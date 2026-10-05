ผวา จนท.แล็บรัสเซีย ดับหลังสัมผัสเชื้อปริศนา สั่งกักตัวเกือบ 200 คน
เจ้าหน้าที่ห้องวิจัยรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อปริศนา ทางการสั่งกักตัวเกือบ 200 คนปิด รพ. เช็กข้อเท็จจริงปมสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดระบาดในไซบีเรียได้ที่นี่
เกิดเหตุตื่นตระหนกในแคว้นอีร์คุตสค์ ภูมิภาคไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย หลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการต่อต้านกาฬโรคอีร์คุตสค์เสียชีวิตจากการติดเชื้ออันตรายร้ายแรง ส่งผลให้ทางการต้องสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ 200 คน พร้อมสั่งปิดกักบริเวณโรงพยาบาลในพื้นที่ รัฐบาลรัสเซียเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่องการปกปิดข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีการแถลงยืนยันชนิดของเชื้อที่คร่าชีวิตอย่างเป็นทางการ
สำนักข่าวเดอะ มอสโก ไทมส์ (The Moscow Times) รายงานว่า ผู้เสียชีวิตคือ ดาเรีย ชิปิโลวา เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ วัย 28 ปี เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเชเลคอฟ ด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่ 29 กันยายน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณสุขของรัสเซียระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพียงว่าเป็นอาการปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ ขณะที่ผู้นำสาธารณรัฐบูเรียเทียซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงให้ข้อมูลว่า เธออาจเสียชีวิตจากโรคกาฬโรค
สำหรับสาเหตุการรับเชื้อยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด โดยมี 2 สมมติฐานหลัก สมมติฐานแรกระบุว่า ผู้เสียชีวิตแจ้งต่อแพทย์ว่าทำหลอดทดลองบรรจุเชื้อแตกในห้องปฏิบัติการระหว่างเก็บตัวอย่าง
สมมติฐานที่สองคาดว่าอาจติดเชื้อขณะเดินทางไปปฏิบัติงานในสาธารณรัฐบูเรียเทีย ซึ่งมีรายงานพบการระบาดของกาฬโรคบริเวณชายแดนติดมองโกเลีย
อย่างไรก็ตาม มิคาอิล ฟาโวรอฟ นักระบาดวิทยาอาวุโสชาวรัสเซีย มองว่าข้ออ้างเรื่องหลอดทดลองแตกไม่น่าเชื่อถือ อาจเป็นสัญญาณของการเบี่ยงเบนหรือปกปิดข้อมูล
อิกอร์ คอบเซฟ ผู้ว่าการแคว้นอีร์คุตสค์ ประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลและป้องกันโรคระบาดเป็นกรณีพิเศษ อันนา โปโปวา หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขสูงสุดของรัสเซีย บินด่วนจากกรุงมอสโกเพื่อติดตามสถานการณ์ เจ้าหน้าที่นำผู้สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 189 ถึง 197 คนเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังทางการแพทย์
ในจำนวนนี้กว่า 100 คนต้องพักดูอาการภายในหอผู้ป่วย พร้อมสั่งปิดกักบริเวณโรงพยาบาลอำเภอเชเลคอฟ นอกจากนี้ยังสั่งยกเลิกกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดในเมืองอีร์คุตสค์ ทางการเริ่มเปิดการสอบสวนคดีอาญาฐานละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยจนมีผู้เสียชีวิต ขณะนี้ผลตรวจเบื้องต้นของผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกคนยังคงเป็นลบ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า กำลังติดตามสถานการณ์ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานข้อสงสัยเรื่องกาฬโรคปอด ขณะที่โลกออนไลน์เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องยาปฏิชีวนะขาดตลาดเนื่องจากประชาชนแห่ซื้อกักตุน
ทั้งนี้ กาฬโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซิเนีย เพสติส (Yersinia pestis) สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้หากได้รับยาอย่างทันท่วงที แต่กาฬโรคปอดถือเป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงสูงสุด แพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับการรักษาจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก
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