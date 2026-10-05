ผวา จนท.แล็บรัสเซีย ดับหลังสัมผัสเชื้อปริศนา สั่งกักตัวเกือบ 200 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:14 น.
ภาพจำลองเชื้อแบคทีเรียกาฬโรค เยอร์ซิเนีย เพสติส ใต้กล้องจุลทรรศน์

เจ้าหน้าที่ห้องวิจัยรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อปริศนา ทางการสั่งกักตัวเกือบ 200 คนปิด รพ. เช็กข้อเท็จจริงปมสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดระบาดในไซบีเรียได้ที่นี่

เกิดเหตุตื่นตระหนกในแคว้นอีร์คุตสค์ ภูมิภาคไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย หลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการต่อต้านกาฬโรคอีร์คุตสค์เสียชีวิตจากการติดเชื้ออันตรายร้ายแรง ส่งผลให้ทางการต้องสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ 200 คน พร้อมสั่งปิดกักบริเวณโรงพยาบาลในพื้นที่ รัฐบาลรัสเซียเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่องการปกปิดข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีการแถลงยืนยันชนิดของเชื้อที่คร่าชีวิตอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าวเดอะ มอสโก ไทมส์ (The Moscow Times) รายงานว่า ผู้เสียชีวิตคือ ดาเรีย ชิปิโลวา เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ วัย 28 ปี เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเชเลคอฟ ด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่ 29 กันยายน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณสุขของรัสเซียระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพียงว่าเป็นอาการปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่ผู้นำสาธารณรัฐบูเรียเทียซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงให้ข้อมูลว่า เธออาจเสียชีวิตจากโรคกาฬโรค

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สำหรับสาเหตุการรับเชื้อยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด โดยมี 2 สมมติฐานหลัก สมมติฐานแรกระบุว่า ผู้เสียชีวิตแจ้งต่อแพทย์ว่าทำหลอดทดลองบรรจุเชื้อแตกในห้องปฏิบัติการระหว่างเก็บตัวอย่าง

สมมติฐานที่สองคาดว่าอาจติดเชื้อขณะเดินทางไปปฏิบัติงานในสาธารณรัฐบูเรียเทีย ซึ่งมีรายงานพบการระบาดของกาฬโรคบริเวณชายแดนติดมองโกเลีย

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสวมเสื้อกาวน์สีขาวถือใบประกาศนียบัตร

อย่างไรก็ตาม มิคาอิล ฟาโวรอฟ นักระบาดวิทยาอาวุโสชาวรัสเซีย มองว่าข้ออ้างเรื่องหลอดทดลองแตกไม่น่าเชื่อถือ อาจเป็นสัญญาณของการเบี่ยงเบนหรือปกปิดข้อมูล

อิกอร์ คอบเซฟ ผู้ว่าการแคว้นอีร์คุตสค์ ประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลและป้องกันโรคระบาดเป็นกรณีพิเศษ อันนา โปโปวา หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขสูงสุดของรัสเซีย บินด่วนจากกรุงมอสโกเพื่อติดตามสถานการณ์ เจ้าหน้าที่นำผู้สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 189 ถึง 197 คนเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังทางการแพทย์

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ในจำนวนนี้กว่า 100 คนต้องพักดูอาการภายในหอผู้ป่วย พร้อมสั่งปิดกักบริเวณโรงพยาบาลอำเภอเชเลคอฟ นอกจากนี้ยังสั่งยกเลิกกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดในเมืองอีร์คุตสค์ ทางการเริ่มเปิดการสอบสวนคดีอาญาฐานละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยจนมีผู้เสียชีวิต ขณะนี้ผลตรวจเบื้องต้นของผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกคนยังคงเป็นลบ

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กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า กำลังติดตามสถานการณ์ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานข้อสงสัยเรื่องกาฬโรคปอด ขณะที่โลกออนไลน์เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องยาปฏิชีวนะขาดตลาดเนื่องจากประชาชนแห่ซื้อกักตุน

ทั้งนี้ กาฬโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซิเนีย เพสติส (Yersinia pestis) สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้หากได้รับยาอย่างทันท่วงที แต่กาฬโรคปอดถือเป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงสูงสุด แพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับการรักษาจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก

ดาเรีย ชิปิโลวา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวัย 28 ปี ผู้เสียชีวิตจากเชื้อปริศนา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:14 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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