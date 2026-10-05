ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินชายค่าตัวหลักล้าน ปรี๊ดแตกด่ากราดเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตพัทยา
แฉพฤติกรรมตัวจริงแย่กว่าข่าวลือ สบถด่าภาษาอังกฤษซ้ำๆ อวดรายได้ข่มช่าง ก่อนแฟนสาวโร่ขอโทษแทน
โลกออนไลน์แชร์โพสต์จากช่างแต่งหน้าออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของศิลปินชายชื่อดังระดับตัวตึง หลังเดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ตในพื้นที่เมืองพัทยา เกิดความไม่พอใจจนมีปากเสียงกับทีมงาน ศิลปินแสดงกิริยาไม่เหมาะสม พูดจาดูถูกเหยียดหยามทีมงานอย่างหนัก ทั้งยังโอ้อวดเรื่องค่าตัวระดับหลักล้านใส่หน้าช่างแต่งหน้า
ผู้โพสต์ระบุว่า พฤติกรรมตัวจริงแย่กว่าข่าวลือที่เคยได้ยินมา มีการสบถด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายภาษาอังกฤษซ้ำๆ ว่า “fukking stupid” ใส่ทีมช่างแต่งหน้าจนไม่อาจรับได้ พร้อมระบุว่าเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์ยุติลงเมื่อนักร้องในทีมงานต้องยกมือไหว้ขอโทษแทน ขณะที่แฟนสาวของนักร้องชื่อดังต้องเข้ามาช่วยกล่าวคำขอโทษต่อทีมงานเพื่อระงับเหตุ
เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส สรุปเรื่องราวพร้อมเปิดเผยคำใบ้เพิ่มเติม ระบุว่าเป็นนักร้องชาย มีแฟนคอยดูแลตลอดเวลา มีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น คาดเดารายชื่อนักร้องอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดมาจากคำบอกเล่าของผู้โพสต์เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อศิลปินอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการชี้แจงจากฝ่ายศิลปินหรือต้นสังกัด
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