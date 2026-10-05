แอ๊ด คาราบาว รับ “เนเน่ นายแน่มาก” กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:36 น.
แอ๊ด คาราบาว รับ "เนเน่ นายแน่มาก" กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง
ภาพจาก : FB/Add Bao

แอ๊ด คาราบาว โพสต์คลิปร้องสด “เนเน่ นายแน่มาก” พร้อมเปิดที่มาเพลง หลังเจอทั้งเสียงชื่นชมและวิจารณ์ ยอมรับไม่รู้เหตุใดกระแสแรง พร้อมมองว่าคนในสังคมควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 แอ๊ดโพสต์คลิปผ่านเพจ Facebook “Add Bao” ขณะเล่นกีตาร์และร้องเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” พร้อมพูดถึงกระแสที่เกิดขึ้นว่า “กระแสเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ มันแรงจริง ๆ ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่ผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับฟังความเห็นต่างครับ”
จากนั้น แอ๊ดเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของเพลงว่า เนื้อเพลงฉบับแรกปรากฏอยู่ในคลิปที่ตนซ้อมดนตรีกับตู้เย็นเมื่อวันที่ 4 กันยายน โดยตอนแรกตั้งใจทำเพลงเพื่อส่งให้ เทียรี่ เมฆวัฒนา ฟัง และกระตุ้นให้เพื่อนร่วมวงรีบรักษาตัวก่อนกลับมาเล่นดนตรีด้วยกัน
ต่อมา ระหว่างออกกำลังกาย แอ๊ดคิดต่อว่าน่าจะชวนศิลปินคนอื่นมาร่วมร้อง คล้ายกับแนวทางที่เคยทำในเพลง “ชีวิตสัมพันธ์” จึงเริ่มนึกถึงศิลปินหลายคนทั้ง เสก โลโซ, ปาน ธนพร, โป่ง หินเหล็กไฟ, พลพล และเท่ห์ อุเทน ก่อนพัฒนาเป็นโปรเจกต์ที่มีศิลปินและนักดนตรีหลายรุ่นเข้าร่วม

แอ๊ด คาราบาว โพสต์คลิปร้องสด “เนเน่ นายแน่มาก” พร้อมเปิดที่มาเพลง
ภาพจาก : FB/Add Bao

เพลง “เนเน่ นายแน่มาก” เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เพื่อส่งกำลังใจให้เนเน่ก่อนแข่งขัน America’s Got Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศ โดยทำออกมา 2 เวอร์ชัน เวอร์ชันแรกเป็นการรวมศิลปินและนักดนตรีหลายคน ส่วนอีกเวอร์ชันขับร้องโดยแอ๊ดร่วมกับ ปาน ธนพร แวกประยูร

หลังเพลงเผยแพร่ออกมา เสียงตอบรับไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด แฟนเพลงส่วนหนึ่งชื่นชมความตั้งใจของศิลปินรุ่นใหญ่ที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย ขณะที่ผู้ฟังอีกส่วนวิจารณ์เนื้อร้อง ทำนอง และรูปแบบการเขียนเพลง

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บางความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อเพลงบางช่วงให้ความรู้สึกคล้ายข้อความที่สร้างด้วย AI ซึ่ง The Thaiger เคยรายงานประเด็นนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้วันที่ 2 ตุลาคม แอ๊ดเคยระบุว่า ยังไม่มีกะจิตกะใจตอบโต้เรื่องเพลง เพราะกำลังทำเพลงและมิวสิกวิดีโอไว้อาลัยให้คนใกล้ชิด พร้อมบอกผู้ที่เข้ามาแซวว่าไม่ต้องหยุด เพราะยังมีโปรเจกต์เกี่ยวกับ “เนเน่ นายแน่มาก” เตรียมไว้อีก

การโพสต์ล่าสุดจึงเป็นครั้งที่แอ๊ดอธิบายที่มาของเพลงอย่างละเอียดขึ้น พร้อมวางท่าทีต่อความคิดเห็นทั้งสองฝั่งว่า ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันทุกเรื่อง และเลือกยอมรับว่าผลงานหนึ่งชิ้นสามารถได้รับทั้งคำชมและคำวิจารณ์ได้

ด้านเนเน่เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า ได้ฟังเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” แล้ว และชอบเพลงนี้มาก เพราะทำให้นึกถึงตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนเดินทางมาถึงความฝันในวันนี้ ถึงขั้นน้ำตาไหลเล็กน้อยหลังได้ฟัง ขณะที่เพื่อนในโรงเรียนยังนำเพลงมาเปิดให้เธอฟังด้วย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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