คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล
ดรามาชาวเน็ตจีน สื่อเผยบทวิเคราะห์ พร้อมเหตุผลทำไม “บิว ภูริพล” คว้า MVP เอเชียนเกมส์ 2026 ขณะที่ “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล แม้กวาดมากถึง 7 ทอง
สื่อของจีนได้เผยแพร่บทวิเคราะห์กรณีสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ประกาศรายชื่อนักกีฬาทรงคุณค่า หรือ MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ไอจิ-นาโกยา 2026) โดย ภูริพล บุญสอน ลมกรดชาวไทย และ อวี๋ จื่อตี๋ นักว่ายน้ำชาวจีน คว้ารางวัล MVP ชายและหญิงตามลำดับ ผลการตัดสินสร้างความคลางแคลงใจให้ชาวเน็ตจีนจำนวนมาก เนื่องจาก จาง จ่านซั่ว นักว่ายน้ำทีมชาติจีนที่คว้าถึง 7 เหรียญทอง กลับพลาดรางวัลนี้
จาง จ่านซั่ว ฉลามหนุ่มวัย 19 ปี สร้างผลงานระดับปรากฏการณ์ด้วยการกวาด 7 เหรียญทองจากการลงแข่งขัน 8 รายการ พร้อมทำลายสถิติเอเชียในท่าฟรีสไตล์ 200 เมตร และทำลายสถิติการแข่งขันในท่าฟรีสไตล์ 400 เมตรและ 800 เมตร ส่วนรายการผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร จาง จ่านซั่ว ว่ายแตะขอบสระพลิกแซงทีมญี่ปุ่นคว้าเหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่
ด้านภูริพล บุญสอน ลมกรดวัย 20 ปี คว้า 2 เหรียญทองจากการวิ่ง 100 เมตร ด้วยเวลา 9.90 วินาที และ 200 เมตร ด้วยเวลา 19.88 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ทั้งสองรายการ และเทียบเท่าสถิติเอเชียในระยะ 200 เมตร การที่เจ้าของ 2 เหรียญทองคว้ารางวัลเหนือเจ้าของ 7 เหรียญทอง ทำให้ชาวเน็ตจีนส่วนหนึ่งแสดงความเห็นว่า “นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลย”
สื่อจีนอธิบายว่า รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ไม่ได้นับจากจำนวนเหรียญทองเพียงอย่างเดียว แต่มาจากผลโหวตของคณะกรรมการ 5 ท่าน ที่พิจารณาจากสถิติโลก สถิติเอเชีย และอิทธิพลของชนิดกีฬา กีฬาว่ายน้ำมีรายการแข่งขันย่อยจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กวาดเหรียญทองได้ง่ายกว่า สื่อจีนเปรียบว่าผลงานของจาง จ่านซั่ว คือความยอดเยี่ยมระดับ “ดาวซัลโว” ส่วนภูริพล บุญสอน คือความยอดเยี่ยมระดับ “ผู้เล่นทรงคุณค่า” ที่มีอิทธิพลต่อทัวร์นาเมนต์
ชัยชนะของภูริพล บุญสอน ถือเป็นการทลายกำแพงวงการกีฬาเอเชียอย่างแท้จริง เพราะตลอดเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา รางวัล MVP ชายตกเป็นของนักกีฬาจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มาโดยตลอด ภูริพลจึงสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกจากไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คว้ารางวัลนี้ สถิติ 9.90 วินาทีในรายการวิ่ง 100 เมตร ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ถือเป็นการยกระดับและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์กรีฑาเอเชีย
สื่อจีนได้สรุปไว้ว่า ผลงาน 7 เหรียญทองของจาง จ่านซั่ว ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง การตัดสินของคณะกรรมการไม่ใช่การพ่ายแพ้ของเจ้าของ 7 เหรียญทองต่อเจ้าของ 2 เหรียญทอง แต่เป็นการโหวตให้ “ผู้ทำลายกำแพง” เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและยกย่องการก้าวข้ามขีดจำกัดของวงการกีฬาระดับทวีป
ที่มา: sina
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