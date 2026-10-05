รัสเซียยันไม่พบกาฬโรค แต่กัก 197 คน สหรัฐฯ จี้เปิดข้อมูล หลังนักวิจัยสาวดับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:36 น.
สหรัฐฯ จับตารัสเซีย นักวิจัยสาวดับ สงสัยติดกาฬโรคปอด

ปริศนาการเสียชีวิตของ ดาริยา ชิปิโลวา นักเทคนิคห้องปฏิบัติการวัย 28 ปี ในภูมิภาคอีร์คุตสค์ของรัสเซียกำลังถูกจับตามากขึ้น หลังข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียขัดกับรายงานของสื่ออิสระเรื่องอุบัติเหตุจากเชื้อกาฬโรค ขณะที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
ชิปิโลวาทำงานที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคอีร์คุตสค์ ก่อนล้มป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเมืองเชเลคอฟเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 จากนั้นอาการทรุดลงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตในคืนวันที่ 1 ต่อเนื่องวันที่ 2 ตุลาคม
หลังเธอเสียชีวิต เจ้าหน้าที่รัสเซียนำผู้ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดอย่างน้อย 197 คน เข้าสู่การเฝ้าระวังทางการแพทย์ มากกว่า 100 คนอยู่ภายในโรงพยาบาล ขณะที่สถานพยาบาลหลายแห่งเพิ่มมาตรการควบคุมโรค

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 197 คนไม่ได้หมายความว่ามีผู้ติดเชื้อกาฬโรค 197 ราย ผู้ว่าการภูมิภาคอีร์คุตสค์ระบุว่า ผู้ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังยังไม่แสดงอาการ และผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบ

จุดที่ทำให้กรณีนี้ได้รับความสนใจคือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนชิปิโลวาเสียชีวิต

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สื่ออิสระในรัสเซียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ชิปิโลวาเคยแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ว่า ระหว่างทำงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียมีชีวิตแตก ก่อนเริ่มป่วยในเวลาต่อมา

แต่ Rospotrebnadzor หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียให้ข้อมูลต่างออกไป โดยระบุว่าชิปิโลวาเสียชีวิตจาก “โรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุ” และการตรวจไม่พบจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับงานของเธอ

หน่วยงานยังระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงานกับเชื้อก่อโรคภายในสถาบัน และประเมินว่าสถานการณ์ด้านระบาดวิทยาในอีร์คุตสค์และเมืองเชเลคอฟยังอยู่ในภาวะคงที่

คำชี้แจงนี้ทำให้เกิดคำถามว่า เหตุใดจึงมีรายงานเรื่องหลอดทดลองแตก ขณะที่ผลตรวจของทางการกลับไม่พบเชื้อจากงานในห้องปฏิบัติการ

ความสนใจเพิ่มขึ้นอีกหลัง อเล็กเซย์ ซึเดนอฟ ผู้นำสาธารณรัฐบูเรียเทีย ซึ่งอยู่ติดกับอีร์คุตสค์ เคยระบุว่าหญิงสาวเสียชีวิตจากกาฬโรค แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นกาฬโรคชนิดใด

จนถึงขณะนี้ หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยังไม่ได้ยืนยันว่าชิปิโลวาติด กาฬโรคปอด (Pneumonic plague)

ด้านรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเข้ามาติดตามสถานการณ์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า กำลังเฝ้าดูรายงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและเปิดเผย

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ทำเนียบขาวระบุเช่นกันว่า รับทราบเหตุการณ์ กำลังติดตามสถานการณ์ และประเมินทางเลือกในการรับมือ แต่จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ยังไม่มีประกาศระงับเที่ยวบินหรือมาตรการจำกัดการเดินทางฉบับใหม่จากสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับเหตุนี้

กาฬโรคเกิดจากแบคทีเรีย Yersinia pestis ส่วนกาฬโรคปอดเป็นรูปแบบที่สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองจากระบบทางเดินหายใจได้ โรคอาจรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว แต่สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเมื่อวินิจฉัยและให้ยาทันเวลา

ประเด็นที่ยังต้องรอคำตอบจึงไม่ใช่เพียงว่าชิปิโลวาเสียชีวิตด้วยโรคอะไร แต่รวมถึง เหตุการณ์ในห้องปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เหตุใดข้อมูลจากแต่ละฝ่ายจึงไม่ตรงกัน และผลติดตามผู้สัมผัส 197 คนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

จนถึงข้อมูลล่าสุด ยังไม่มีรายงานยืนยันการแพร่เชื้อกาฬโรคจากคนสู่คนในกลุ่มผู้สัมผัส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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