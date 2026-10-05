พระจำรัสมรณภาพปริศนาในกุฏิวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน 680”
ตำรวจเร่งหาสาเหตุการมรณภาพของ พระจำรัส พระลูกวัดแหลมเพิ่ม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หลังพบมรณภาพภายในกุฏิช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันพระ โดยเจ้าหน้าที่พบสายไฟ รอยไหม้บริเวณมือและเท้า และข้อความปริศนาบนพื้นกุฏิที่ลงท้ายด้วยคำว่า “ลาก่อน 680”
เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. พ.ต.ต.ธนพล แก้วบริวงษ์ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านหมี่ รับแจ้งว่าพบพระภิกษุมรณภาพภายในกุฏิวัดแหลมเพิ่ม จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิอริโยธรรมสถานบ้านหมี่
ภายในกุฏิบริเวณด้านหลังเมรุ เจ้าหน้าที่พบพระจำรัสนอนมรณภาพ พร้อมสายไฟและร่องรอยไหม้บริเวณมือกับเท้า จึงตัดกระแสไฟและถอดปลั๊กก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ระหว่างตรวจสถานที่ เจ้าหน้าที่พบข้อความเขียนบนพื้นกระดานว่า “เราไม่ผิดจะต้องคืนสนอง ตี 06.50-7.10 เดินทางไกล ลาก่อน 680” ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าใครเป็นผู้เขียนข้อความ หรือเลข 680 หมายถึงอะไร
วันที่พบร่างตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็นวันพระ ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ มีพระและประชาชนเดินทางมาทำบุญภายในวัดตามปกติ
ตำรวจส่งร่างพระจำรัสไปตรวจที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ เพื่อหาสาเหตุการมรณภาพอย่างละเอียด ดังนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใด และข้อความที่พบบนพื้นกุฏิเกี่ยวข้องกับการมรณภาพหรือไม่
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ข่าวสด: พระมรณภาพในกุฏิวันพระ พบข้อความและเลขปริศนา
- ไทยนิวส์: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุที่วัดแหลมเพิ่ม จ.ลพบุรี
- Thai PBS: ปฏิทินยืนยัน 4 ตุลาคม 2569 เป็นวันพระ