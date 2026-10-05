จับทหารสหรัฐฯ วัย 20 ต้องสงสัย ฆ่าชิงทรัพย์หญิงญี่ปุ่น คาโรงแรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 22:32 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 22:33 น.
จับทหารสหรัฐฯ วัย 20 ต้องสงสัย ฆ่าชิงทรัพย์หญิงญี่ปุ่น คาโรงแรม

จับทหารสหรัฐฯ วัย 20 ต้องสงสัย ฆ่าชิงทรัพย์หญิงญี่ปุ่น คาโรงแรม วงจรปิดมัดตัวเข้าห้องพักพร้อมเหยื่อวัย 39 ปีก่อนเดินออกคนเดียว

ตำรวจจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เข้าจับกุม พลทหาร เดวิน เจคอบ บัลลาร์ด สังกัดนาวิกโยธินสหรัฐฯ ประจำฐานทัพอากาศฟูเทนมะ วัย 20 ปี ในข้อหาฆาตกรรมชิงทรัพย์ แอนนา ยากิ หญิงชาวญี่ปุ่นวัย 39 ปี ภายในโรงแรม นามิโนะอุเอะ คริสตัล ช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาระหว่าง 02.10 น. ถึง 04.17 น. ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องหาเดินเข้าโรงแรมพร้อมผู้เสียชีวิต ก่อนจะเดินออกจากอาคารเพียงลำพัง พนักงานโรงแรมเข้าไปตรวจห้องพักหลังเลยเวลาเช็กเอาต์ พบร่างผู้ตายนอนหมดสติโดยไม่มีการตอบสนอง ทั้งพบว่ากระเป๋าสตางค์พร้อมกระเป๋าเป้ของผู้ตายหายไป

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เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยพบตัวขณะเดินอยู่ในย่านสถานบันเทิงของเมือง จึงเข้าควบคุมตัวมาสอบสวนก่อนจับกุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ คาดว่าจะส่งสำนวนคดีให้อัยการสำนักงานอัยการเขตนาฮะพิจารณาภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจับกุม
ด้านนาวิกโยธินสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันการประสานงานกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อคลี่คลายคดีร้ายแรงที่เกิดขึ้น

จอร์จ กลาส เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ (X) ระบุว่าได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น พร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ กรุงโตเกียว แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 22:32 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 22:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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