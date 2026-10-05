ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ “สส.ไอเดียร์” ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ
ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ “สส.ไอเดียร์” ปมนาฬิหาหรู Rolex Daytona มูลค่า 3.3 ล้านบาท แต่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินฯ
นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมตั้งข้อเกตุเกี่ยวกับนาฬิกาหรูของ สส.ไอเดียร์ หรือ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ที่มีมูลค่า 3.3 ล้านบาท และไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า ข้อสังเกตุเรื่อง “นาฬิกา” ของคุณไอเดียร์ สุชาดา ที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. และวันที่ 5 ต.ค. 69 เวลา 13.30 น. ผมจะไปยื่นเรื่องให้ ปปช. ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ตามที่ปรากฏข้อมูลในเอกสารแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ป.ป.ช.) รายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินอื่น หน้า 17 ลำดับที่ 19 ระบุว่ามี Rolex GMT-Master II “Sprite” มูลค่าประมาณ 420,000 บาท จำนวน 1 เรือน แต่ไม่ปรากฏรายการนาฬิกา Rolex รุ่นอื่น เช่น Rolex Cosmograph Daytona แต่อย่างใด (ปรากฏตามภาพประกอบ 1 ถึง 2)
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลการลงพื้นที่หาเสียงและปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. กลับพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้
ในช่วงลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทั้งในวันที่ 20 มกราคม, 31 มกราคม, 4 กุมภาพันธ์ (ร่วมกับคุณไชยชนก ชิดชอบ) และ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏภาพคุณไอเดียร์ สุชาดา สวมใส่นาฬิกาสายสีดำที่มีลักษณะคล้าย Rolex Cosmograph Daytona (Ref. 126519LN) มูลค่าประมาณ 3,300,000 บาท ปรากฏตามภาพประกอบ 3 ถึง 8
เมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. กลับไม่ปรากฏรายการนาฬิกาลักษณะดังกล่าว ทั้งที่เป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงเกินกว่า 200,000 บาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หากนาฬิกาดังกล่าวเป็นของคุณไอเดียร์ผู้ยื่นจริง ย่อมถือเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนหรือขณะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สิน
ข้ออ้างเรื่องการหลงลืมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เนื่องจากในเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สิน มีการระบุรายละเอียดยิบย่อยแม้กระทั่งสร้อยคอทองคำมูลค่า 30,000 บาท การหลงลืมนาฬิกาหรูมูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาทเศษที่สวมใส่ปฏิบัติงานเป็นประจำ จึงเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง อีกทั้งคุณสุชาดาฯ มีประสบการณ์ทางการเมือง เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ และเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. มาแล้ว ย่อมทราบหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
หากบอกว่านาฬิกาดังกล่าวขายไปแล้วก่อนยื่นบัญชีรายการทรัพย์สิน ผมก็พบข้อมูลอีกว่าเมื่อวันที่ 23 กันยายน ถึง 28 กันยายน 2569 ในการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ และการลงพื้นที่ต่าง ๆ ก็ยังปรากฏภาพการสวมใส่นาฬิกาที่มีลักษณะคล้าย Rolex Cosmograph Daytona เรือนดังกล่าวอยู่เช่นเดิม ปรากฏตามภาพประกอบ
กรณีนี้จึงเกิดคำถามสำคัญทางกฎหมายว่า นาฬิกาดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณไอเดียร์ สุชาดาฯ หรือไม่ หากเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เหตุใดจึงไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.
ดังนั้น ในวันที่ 5 ตุลาคม 69 เวลา 13.30 น. ผมในฐานะประชาชนจะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่ดีต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา
- ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน
- เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ