบ

ความสำเร็จของทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ไอจิ-นาโกยา กลับถูกกลบด้วยดราม่าในประเทศ เมื่อ ชเว อู-จิน กองหลังวัย 22 ปี สังกัดช็อนบุก ฮุนได มอเตอร์ส หนึ่งในขุนพลทีมชาติชุดคว้าเหรียญทอง ต้องโพสต์ขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ตุลาคม 2569 หลังคลิปฉลองเหรียญทองที่เขาโพสต์เองถูกวิจารณ์อย่างหนัก

คลิปที่เป็นปัญหาเป็นวิดีโอสั้น เริ่มจากชเว อู-จิน เดินกะเผลกเหมือนบาดเจ็บที่ขาข้างหนึ่ง ก่อนถอดรองเท้าข้างซ้ายออกแล้วเทเหรียญทองออกมาจากในรองเท้า จากนั้นยิ้มกว้างและกำหมัดชูขึ้น เป็นการเล่นมุกหักมุมว่าที่เดินไม่ถนัดไม่ใช่เพราะเจ็บ แต่เพราะมีเหรียญทองอยู่ในรองเท้า ซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นการทำตามมีมที่กำลังฮิตในโซเชียลต่างประเทศ โดยแฟนบอลที่มาเชียร์ถึงขอบสนามเป็นฝ่ายขอให้ถ่ายคลิปลักษณะนี้

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ปัญหาคือช่วงเวลาที่โพสต์บังเอิญตรงกับที่สังคมเกาหลีกำลังให้ความสนใจเหตุการณ์ทุ่นระเบิดระเบิดในเขตปลอดทหาร (DMZ) แนวตะวันตก ซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณข้อเท้า ชาวเน็ตจำนวนมากจึงตีความว่าท่าเดินกะเผลกในคลิปคือการล้อเลียนทหารที่บาดเจ็บ และยิ่งถูกวิจารณ์หนักขึ้นเพราะชเว อู-จิน เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้สิทธิยกเว้นการเกณฑ์ทหารจากการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ ทำให้ภาพนักกีฬาที่ไม่ต้องเข้ากรมแสร้งทำเป็นขาเจ็บถูกมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

โพสต์ขอโทษแล้ว
wuwjin

ในคำขอโทษ ชเว อู-จิน ระบุว่าทราบแล้วว่าหลายคนรู้สึกไม่สบายใจและไม่พอใจกับคลิปที่เขาอัปโหลด พร้อมยืนยันว่าการแสดงดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทหาร หรือเพื่อลบหลู่และล้อเลียนแม้แต่น้อย “ผมตระหนักดีถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์และน้ำหนักของการเสียสละที่ทหารทุกนายมี

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ผมไม่เคยคิดเลยว่าการแสดงของผมจะถูกตีความว่าเป็นการดูหมิ่นเหตุการณ์ดังกล่าว” พร้อมยอมรับว่า “ไม่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างไร ผมควรระมัดระวังและพิจารณาให้รอบคอบกว่านี้ว่าคอนเทนต์ที่คนหลากหลายกลุ่มเข้าถึงได้จะถูกรับรู้อย่างไร” ก่อนแสดงความขอบคุณและความเคารพต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ รวมถึงส่งกำลังใจไปยังผู้ที่เสียสละเพื่อชาติและครอบครัวของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม กระแสยังไม่คลี่คลาย เพราะดราม่ารอบนี้ไม่ได้มีแค่คลิปเดียว หลังทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะญี่ปุ่น 1 ประตูต่อ 0 คว้าเหรียญทองสมัยที่ 4 ติดต่อกัน ยังมีพฤติกรรมของนักเตะคนอื่นที่ถูกวิจารณ์เรื่องท่าทีต่อการรับราชการทหารตามมาอีกหลายกรณี จนขยายวงไปถึงการเมือง โดย อัน ชอล-ซู ส.ส.พรรคพลังประชาชน ออกมาตำหนิท่าทีของนักกีฬาทีมชาติ และเสนอให้ทบทวนสิทธิยกเว้นการเกณฑ์ทหารจากเหรียญทองเอเชียนเกมส์ใหม่ทั้งระบบ ทั้งนี้ ผู้ที่คว้าเหรียญทองจะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ด้านกีฬา ซึ่งสามารถเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปได้แทนการเข้ากรมตามปกติ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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