ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตัน
UAE ชี้เหตุ FlyDubai เป็น “ก่อการร้าย” ผู้ช่วยนักบินใช้ขวานจู่โจมกัปตัน สื่อเผยอาจเจอโทษประหาร
คดีระทึกกลางเวหาบนเที่ยวบิน FlyDubai FZ1073 เดินหน้าเข้มข้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ฮามัด ซาอิฟ อัล-ชัมซี อัยการสูงสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แถลงผลสอบสวนเบื้องต้นว่า ผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบินดังกล่าวได้ลงมือกระทำการที่เข้าข่าย “ก่อการร้าย” โดยใช้ขวานฉุกเฉินประจำห้องนักบิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตัวเครื่องยามฉุกเฉิน จู่โจมทำร้ายกัปตันสมิต มัจฉาร์ ชาวอินเดีย และพยายามเข้ายึดระบบควบคุมเครื่องบิน ระหว่างนำผู้โดยสารและลูกเรือ 174 ชีวิตมุ่งหน้าจากดูไบไปเทลอาวีฟ เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา
อัยการสูงสุดระบุว่า ทางการ UAE มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้เพราะอากาศยานจดทะเบียนในประเทศ โดยอาบูดาบีเป็นผู้นำการสอบสวน ขณะนี้กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัล เพื่อหาแรงจูงใจ ความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น และจะประกาศผลขั้นสุดท้ายทันทีที่กระบวนการเสร็จสิ้น
ด้านอันวาร์ การ์กาช ที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE โพสต์ว่าเหตุก่อการร้ายครั้งล่าสุดนี้คือคำเตือนว่าการต่อสู้กับแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้น
ข้อมูลจากระบบติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 ที่อัลจาซีรารายงาน เผยความเฉียดตายว่า เครื่องดิ่งลงมากกว่า 17,000 ฟุตภายในเวลาราว 2 นาที ก่อนไต่ขึ้นแล้วดิ่งลงอีกครั้ง ระหว่างที่กัปตันมัจฉาร์ซึ่งบาดเจ็บสาหัสล้มอยู่กับพื้นห้องนักบิน ฝืนเปิดประตูให้ผู้โดยสารและลูกเรือบุกเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
กัปตันเล่าวินาทีชีวิตนี้กับนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย จากโรงพยาบาลในอาบูดาบีว่า “ตอนล้มลงไป ผมรู้สึกได้ว่าเครื่องกำลังร่วง และรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะทำอะไรสักอย่าง ผมบอกตัวเองว่าประตูอยู่ตรงนั้น แค่เปิดมันให้ได้” กระทั่งนักบินสำรอง 2 นายที่โดยสารมาด้วยเข้าคุมเครื่อง ปรับทรานสปอนเดอร์เป็นรหัส 7500 ซึ่งหมายถึงการถูกแทรกแซงโดยมิชอบ แล้วนำเครื่องลงจอดปลอดภัยที่เมืองตะบูก ซาอุดีอาระเบีย ก่อนทางการซาอุฯ จับกุมผู้ช่วยนักบินและส่งตัวให้ UAE ดำเนินคดี
ด้านตัวตนของผู้ก่อเหตุ สำนักข่าว AP อ้างแหล่งข่าว 3 รายรวมถึงนักการทูตในอ่าวและนักการทูตตะวันตก ระบุตรงกันว่าคือ ฮามัม อัล-ฮัมมามี สัญชาติโอมาน แม้ยังไม่มีการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลใด
ทางการโอมานเคยห้ามเขาทำการบินในประเทศจากข้อกังวลเรื่องแนวคิดสุดโต่ง โปรไฟล์ LinkedIn ในชื่อเขาระบุประวัติทำงานกับโอมานแอร์ 7 ปี ก่อนย้ายไปโรยัลแอร์มาร็อก และมาร่วมงาน FlyDubai ได้ไม่นาน
โจทย์ใหญ่ของการสอบสวนคือการชี้ชัดว่าเขาลงมือเพียงลำพังแบบ “หมาป่าเดียวดาย” หรือมีเครือข่ายกลุ่มสุดโต่งอยู่เบื้องหลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยบักกิงแฮมเชียร์นิวของอังกฤษยืนยันเพียงว่าเขาเคยเรียนหลักสูตรทางไกลด้านการจัดการการบิน ไม่ได้ฝึกบินที่นั่น
ประเด็นที่ทำให้ข่าวร้อนขึ้นอีก คือรายงานของสื่ออิสราเอล Ynet ที่อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอมิเรตส์ว่า อัยการ UAE เตรียมขอบทลงโทษสูงสุดตามกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุวัย 29 ปี ในคดีก่อการร้ายและการแทรกแซงอากาศยานหมายถึงโทษประหารชีวิต
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลและผู้เชี่ยวชาญการบินได้เดินทางถึงอาบูดาบีเพื่อร่วมสอบสวนกับทีมจากซาอุดีอาระเบีย โอมาน และสหรัฐฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางการ UAE ยังไม่ได้ประกาศข้อหาหรือบทลงโทษอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ระหว่างนี้ FlyDubai ยังคงระงับเที่ยวบินเส้นทางอิสราเอลทั้งหมดจนกว่าการสอบสวนจะคืบหน้า ส่วนกัปตันมัจฉาร์ ฮีโร่ของเหตุการณ์ พักรักษาตัวที่อาบูดาบีโดยอาการปลอดภัยแล้ว ท่ามกลางเสียงยกย่องจากทั่วโลกที่ช่วยให้ 174 ชีวิตรอดจากโศกนาฏกรรมกลางอากาศมาได้อย่างปาฏิหาริย์
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