ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินชายค่าตัวหลักล้าน ปรี๊ดแตกด่ากราดเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตพัทยา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:04 น.
ภาพประกอบข่าวช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตที่พัทยา

แฉพฤติกรรมตัวจริงแย่กว่าข่าวลือ สบถด่าภาษาอังกฤษซ้ำๆ อวดรายได้ข่มช่าง ก่อนแฟนสาวโร่ขอโทษแทน

โลกออนไลน์แชร์โพสต์จากช่างแต่งหน้าออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของศิลปินชายชื่อดังระดับตัวตึง หลังเดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ตในพื้นที่เมืองพัทยา เกิดความไม่พอใจจนมีปากเสียงกับทีมงาน ศิลปินแสดงกิริยาไม่เหมาะสม พูดจาดูถูกเหยียดหยามทีมงานอย่างหนัก ทั้งยังโอ้อวดเรื่องค่าตัวระดับหลักล้านใส่หน้าช่างแต่งหน้า

ผู้โพสต์ระบุว่า พฤติกรรมตัวจริงแย่กว่าข่าวลือที่เคยได้ยินมา มีการสบถด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายภาษาอังกฤษซ้ำๆ ว่า “fukking stupid” ใส่ทีมช่างแต่งหน้าจนไม่อาจรับได้ พร้อมระบุว่าเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน

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เหตุการณ์ยุติลงเมื่อนักร้องในทีมงานต้องยกมือไหว้ขอโทษแทน ขณะที่แฟนสาวของนักร้องชื่อดังต้องเข้ามาช่วยกล่าวคำขอโทษต่อทีมงานเพื่อระงับเหตุ

เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส สรุปเรื่องราวพร้อมเปิดเผยคำใบ้เพิ่มเติม ระบุว่าเป็นนักร้องชาย มีแฟนคอยดูแลตลอดเวลา มีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น คาดเดารายชื่อนักร้องอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดมาจากคำบอกเล่าของผู้โพสต์เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อศิลปินอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการชี้แจงจากฝ่ายศิลปินหรือต้นสังกัด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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