เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน
เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ด่าหยาบ ดูถูกเหยียดทีมงาน กลางงานคอนเสิร์ตที่พัทยา จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน
ช่างแต่งหน้ารายหนึ่งโพสต์เล่าพฤติกรรมของศิลปินชื่อดังขณะไปแสดงคอนเสิร์ตที่พัทยา จนชาวเน็ตให้ความสนใจและช่วยกันคาดเดาตัวตนกันเป็นจำนวนมาก โดยเพจ อรรถรส ได้สรุปเรื่องราวไว้ว่า “มีช่างแต่งหน้าออกมาโพสต์ถึงพฤติกรรม ‘ศิลปินคนดัง’ ด่ากราด และเหยียดทีมงาน ไม่พอยังชอบอวดค่าตัวหลักล้าน
โดยเธอระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ตนและทีมงานไปทำหน้าที่ดูแลศิลปินดังระดับ “ตัวตึง” ที่ไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยา แล้วมีเรื่องไม่ถูกใจจนเกิดปากเสียงกันขึ้น โดยศิลปินคนดังกล่าวได้พูดจาใส่ทีมงาน และมีการพูดจาโอ้อวดอ้างถึงค่าตัวของตัวเองว่าอยู่ในระดับหลักล้าน
เธอเผยว่าเหตุการณ์นี้ทำให้สัมผัสได้ถึงนิสัยที่แย่และอีโก้ที่สูงมากของศิลปินคนนี้ พร้อมระบุว่าที่เคยได้ยินข่าวเสียๆ หายๆ มา ตัวจริงมีพฤติกรรมแย่ยิ่งกว่าข่าว โดยศิลปินคนดังกล่าวได้แสดงท่าทีดูถูกและเหยียดหยามช่างในทีมงานจนผู้โพสต์รับไม่ได้
มีการใช้คำพูดที่หยาบคายมาก โดยเฉพาะการด่าทอด้วยคำว่า “fukking stupid” หลายครั้ง ซึ่งผู้โพสต์บ่นเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้เก็บไว้
และสุดท้ายสถานการณ์จบลงตรงที่นักร้องในทีมของศิลปินคนนั้นต้องมายกมือไหว้ขอโทษทีมงาน และแฟนของนักร้องคนดังกล่าวก็ต้องมากล่าวคำขอโทษแทนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น”
นอกจากนี้เพจยังเผยคำใบ้ว่า “นักร้องชาย มีแฟนที่คอยดูแลตลอดดด” ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเดากันอย่างล้นหลาม ความเห็นส่วนหนึ่งระบุว่า “เสพแต่ผลงานจริงๆ บางเพลงนุ่มๆติดหู แต่เรื่องส่วนตัวพี่แกไม่ไหวอ่ะ” , “เพลงฮีดันเพราะหลายเพลงซะด้วย”
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