คลิปดราม่า ชายโวยแอร์ฯ รถเข็นชนศอก ขู่เตะจนคุกเข่าขอโทษ สายการบินเร่งสอบข้อเท็จจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 20:00 น.
คลิปดราม่า ชายโวยแอร์ฯ รถเข็นชนศอก ขู่เตะจนคุกเข่าขอโทษ สายการบินเร่งสอบข้อเท็จจริง
ภาพจาก : Hà Nội 24H

ดราม่าบนเที่ยวบิน MU6741 จากเหอเฝย์ไปต้าเหลียน ลูกเรือเผลอเข็นรถบริการชนข้อศอกผู้โดยสารขณะหลับ แม้ขอโทษหลายครั้งยังถูกต่อว่าและข่มขู่ สายการบินสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งตำรวจ พร้อมระงับให้บริการผู้โดยสารรายนี้

China Eastern ชี้แจงเหตุการณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายนว่า ลูกเรือกำลังเข็นรถให้บริการเครื่องดื่มพร้อมแจ้งเตือนผู้โดยสารตลอดทาง แต่รถเข็นเผลอสัมผัสข้อศอกของชายที่กำลังนอนหลับ พนักงานจึงรีบขอโทษหลายครั้งและตรวจดูอาการทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังคงไม่พอใจ ใช้ถ้อยคำรุนแรงและมีพฤติกรรมข่มขู่ โดยสายการบินระบุว่าชายรายนี้ถึงขั้นขู่ว่าจะเตะพนักงาน และเรียกร้องให้พนักงานคนเดิมไปโรงพยาบาลกับเขาหลังเครื่องลง ทำให้ลูกเรือเกิดความหวาดกลัว ก่อนหัวหน้าพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องจะเข้าควบคุมสถานการณ์

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คลิปที่ผู้โดยสารคนอื่นบันทึกไว้เผยให้เห็นพนักงานหญิงคุกเข่าอยู่บริเวณทางเดินบนเครื่องบิน สื่อจีนและสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างพยานว่า เธอคุกเข่าขอโทษมากกว่าหนึ่งครั้ง หลังชายรายนี้ยังคงต่อว่าแม้ได้รับคำขอโทษแล้ว

ดราม่าบนเที่ยวบิน MU6741 จากเหอเฝย์ไปต้าเหลียน ลูกเรือเผลอเข็นรถบริการชนข้อศอกผู้โดยสารขณะหลับ
คลิปจาก : Hà Nội 24H
เมื่อเที่ยวบินลงจอด เจ้าหน้าที่การแพทย์ขึ้นมาตรวจอาการผู้โดยสารชาย ไม่พบแผลหรืออาการบวมที่เห็นได้ชัด และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม ชายรายนี้ปฏิเสธข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่จะพาไปโรงพยาบาล ก่อนออกจากสนามบินด้วยตัวเอง

หลังคลิปแพร่กระจายและเกิดกระแสวิจารณ์ China Eastern ตรวจสอบหลักฐาน ข้อเท็จจริง และประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติม ก่อนออกแถลงการณ์อีกครั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

สายการบินระบุว่า พฤติกรรมของผู้โดยสารชายแซ่โอวอาจเข้าข่ายรบกวนความสงบเรียบร้อยภายในอากาศยานพลเรือน รวมถึงละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างร้ายแรง จึงแจ้งเหตุต่อตำรวจอย่างเป็นทางการ และกำลังให้ความร่วมมือในการสอบสวน

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China Eastern ยังใช้มาตรการตามระเบียบการรับขนผู้โดยสาร โดย ระงับการให้บริการขนส่งแก่ชายรายนี้ พร้อมให้คำปรึกษาด้านจิตใจ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และดูแลพนักงานหญิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้ว

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สายการบินยืนยันว่าจะปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิตามกฎหมายของพนักงานแนวหน้า พร้อมขอบคุณผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ช่วยรักษาความสงบและมอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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